Информация об отставке Валерия Шанцева со ссылкой на источники в администрации президента появилась в газете «Коммерсантъ» поздно вечером 20 сентября. Она была подана как свершившийся факт.

Андрей Репин ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

В Нижегородской области эта новость была встречена по-разному. Первыми на нее отреагировали пользователей социальных сетей. Некоторые из них восприняли ее с радостью, заявив, что «наконец-то», «давно пора», «хватит, поработал». Были и те, кто призывал не радоваться прежде времени, так как официальной информации о том, что губернатор покидает регион, пока нет. Скептично настроенные отмечали, что еще не известно, кто может быть назначен в регион, если Шанцев уйдет в отставку, и будет ли он лучше нынешнего губернатора. Естественно, что в этой связи упоминалась и фамилия давнего противника Шанцева — бывшего главы Нижнего Новгорода, а ныне вице-спикера областного парламента Олега Сорокина. В экспертом сообществе не раз говорили о том, что он может испытывать губернаторские амбиции.

Андрей Репин ИА REGNUM Олег Сорокин, главный политический противник Шанцева

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Днем 21 сентября Шанцев лично опроверг информацию о своей отставке. После того, как губернатор вручил государственные награды нижегородцам, он пообщался с журналистами и на вполне ожидаемый вопрос заявил, что слухи о его отставке появляются не первый раз. И каждый раз они остаются всего лишь слухами.

«Как только я соберусь в отставку, я об этом скажу», — заявил губернатор, добавив, что он продолжает работу и его график на каждый день расписан до 22:00.

Информацию о том, что никаких решений об отставке нижегородского губернатора нет, подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что администрация главы государства «кадровые вопросы никогда не предвосхищает, не анонсирует, не подтверждает и не опровергает». При этом он отметил, что если какие-то решения будут приняты, о них будет сообщено надлежащим образом.

В экспертном сообществе новость о возможной отставке губернатора восприняли по-разному.

По мнению политолога Сергея Кочерова, для отставки губернатора время не самое подходящее как с точки зрения с точки зрения стоящих перед регионом задач на ближайшее будущее, так и с точки зрения общественно-политической ситуации в регионе и, в частности, в Нижнем Новгороде.

«Смена губернатора кажется мне нелогичным решением. Это прежде всего неуважение к губернатору как к должностному лицу. Ничего не мешало, если уж было принято принципиальное решение о его замене, сделать это после чемпионата мира по футболу. Можно было отправить его в отставку с почетом, вручить какой-нибудь орден за заслуги и так далее. Но это лирика, ее можно отставить в сторону. Если говорить о том, готов ли регион в настоящий момент к смене губернатора — то смотря кто. Противники губернатора, тот же Олег Сорокин, уже давно к этому готовы. Возможно, и полпред Михаил Бабич к нему давно готов. А вот готов ли регион в свете предстоящих ему задач к смене губернатора — в этом я не уверен. Мы видим, что ведутся активные работы по ремонту дорог не только в Нижнем Новгороде, но и по всей области. Понятно, что это курирует губернатор. Стадион, понятно, строится московской компанией, но все-таки ответственность за реализацию лежит на губернаторе».

Также политолог напомнил об «интересной ситуации» в руководстве Нижнего Новгорода: «Сначала ушел глава города и председатель гордумы Иван Карнилин, а теперь суд вынес обвинительное решение по поводу главы администрации Сергея Белова, и депутатам еще предстоит разобраться, что с ним делать в такой ситуации. То есть снятие еще и губернатора не приведет к решению накопившихся проблем. Если Шанцев уйдет, а Белов останется — ситуация будет трагикомична».

В свою очередь, член ОНФ в Чувашии, руководитель рабочей группы «Общество и власть», глава регионального отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов предположил, что Шанцев может стать первой ласточкой в предполагаемой череде отставок губернаторов, информация о которой появилась сразу после единого дня голосования 10 сентбяря.

Солдатов удивлен, что Шанцев, слухи об отставке которого ходят уже давно, смог «так долго балансировать, сохраняя себя в этой должности» на фоне длительной межклановой войны в Нижнем Новгороде.

«Примечательно, что информация об отставке 70-летнего Шанцева появилась сразу после встречи Владимира Путина с вновь избранными губернаторами, где президент чётко дал понять: тренд на омоложение губернаторского корпуса будет продолжен, запрос народа на перемены выполнен. И даже не удивительно, что первым должен пойти именно нижегородский губернатор, которого и «назначал» на эту должность в своё время нынешний куратор внутренний политики Кремля Сергей Кириенко, тогда — полпред в ПФО. То есть начинают со своих — как пример и показатель. За Шанцевым, полагаю, последует и 66-летний самарско-мордовский Николай Меркушкин, и все остальные возрастные руководители — 73-летний кемеровский Аман Тулеев, например. Время пришло», — считает Солдатов.

Точки зрения о возможной скорой отставке Шанцева придерживается и политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его мнению, Нижний Новгород стал ареной политической борьбы между Шанцевым и экс-главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным.

«Если вопрос об отставке Шанцева будет решен, то он будет решен таким образом, чтобы ни одна из сторон не почувствовала себя в выигрыше», — уверен эксперт.

При этом сам Калачев считает Шанцева неплохим губернатором, но отмечает, что ключевым фактором в его ситуации, с одной стороны, является возраст, с другой — то, что губернатору не удалось погасить конфликты внутри региона.

О том, что давно появившиеся слухи об отставке Шанцева могут стать реальностью, заявил и политолог Дмитрий Михайличенко.

«Разговоры о ближайшей отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева ходят давно, и, на мой взгляд, есть основания говорить о том, что они материализуются. Шанцев совсем не человек Сергея Кириенко, и это, несомненно, повлияет на судьбу нижегородского губернатора», — уверен политолог.

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По его мнению, федеральный центр хочет в преддверии выборов президента перезагрузить работу ряда регионов и повысить общий уровень доверия населения власти. В зоне риска губернаторы, имеющие нарекания федерального центра, претензии со стороны правоохранительных органов и обладающие высоким антирейтингом среди населения.

«Полагаю, что новой волны отставок губернаторов не миновать. Некоторые политологи говорят даже об отставках десяти губернаторов этой осенью, однако эта цифра представляется мне несколько завышенной. Учитывая, что в начале года ротация уже имела быть, осенняя волна вряд ли станет масштабной именно в ПФО. На мой взгляд, в контексте федерального округа стоит говорить об одном-двух пунктах ротации, но не более того», — считает Михайличенко.

Сергей Кочеров также отмечает, что администрация президента может спокойно кого-то из живущих ныне в Москве нижегородцев, входящих в команду Сергея Кириенко, либо такого же варяга, каким сам Шанцев оказался в 2005 году.

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По мнению политолога, Шанцев никогда не входил в когорту президента. В 2005 году он был отправлен из Москвы в Нижний Новгород в первую очередь для того, чтобы ослабить позиции Юрия Лужкова, и уже только во вторую очередь чтобы возглавить регион.

«Они слишком разные — президент и наш губернатор. У них разная история, разный жизненный опыт, они заканчивали разные учебные заведения, из разных городов, и карьера у них сложилась по-разному. Поэтому то, что Шанцевым могут пожертвовать, — это было ясно всегда. Вопрос в том, когда стоит жертвовать такой крупной фигурой. С моей точки зрения, если отставка Шанцева подтвердится, то это необдуманный ход», — отметил Кочеров.

Прецедент с возможной отставкой губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева поставит главный вопрос о том, как долго еще федеральная власть будет делать ставку на внешний административный ресурс и игнорировать подлинное самоуправление субъектов Федерации, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

По его словам, в России существует ряд субъектов Федерации, которые традиционно ломают даже самые успешные политические карьеры. Это связано с тем, что внутри таких субъектов Федерации существуют большие самостоятельные города, центры областей со своей собственной политической жизнью, которые традиционно противостоят властям субъектов Федерации.

«К таким регионам традиционно относятся Приморский край, Свердловская область, Нижегородская область, Самарская область и так далее. Попытки последнего времени решить проблему раскола властей внутри субъектов Федерации свелись к направлению туда внешних игроков, как ожидается, не зависимых от внутренних клановых раскладов и от внутренней межклановой борьбы, — отмечает Колеров. — И одним из первых внешних «варягов» был именно Шанцев, которого лужковская Москва выпихнула с московской муниципальной сцены в надежде, что и в Москве это укрепит монополию Лужкова, и в Нижегородской области это прекратит патовую ситуацию внутренней борьбы. Но в абсолютном большинстве случаев такие проекты внешнего вмешателя по отношению к внутренним раскладам, не удались. Даже очень успешный глава Мордовии Меркушкин, оказавшись в Самарской области, превратился в публичного оператора внутренних конфликтов, скандалов и раздрая».

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Необходимо отметить, что даже появившиеся заявления Шанцева и Пескова, которые вроде бы должны были поставь своеобразную точку во внезапно возникшей ситуации с отставкой нижегородского губернатора, вовсе не обозначают, что на сегодня положение главы региона абсолютно безоблачно.

Андрей Репин ИА REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич был вынужден улаживать непрекращающийся конфликт региональных элит

Опровержение, прозвучавшее из уст Шанцева, может оказаться лишь попыткой сохранить лицо. Примеров, когда широко озвученные планы глав регионов срывались из-за их неожиданной отставки, достаточно. Можно, в частности, вспомнить губернатора Новгородской области Сергея Митина, покинувшего свой пост в начале 2017 года.

В конце 2016 года Митин активно опровергал информацию о своей возможной отставке, заявляя о том, что всё это слухи, которым не стоит предавать значения. Намекая на свое желание остаться на третий срок, Митин выражал надежду на то, что население его поддержит. Так продолжалось до января-февраля 2017 года. 31 января губернатор провёл встречу с журналистами и блогерами, с которыми поделился планами на будущее. А уже 12 февраля появилась официальное сообщение о том, что на следующий день Митин уйдет в отставку с поста губернатора.

Тогда эксперты отмечали, что «отставка Митина с поста губернатора Новгородской области не похожа на добровольную. Она произошла не по его воле, а по указанию из Кремля».

Еще одним отставником-неудачником можно считать бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова, длительные годы считавшего себя полноправным хозяином республики. Весной 2017 года Маркелов достаточно неожиданно заявил, что уходит в отставку и намерен писать стихи. Владимир Путин отправил Маркелова в отставку 6 апреля. На встрече с его преемником Александром Евстифеевым президент России сообщил, что Маркелов после 16 лет руководства Марий Эл попросил направить его «на другой участок работы».

Однако этим планам Маркелова не суждено было сбыться. Через несколько дней он был арестован по подозрению в получении взятки и отправлен в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 сентября в СМИ со ссылкой на источники в администрации президента появилась информация о том, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку.

Официального подтверждения эта информация так и не получила. Но даже если бы она оказалась правдой, отставка Шанцева большого удивления не вызвала бы. Фамилия нижегородского губернатора, как одного из наиболее вероятных кандидатов на «вылет», уже не раз назывался в экспертных кругах сразу после единого дня голосования 10 сентября. Тогда говорилось, что курс на ротацию кадров среди руководителей регионов, взятый администрацией президента, будет продолжен, и в ближайшие месяцы свои посты могут покинуть еще с десяток губернаторов. Среди возможных кандидатов на отставку эксперты называли и Шанцева.

Нижегородскому губернатору вменяют в вину непрекращающийся в регионе конфликт элит, который, к слову, слегка затих в последние месяцы. Основными участниками этого конфликта были и остаются сам Валерий Шанцев и нижегородский бизнесмен Олег Сорокин, уже успевший отработать один срок на посту главы Нижнего Новгорода, а на сегодня занимающий пост вице-спикера областного Заксобрания.

Андрей Репин ИА REGNUM По приказу партии две противоборствующие стороны иногда вынуждены выступать единым фронтом

Наибольшего накала противостояние Шанцева и Сорокина достигло осенью 2016 года, когда Законодательное собрание Нижегородской области нового созыва только начинало свою работу. Эта открытая вражда вызвала недовольство в администрации президента, которой пришлось вмешиваться в ситуацию.

На сегодняшний конфликт региональных элит выглядит улаженным. Но это спокойствие обманчиво.