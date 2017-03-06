Нижний Новгород, 7 марта, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Нижний Новгород встречает 8 марта грязным, серым и мокрым. Ходить по городу пешком просто противно.

Андрей Репин ИА REGNUM Продать нужно всё

Андрей Репин ИА REGNUM Горы снега постепенно превращаются в кучи грязи

Андрей Репин ИА REGNUM Типичный нижегородский тротуар в самом центре города

Андрей Репин ИА REGNUM Всю зиму копили, теперь ждут, когда само растает

Многолетняя война между разными уровнями власти явно не идет городу на пользу. Меняются полпреды, губернаторы, мэры и депутаты, но конфликты не прекращаются. Пока власти придержащие делят землю и бюджетные деньги, город разрушается и утопает в грязи.

Андрей Репин ИА REGNUM Надо признать, что улицы города превращаются в помойки не без помощи самих жителей

Андрей Репин ИА REGNUM В этих ямах дорог нет

Андрей Репин ИА REGNUM Классика

Он все больше становится похожим на умирающего в хосписе старика, которого бросили все, кого он когда-то считал родными людьми. Его все забыли, он никому не нужен.