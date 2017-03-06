В канун 8 марта Нижний Новгород похож на умирающего в хосписе старика
Нижний Новгород, 7 марта, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Нижний Новгород встречает 8 марта грязным, серым и мокрым. Ходить по городу пешком просто противно.
Андрей Репин ИА REGNUM
Продать нужно всё
Андрей Репин ИА REGNUM
Горы снега постепенно превращаются в кучи грязи
Андрей Репин ИА REGNUM
Типичный нижегородский тротуар в самом центре города
Андрей Репин ИА REGNUM
Всю зиму копили, теперь ждут, когда само растает
Многолетняя война между разными уровнями власти явно не идет городу на пользу. Меняются полпреды, губернаторы, мэры и депутаты, но конфликты не прекращаются. Пока власти придержащие делят землю и бюджетные деньги, город разрушается и утопает в грязи.
Андрей Репин ИА REGNUM
Надо признать, что улицы города превращаются в помойки не без помощи самих жителей
Андрей Репин ИА REGNUM
В этих ямах дорог нет
Андрей Репин ИА REGNUM
Классика
Он все больше становится похожим на умирающего в хосписе старика, которого бросили все, кого он когда-то считал родными людьми. Его все забыли, он никому не нужен.
Андрей Репин ИА REGNUM
Яркие и свежие цветы на фоне окружающей их грязи выглядят слегка сюрреалистично