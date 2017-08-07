Нижний Новгород, 7 августа, 2017, 12:20 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде цирковой слон стал участником субботника, который стал продолжением рок-фестиваля «Рок чистой воды», прошедшего в городе 5 июля 2017 года.

Андрей Репин ИА REGNUM Если люди не могут прибрать за собой, им на помощь приходят слоны

Андрей Репин ИА REGNUM Герда

Субботник прошел в районе Гребного канала и был совмещен с небольшим концертом. Перед началом субботника всех пришедших «поприветствовала» 28-летняя слоних Герда, специально привезенная к месту мероприятия из нижегородского цирка.

Все желающие смогли сфотографироваться со слонихой, покормить ее бананами и хлебом.

Андрей Репин ИА REGNUM Взрослые и дети могли покормить Герду бананами

Андрей Репин ИА REGNUM Алле-ап

После того как слониху увезли, разошлась и большая часть зрителей. Начавшийся концерт также отвлек людей от заявленной цели мероприятия — уборки мусора.

Андрей Репин ИА REGNUM Герда уезжает на работу — через пару часов у нее представление в нижегородском цирке

Собственно в субботнике приняли участие несколько наиболее активных граждан, группы волонтеров и участники нижегородского движения «АнтиСвин», которые регулярно проводят мероприятия по уборке мусора в Нижнем Новгороде. Без слонов и рок-концертов. К ним присоединились музыканты из Германии, накануне принимавшие участие в рок-фестивале.