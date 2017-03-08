Нижний Новгород: снег, цветы, весна
Нижний Новгород, 8 марта, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде накануне 8 марта выпал первый весенний снег. Как отмечают пользователи социальных сетей, город сразу преобразился, стал выглядеть чище и праздничней.
Нижегородские мужчины стараются удивить своих женщин, придумывая оригинальные способы поздравления. Например, сотрудники научно-производственного предприятия «Полет» вечером 7 марта «сложили» мозаику в виде огромного сердца на фасаде 15-этажного здания одного из корпусов предприятия. Элементами мозаики стали зажженные окна. Сердце «горело» всю ночь.
Одни из самых необычных поздравлений стало выступление губернатора Валерия Шанцева, сделанное в стиле Mannequin Challenge. Участники этого флэшмоба замирают в определенных позах и остаются неподвижными пока, между ними перемещается оператор, записывающий видео. Поздравление было снято в одном из торговых центров Нижнего Новгорода.
«Женщины — это загадка и тайна за семью печатями, но мы готовы разгадывать вас каждый день. Блистайте, очаровывайте и вдохновляйте. С праздником!», — говорится в поздравлении.