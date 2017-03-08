Нижний Новгород, 8 марта, 2017, 15:04 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде накануне 8 марта выпал первый весенний снег. Как отмечают пользователи социальных сетей, город сразу преобразился, стал выглядеть чище и праздничней.

Андрей Репин ИА REGNUM Утро 7 марта в Нижнем Новгороде выдалось снежным и морозным

Андрей Репин ИА REGNUM Снеговик весенний, праздничный

Нижегородские мужчины стараются удивить своих женщин, придумывая оригинальные способы поздравления. Например, сотрудники научно-производственного предприятия «Полет» вечером 7 марта «сложили» мозаику в виде огромного сердца на фасаде 15-этажного здания одного из корпусов предприятия. Элементами мозаики стали зажженные окна. Сердце «горело» всю ночь.

Андрей Репин ИА REGNUM Натюрморт

Одни из самых необычных поздравлений стало выступление губернатора Валерия Шанцева, сделанное в стиле Mannequin Challenge. Участники этого флэшмоба замирают в определенных позах и остаются неподвижными пока, между ними перемещается оператор, записывающий видео. Поздравление было снято в одном из торговых центров Нижнего Новгорода.

Андрей Репин ИА REGNUM Суровые нижегородские сувениры

«Женщины — это загадка и тайна за семью печатями, но мы готовы разгадывать вас каждый день. Блистайте, очаровывайте и вдохновляйте. С праздником!», — говорится в поздравлении.