Нижний Новгород, 27 февраля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде около 60 тысяч горожан приняли участие в масленичных гуляниях. По данным мэрии, самыми популярными площадками оказались Щелоковский хутор, Парк 1 Мая и Сормовский парк.

Андрей Репин ИА REGNUM Щелковский хутор — традиционное место празднования Масленицы

Андрей Репин ИА REGNUM Хоровод

На Щелоковском хуторе в празднике приняли участие более 4 тыс. человек. В Сормовский парк пришли отпраздновать Масленицу около 17 тыс. человек, парк 1 Мая в Канавинском районе посетили около 15 тыс. гостей. На других праздничных площадках в народных гуляниях приняли участие от 2 до 5 тысяч человек.

В свою очередь и. о. главы администрации города Сергей Миронов поручил департаменту культуры проработать все вопросы с правоохранительными органами, чтобы сделать возможным проведение городских мероприятий в сквере на площади Максима Горького.

Андрей Репин ИА REGNUM Стенка на стенку

«Мы рассчитываем, что антитеррористическая комиссия одобрит дальнейшее проведение там общегородских мероприятий», — заявил Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь Горького в Нижнем Новгороде стала главной площадкой для празднования Нового года.

Однако провести масленичные гуляния на этой площади не удалось. Чиновники не смогли согласовать с правоохранительными органами комплекс антитеррористических мероприятий.

Андрей Репин ИА REGNUM Сказочные персонажи помогают создать праздничное настроение

Вопрос об отмене праздника обсуждался на протяжении месяца, на нескольких межведомственных совещаниях.

«Мы были готовы реализовать комплекс мероприятий по антитеррористической и противопожарной безопасности. Однако последние рекомендации региональной антитеррористической комиссии мы считаем обязательными для исполнения», — заявили в департаменте культуры.