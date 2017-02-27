Около 60 тыс. нижегородцев приняли участие в масленичных гуляниях
Нижний Новгород, 27 февраля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде около 60 тысяч горожан приняли участие в масленичных гуляниях. По данным мэрии, самыми популярными площадками оказались Щелоковский хутор, Парк 1 Мая и Сормовский парк.
На Щелоковском хуторе в празднике приняли участие более 4 тыс. человек. В Сормовский парк пришли отпраздновать Масленицу около 17 тыс. человек, парк 1 Мая в Канавинском районе посетили около 15 тыс. гостей. На других праздничных площадках в народных гуляниях приняли участие от 2 до 5 тысяч человек.
В свою очередь и. о. главы администрации города Сергей Миронов поручил департаменту культуры проработать все вопросы с правоохранительными органами, чтобы сделать возможным проведение городских мероприятий в сквере на площади Максима Горького.
«Мы рассчитываем, что антитеррористическая комиссия одобрит дальнейшее проведение там общегородских мероприятий», — заявил Миронов.
Как сообщало ИА REGNUM, площадь Горького в Нижнем Новгороде стала главной площадкой для празднования Нового года.
Однако провести масленичные гуляния на этой площади не удалось. Чиновники не смогли согласовать с правоохранительными органами комплекс антитеррористических мероприятий.
Вопрос об отмене праздника обсуждался на протяжении месяца, на нескольких межведомственных совещаниях.
«Мы были готовы реализовать комплекс мероприятий по антитеррористической и противопожарной безопасности. Однако последние рекомендации региональной антитеррористической комиссии мы считаем обязательными для исполнения», — заявили в департаменте культуры.