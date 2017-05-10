Нижний Новгород, 10 мая, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В 2017 году местом поездки был выбран Чкаловский район. За один день участники акции «Дорогами войны» смогли поздравить более 100 ветеранов, их вдов и тружеников тыла. Участники акции посетили населенные пункты Скорынино, Вершилово, Шеховская, Тимонькино, Кузнецово, Новая, Демидово, Пурех, Чистое, Андреево, Остапово, Катунки, Неверово, Задняя, Сицкое, Рылково, Чернильниково, Котельницы, Волково, Сапаниха, Юркино, Сонино, Белое, Высокая, Плясицино, Шестово, Рябинино, Соболево, Кузнецово, Кулаево, Яблоново, Стрелка. В некоторые деревни в это время года можно проехать только на тракторе. Машины вытягивали из грязи тросами, но поставленная задача была выполнена.

Андрей Репин ИА REGNUM

Андрей Репин ИА REGNUM Анастасия Овечкина за годы войны пустила под откос 17 фашистских поездов

Одной из первых поздравили кавалера ордена Красной Звезды Анастасию Овечкину, проживающую в Пурехе. Когда началась война, ей было 20 лет. После призыва девушка попала на Ленинградский фронт, где служила подрывником. За годы войны она пустила под откос 17 фашистских поездов. Едва не потеряла руку, которую отморозила во время выполнения одного из боевых заданий. Руку чудом удалось спасти.

Андрей Репин ИА REGNUM Анастасия Овечкина с ветеранами

Вернувшись с фронта, Анастасия Овечкина окончила Горьковский сельхозинститут и начала работу в сельском хозяйстве. В советские годы она возглавляла один из колхозов Нижегородской области. Сегодня ей уже 96 лет. Она почетный гражданин Чкаловского района.

Андрей Репин ИА REGNUM Точкова Елизавета Ивановна, вдова ветерана-артиллериста, ветеран — труженик тыла. В годы войны работала на лесозаготовках, делала носилки для медсанбатов и многое другое

Зинаида Точкова на фронте не была, но активно трудилась в тылу. Работала на лесозаготовках, делала носилки для медсанбатов и многое другое. Ее муж-артиллерист вернулся с войны спустя пару лет после её окончания, проведя длительное время в госпиталях. Он умер 18 лет назад.

Андрей Репин ИА REGNUM Муж Елизаветы Точковой вернулся с войны через несколько лет после Победы, проведя длительное время в госпитале. Он умер 18 лет назад

Валентина Чванова, вдова участника Великой Отечественной войны, труженица тыла.

Андрей Репин ИА REGNUM Чванова Валентина Александровна

На сегодня семья бабы Вали насчитывает порядка 150 человек. Они живут в самых разных уголках России и за рубежом, например — в Италии.

Андрей Репин ИА REGNUM На сегодня семья Валентины Александровны со всеми родственниками насчитывает около 150 человек

Антонина Владимировна Царева в годы войны работала на местной фабрике, производившей продукты питания, в частности конфеты и пряники. Практически вся продукция отправлялась на фронт.

Андрей Репин ИА REGNUM Царева Антонина Владимировна

Одним из населенных пунктов, который посетили волонтеры, стал поселок Чистое. Более 80 жителей Чистого не вернулись с полей сражений. В память о них в центре поселка установлен мемориал, около которого 9 мая состоялся митинг памяти.

Андрей Репин ИА REGNUM Митинг решили начать с панихиды

Перед митингом жители поселка провели свое шествие «Бессмертный полк», в котором приняли участие около 30 человек.

Андрей Репин ИА REGNUM Более 80 человек не вернулись с фронта в Чистое

Андрей Репин ИА REGNUM На прогулке

В годы войны в Чистом добывали торф, который поставлялся на Балахнинскую ТЭЦ. Тогда в поселке проживали постоянно около 2,5 тыс. человек. Еще столько же привозили в Чистое на сезонные работы. Подавляющее большинство из них были женщины. Их называли — «торфушки», так как все они трудились на торфоразработках.

Андрей Репин ИА REGNUM Жители Нижнего Новгорода весь день несли цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле