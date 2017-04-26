Нижний Новгород, 26 апреля, 2017, 21:11 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Военная техника готовится к торжественному маршу, несмотря на то, что парад Победы Нижнему Новгороду не положен.

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Оказалось, что статуса Нижнего Новгорода недостаточно для проведения парада. В соответствии с федеральным законодательством военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий Знамени Победы могут проводиться в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

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Ни в одну их этих категорий Нижний Новгород не попадает. Но региональные власти и военные нашли выход. Принято решение, что в городе пройдет не парад, а парадное шествие.

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В шествии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие частей, находящихся на территории Нижегородской области, представители силовых структур, военных учебных заведений. По площади Минина в День Победы пройдут пешие колонны и военная техника.