Нижний Новгород, 28 марта, 2017, 17:02 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде с мёртвой точки сдвинулся процесс благоустройства Нижневолжской набережной в районе Речного вокзала, за последние 9 лет превратившуюся в долгострой и свалку строительного мусора. От глаз горожан этот объект отгорожен синим строительным забором, который уже стал своеобразной нижегородской «достопримечательностью». С наступлением весны городские и областные власти наконец-то взялись за «уборку» этой части города.

Андрей Репин ИА REGNUM До Волги один шаг

Андрей Репин ИА REGNUM До Волги один шаг

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, «Персональной творческой мастерской архитектора Тимофеева С.А.» разработан проект комплексного благоустройства территории Нижневолжской набережной от Канавинского моста до переулка Рыбный в Нижнем Новгороде.

Андрей Репин ИА REGNUM Синий забор отгораживает стройку не только со стороны города, но и со стороны реки

Обсуждение проекта состоится в рамках заседания Градостроительного совета Нижегородской области, которое пройдет 29 марта 2017 года.

По данным разработчика, идея архитектурного решения заключается «в стремлении придать набережной значимый вид, как водных ворот Нижнего Новгорода». Для этого благоустройство на всем значительном протяжении выполнено в стилистическом единстве, с использованием сочетающихся приемов, покрытий и малых архитектурных форм как с одной, так и с другой стороны от Речного вокзала.

Андрей Репин ИА REGNUM Стройка закончилась так тольком и не начавшись

Как сообщало ИА REGNUM, история с благоустройством Нижневолжской набережной началась весной 2008 года. Тогда местное ООО «Трейд-Парк» заявило о планах строительства на набережной торгово-развлекательного комплекса, длинной более 1 км. Объем инвестиций в проект оценивался почти в 1 млрд рублей. К концу 2009 года ТРЦ должен был быть построен, однако кризис 2008 года не позволил этого сделать.

Андрей Репин ИА REGNUM Все разваливается и ржавеет

После многолетних судебных разбирательств застройщик был лишен права на аренду земли. Кроме того, администрация города пыталась заставить «Трейд-Парк» снести все уже построенное, но застройщик уклонился от выполнения этих работ.

Андрей Репин ИА REGNUM Ажурно

В итоге долгострой на Нижневолжской набережной будут сносить за счет городского бюджета. В настоящее время «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» объявило конкурс, в ходе которого должен определиться подрядчик. Стоимость работ оценивается в 30 млн рублей. Подрядчику будет обязан не только демонтировать железобетонные конструкции, но и утилизировать строительные отходы, а также и провести мероприятия по защите Волги от загрязнений.

Андрей Репин ИА REGNUM Еще один с"шедевр»

Кроме того, городская дума уже согласовала выделение 370 млн рублей на ремонт Нижневолжской набережной. Средства буду выделены из областного бюджета, поэтому вопрос об их выделении еще должен пройти согласование в областном Законодательном собрании.