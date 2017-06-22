Нижний Новгород, 22 июня, 2017, 14:55 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде, население которого составляет более 1,2 млн человек, в акции «Свеча памяти» приняли участие всего несколько десятков горожан, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Организаторами акции выступили представители Молодежной палаты при городской думе Нижнего Новгорода, Молодой Гвардии Единой России, Городского волонтерского центра, движения байкеров «Ночные Волки» и других общественных организаций.

Андрей Репин ИА REGNUM Акция «Свеча памяти»

Вечером 21 июня у неработающего фонтана на пл. Маркина собралось около 100 человек, часть из которых составляли сами организаторы акции, чиновники городской администрации, несколько байкеров и журналисты.

Андрей Репин ИА REGNUM «Помним 22 июня»

В ходе акции ее немногочисленные участники почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны и зажгли свечи, которые на ночь подсветили надпись «Помним 22 июня», установленную на площади.

Здесь же была организована фотовыставка, посвященная Великой Отечественной войне.

Андрей Репин ИА REGNUM Фотовыставка

Выступая перед собравшимися глава города Елизавета Солонченко отметила, что акция «Свеча памяти» — это не только дань памяти павшим в Великой Отечественной войне: «Это ещё и повод вспомнить, что за мирное небо над головой и возможность жить в мирное время заплачено миллионами жизней».

Андрей Репин ИА REGNUM В акции приняли участие несколько десятков человек

«Если представить войну не как последовательность побед и поражений, а как историю миллионов маленьких частных жизней, становится по-настоящему страшно. Только представьте: в июне 41-го ваши ровесники, только-только отгулявшие выпускные, полные планов на будущее, вынуждены были отправиться на фронт. И далеко не все вернулись домой. А те, кто вернулся, пережили столько, что на фоне их судеб как-то стыдно жаловаться на свои бытовые неурядицы», — отметила глава города.

Андрей Репин ИА REGNUM Кто-то пришел с детьми

В эту же ночь в нижегородском в Кремле у Вечного огня состоялась памятная историко-патриотическая акция «Первый военный рассвет». Все желающие поставили свечи памяти в Михайло-Архангельском соборе, возложили цветы к Вечному огню.

«К сожалению, сегодня осталось очень мало участников Великой Отечественной войны, очень мало живых свидетелей этой страшной трагедии, поэтому важно, чтобы каждый из них рассказал свою историю, историю своей семьи — это и есть история нашей страны», — заявил в ходе акции вице-губернатор Евгений Люлин.

Андрей Репин ИА REGNUM Свечи

В свою очередь, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов отметил, что в народной памяти 22 июня — это не просто знаковая дата, о которой следует помнить, а некий рубеж, точка невозврата, изменившая судьбы миллионов людей раз и навсегда: «У меня оба деда тоже с первых дней войны были на передовой. Один отслужил срочную службу в армии три года и, не возвращаясь домой, сразу ушел на фронт. Второй тоже воевал с самого начала войны, вернулся живой. Для меня это герои, которые сражались, не жалея своих жизней ради нашего с вами будущего».

По данным комитета по делам архивов Нижегородской области, всего за годы войны мобилизовано на фронт 884 504 горьковчанина. Погибших и умерших в плену в период Великой Отечественной войны — 334 393 человека. Более 300 горьковчан были удостоены звания Героя Советского Союза. Генералы Василий Рязанов и Арсений Ворожейкин стали дважды Героями Советского Союза. 50 горьковчан стали полными кавалерами ордена Славы. Всего за годы войны в Нижнем Новгороде было изготовлено 31 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, 16 тысяч самолетов, 101,5 тысяч орудий, 3 бронепоезда, 27 подводных лодок, 1,12 тысяч Катюш, более 150 млн. боеприпасов.

На 1 июня 2017 года в регионе проживает 2887 участников Великой Отечественной войны и 43 934 труженика тыла.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Свеча памяти» прошла в десятках российских городов в ночь на 22 июня.

Так, в Екатеринбурге тысячи жителей города прошли колонной от дома Севастьянова до площади 1905 года. Дойдя до Площади 1905 года, участники выложили из свечек слово «Помним».

Андрей Репин ИА REGNUM Участники акции

В Оренбурге в патриотической акции «Свеча памяти» приняли участие 7,5 тыс. человек. Участниками стали политики, представители исполнительной и законодательной власти, студенты, неравнодушные граждане.

В Воронеже в акции памяти приняли участие около 2 тыс. человек.