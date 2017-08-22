Нижний Новгород, 22 августа, 2017, 17:22 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 22 августа 2017 года cтартовал открытый чемпионат города по парусному спорту среди детей и подростков.

Андрей Репин ИА REGNUM Открытый чемпионат Нижнего Новгорода по парусному спорту среди детей и подростков

Андрей Репин ИА REGNUM Разминка перед гонкой

Судейская коллегия планирует провести пять гонок. Чемпионат продлится два дня. Гонки проходят в акватории Оки между Метромостом и Молотовским мостом, в стороне от судового хода, чтобы не мешать пассажирским и грузовым судам и не подвергать жизнь участников соревнований опасности.

Андрей Репин ИА REGNUM Матрос и рулевой

Мероприятие организовано департаментом по спорту и молодежной политике администрации Нижнего Новгорода и детской юношеской спортивной школой по парусному спорту.

Андрей Репин ИА REGNUM Парус не пригодился, нужно отнести его на место

По словам директора ДЮСШ Натальи Осокиной, юные яхтсмены будут соревноваться на нескольких видах яхт: самые маленькие лодки для одного спортсмена — «Оптимист» — именно с них дети с 9 до 12 лет начинают заниматься парусным спортом.

Андрей Репин ИА REGNUM «Оптимист»

«На этих лодках даже чемпионат мира проходит. Когда дети подрастают, они пересаживаются на «Ракету». Эти лодки производятся у нас в Нижнем Новгороде, поэтому, как видите, мы являемся законодателями этого детского класса. Производить их стали лет пять назад. Производят у нас, а гоняется на них уже вся Россия. После «Ракеты» идет «Луч» для спортсменов 14 — 15 лет. Далее идет класс «Кадет», на которой ходят по двое — матрос и рулевой. На лодке два паруса — каждый управляет своим парусом, но рулит один рулевой», — рассказала Осокина.

«Мы рады видеть здесь, на реке, на базе нашей муниципальной детско — юношеской спортивной школы по парусному спорту всех участников открытого чемпионата Нижнего Новгорода по парусному спорту. Этими соревнованиями мы завершаем нижегородский парусный сезон. Дальше вас ждут выездные соревнования. Вы за лето прошли хорошую школу городских и областных соревнований, на которых многие из вас стали чемпионами и призерами. И сегодня, я думаю, вы покажете лучший результат, который наработали за весь сезон вместе с вашими тренерами на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях», — заявила директор ДЮСШ в ходе торжественного парада, предваряющего гонку.

Андрей Репин ИА REGNUM Большой и маленький

По ее словам, в 2016 году на участие в чемпионате заявилось около 60 спортсменов. Из них самому младшему 9 лет, а самому старшему 18.

С осени в ДЮСШ начнутся занятия с новыми учениками. За осень, зиму и весну им придется пройти курс теории, изучить законы физики, движущую силу паруса. Весной дети начинаются пробовать свои силы на маленьких яхтах «Оптимист» на отрытой воде.

Общаясь с журналистами Осокина посетовала на слабую материальную базу школы: «Сейчас в ДЮСШ 198 человек, работает семь. Но лодок у нас мало — всего 50−60 лодок можно использовать. Удовольствие это дорогое, материальная база давно не обновлялась. Поэтому у нас по 3−4 человека на лодку».

Андрей Репин ИА REGNUM Яхты выдвигаются к месту старта

При этом практически 80% учащихся ДЮСШ — призеры и чемпионы во всех местных соревнованиях. В конце октября 2017 года представители школы отправятся в Геленджик на всероссийскую регату.