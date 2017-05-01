Нижний Новгород, 1 мая, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Летчик — профессия героическая. Про подвиги авиаторов сняты десятки фильмов и написаны сотни рассказов. Но современная авиация — это не только люди, сидящие за штурвалом самолета.

Андрей Репин ИА REGNUM Аэропорт ночью

Андрей Репин ИА REGNUM Телетрап — сложный механизм, требующий ювелирной точности в работе

Андрей Репин ИА REGNUM Посадка завершена, идет расстановка сигнальных конусов

Андрей Репин ИА REGNUM Самолет — машина шумная, поэтому наушники просто необходимы

Тысячи людей ежедневно выходят на работу, чтобы сделать полет максимально комфортным и безопасным для пассажиров. Они не поднимаются в небо, но во многом именно от работы этих людей зависит, придется ли летчику проявлять героизм в какой-то внештатной ситуации.

Андрей Репин ИА REGNUM С наступлением лета и открытием новых рейсов пассажиров в аэропорту заметно прибавится

Андрей Репин ИА REGNUM Подготовка к погрузке

Андрей Репин ИА REGNUM Появился заправщик

Аэропорт Нижнего Новгорода не исключение. Каждый день его сотрудники встречают пассажиров, принимают багаж, обслуживают технику. Большинство из них редко попадают в кадр фото‑ и телекамер, просто выполняя свою работу.

Андрей Репин ИА REGNUM «Именной» SSJ

Андрей Репин ИА REGNUM ВИП-зона

Между тем, нижегородский аэропорт является одним из старейших в стране — первый регулярный авиарейс в России по маршруту Москва — Нижний Новгород состоялся 15 июля 1923 года.

Андрей Репин ИА REGNUM Силами энтузиастов в нижегородском аэропорту создан и работает уникальный музей гражданской авиации

Андрей Репин ИА REGNUM Уникальность музейной экспозиции уже оценили за рубежом.

С 1993 года аэропорт имеет статус международного, а в 2017 году здесь на полную мощность заработал новый, современный терминал, способный пропускать более 1,5 млн пассажиров в год.