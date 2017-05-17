Нижний Новгород, 17 мая, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Всего 43 из 3000 нижегородских призывников весной 2017 года удостоились чести быть отправленными для прохождения срочной службы в Президентский и Семеновский полки. Как заявил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков, все они прошли тщательный отбор на соответствие целому ряду критериев.

Андрей Репин ИА REGNUM Новобранцы

По его словам, новобранцы отбираются по своим физическим данным, состоянию здоровья и внешнему виду. В частности, на службы в эти элитные части могут попасть только люди славянской внешности без каких либо физических дефектов.

Андрей Репин ИА REGNUM Их ждет Президентский полк

Из общего числа призывников всего 10% проходят предварительный отбор. Из них уже окончательно выбирают несколько десятков человек, которые будут служить в Президентском и Семеновском полках.

Говоря о высоком статусе этих военных формирований Паков уточнил, что никто не снимает статус элитных войск, к примеру с ВДВ или морской пехоты: «Но те, кто служит в Президентском или Семеновском полках, по сути, представляют нашу страну. Это наша элита, наши бойцы видимого фронта».

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Он также отметил, что тем, кто попал в Президентский полк, повезло особо: «В 2018 году они будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ».

«Кстати, Нижегородская область традиционно занимает ведущую позицию по количеству призывников в Президентский полк после Москвы и Санкт-Петербурга. Всего, с момента образования этих элитных частей в них прошли службу свыше 1200 нижегородцев», — добавил военком.

Андрей Репин ИА REGNUM

В ходе торжественной церемонии проводов новобранцев, которая прошла у Вечного Огня в нижегородском Кремле, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил, что в годы Великой Отечественной войны на горьковской земле было сформировано 56 воинских формирований, было произведено 100 тысяч орудий, 38 тысяч танков, 16 тысяч самолетов: «Это, практически, одна треть всего вооружения. Сейчас около 6 тысяч нижегородцев служат в рядах российской армии, от Крайнего Севера до Черного моря, от Калининграда до Камчатки».

«Вы будете служить в элитных частях, которые выполняют важнейшие задачи по охране первых лиц государства, государственных ценностей, важнейших объектов жизнеобеспечения. Это почетно и ответственно. Я убеждён, что вы, так же, как и все нижегородцы, которые сегодня служат в рядах Вооруженных сил страны, пронесете это знамя воинской славы достойно. И ждем вас через год домой», — добавил Шанцев, обращаясь к призывникам.

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Президентский полк комендатуры московского Кремля Федеральной Службы Охраны Российской Федерации — воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Кремля — официальной резиденции Президента Российской Федерации, других важных государственных объектов, по участию в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне; по выделению почетных караулов, несению службы у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Он обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей.

В настоящее время в полку проходят службу 30 нижегородцев.

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Первый отдельный стрелковый Семёновский полк — воинская часть стала правопреемником славных боевых традиций сформированного Петром I в 1691 году лейб-гвардии Семёновского полка.

В апреле 2013 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан Указ, текст которого гласил: «В целях возрождения славных воинских исторических традиций постановляю присвоить I отдельному стрелковому полку почетное наименование «Семеновский» и впредь именовать его: I отдельный стрелковый Семеновский полк».

Семеновский полк предназначается для охраны и обороны объектов центральных органов военного управления: главных штабов видов и родов Вооружённых Сил, располагающихся на территории Москвы; главных и центральных управлений Министерства обороны, ряда других важных военных объектов.

Ежесуточно на дежурство выходит один из батальонов полка, а это более 400 человек, которые выполняют боевую задачу с оружием в руках в 30 караулах. Сейчас в Семёновском полку проходят службу 50 нижегородцев.