Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний Новгород, 26 апреля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 26 апреля 2017 года в парке Победы высажен саженец, берущий свое начало от знаменитого тополя, пережившего Сталинградскую битву. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, родственники и потомки ветеранов, школьники и студенты, члены патриотических организаций.
Дерево, от которого берет свое начало саженец, и сегодня находится в Волгограде. Оно так и растет на пло́щади, которая сегодня носит имя Павших Борцов. Дерево выстояло в то время, когда вокруг него шли кровопролитные бои. На стволе тополя имеются многочисленные повреждения от пуль и осколков.
Одновременно с Нижним Новгородом аналогичные акции прошли в 16 городах России. Перед этим саженцы тополя из Волгограда были отправлены в Нижний Новгород, Астрахань, Грозный, Кемерово, Кызыл, Мурманск, Назрань, Нальчик, Ноябрьск, Омск, Пензу, Петрозаводск, Саранск, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск. В ходе мероприятия компанией МТС был организован телемост между всеми городами-участниками, центром которого стал Волгоград.
От каждого региона — участника акции Волгоград получил ответный подарок. Ими стали уникальные растения, которые будут высажены в Волгограде и сформируют сквер, открытый для горожан.
В этот же день в парке Победы прошла еще одна акция — «Лес Победы». Ее участники высадили на территории парка десятки новых деревьев и кустарников, чтобы увековечить память каждого бойца Советской армии, который отдал долг Родине и с честью защищал свое Отечество во время Великой Отечественной войны.
Каждое посаженное дерево символизирует память о тех страшных днях, которые пережил советский народ. Сажая фамильное дерево совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, родственники павших воинов и простые горожане смогли отдать дань памяти своим предкам.