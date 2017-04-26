Нижний Новгород, 26 апреля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 26 апреля 2017 года в парке Победы высажен саженец, берущий свое начало от знаменитого тополя, пережившего Сталинградскую битву. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, родственники и потомки ветеранов, школьники и студенты, члены патриотических организаций.

Андрей Репин ИА REGNUM Тополь Победы берет свое начало от знаменитого дерева, пережившего битву за Сталинград

Андрей Репин ИА REGNUM «Мне тогда было столько же лет, как вам сейчас». Когда началась война, Нине Парамоновой было 12. Отец и старший брат ушли на фронт, а на попечении девочки остался младший брат

Дерево, от которого берет свое начало саженец, и сегодня находится в Волгограде. Оно так и растет на пло́щади, которая сегодня носит имя Павших Борцов. Дерево выстояло в то время, когда вокруг него шли кровопролитные бои. На стволе тополя имеются многочисленные повреждения от пуль и осколков.

Андрей Репин ИА REGNUM Участники акции надеются, что саженцы сталинградского тополя приживутся на Нижегородской земле

Одновременно с Нижним Новгородом аналогичные акции прошли в 16 городах России. Перед этим саженцы тополя из Волгограда были отправлены в Нижний Новгород, Астрахань, Грозный, Кемерово, Кызыл, Мурманск, Назрань, Нальчик, Ноябрьск, Омск, Пензу, Петрозаводск, Саранск, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск. В ходе мероприятия компанией МТС был организован телемост между всеми городами-участниками, центром которого стал Волгоград.

Андрей Репин ИА REGNUM Каждый из присутствующих хотел принять участие в посадке Тополя Победы

От каждого региона — участника акции Волгоград получил ответный подарок. Ими стали уникальные растения, которые будут высажены в Волгограде и сформируют сквер, открытый для горожан.

Андрей Репин ИА REGNUM Памятная табличка, рассказывающая о судьбе тополя

В этот же день в парке Победы прошла еще одна акция — «Лес Победы». Ее участники высадили на территории парка десятки новых деревьев и кустарников, чтобы увековечить память каждого бойца Советской армии, который отдал долг Родине и с честью защищал свое Отечество во время Великой Отечественной войны.

Андрей Репин ИА REGNUM Одни из самых юных участников

Каждое посаженное дерево символизирует память о тех страшных днях, которые пережил советский народ. Сажая фамильное дерево совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, родственники павших воинов и простые горожане смогли отдать дань памяти своим предкам.