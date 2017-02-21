Нижний Новгород, 21 февраля, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Критерий нуждаемости в Нижегородской области может находиться на уровне 32 тыс рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-спикер областного Законодательного собрания, глава нижегородского регионального обкома КПРФ Владислав Егоров в ходе митинга за возвращение льгот пенсионерам, который прошел в Нижнем Новгороде 21 февраля.

Андрей Репин ИА REGNUM Митинг за возвращение льгот пенсионерам в Нижнем Новгороде

По его словам, в 2016 году Нижегородская область полностью выполнила распоряжение федерального центра и установила критерий нуждаемости, как того требовало федеральное законодательство. Тогда критерий нуждаемости в регионе составил около 27 тыс. рублей.

«Однако, областное правительство сочло, что это слишком много. В результате на уровне региона были приняты законодательные акты, в соответствии с которыми критерий нуждаемости был снижен до 20 тыс. рублей. Мы требуем отменить областной закон от 15 декабря 2016 года № 169-З и привязать критерии нуждаемости и соответствующие социальные выплаты к среднедушевому денежному доходу. По итогам 2016 года у нас в регионе он составил 32,7 тыс. рублей», — пояснил Егоров.

Андрей Репин ИА REGNUM Вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Егоров

Также участники митинга потребовали отменить закон о капитальном ремонте, прекратить «губительную реформу ЖКХ», ввести прогрессивную шкалу налогообложения, позволяющую облагать повышенными налогами сверхдоходы, и освободить малоимущих от подоходного налога.

Кроме того, митингующие потребовали обеспечить государственный контроль за ценообразованием и качеством продуктов питания и вернуть народу право на всенародные прямые выборы губернаторов, глав городов и районов, а также дать гражданам возможность отзывать глав регионов и местного самоуправления и депутатов.

В митинге приняли участие около 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фракция КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области выступила с предложением привязать критерий нуждаемости к среднедушевому денежному доходу.

Депутаты напомнили, что критерий нуждаемости был введен в региональный закон «О мерах социальной поддержки ветеранов» по инициативе губернатора Валерия Шанцева. Льготы получали ветераны труда, имеющие доход ниже величины среднедушевого денежного дохода в Нижегородской области.

Однако в конце 2016 года по инициативе того же губернатора региональный парламент большинством голосов снизил критерии нуждаемости с 27 до 20 тыс. рублей. В итоге десятки тысяч пенсионеров с 1 января 2017 года оказались лишены льгот и выплат, что существенно снизило качество их жизни.

Андрей Репин ИА REGNUM Около 100 тыс. нижегородских пенсионеров лишились льгот и социальных выплат

Только в Нижнем Новгороде льгот и социальных выплат с 1 января 2017 года лишились более 72 тыс. пенсионеров. Право на льготы и выплаты осталось только у тех работающих пенсионеров, чей доход составляет меньше 20 тысяч рублей.

«Сэкономленные» таким образом средства были направлены областным правительством на пособия малоимущим и многодетным семьям.

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Дети войны» обратилось к прокурору Нижегородской области Олегу Понасенко с просьбой оспорить в суде региональный закон, лишающий работающих пенсионеров льгот и выплат.