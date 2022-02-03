Алексей Яковлев
Автор
Родился в Ярославле. Окончил физический факультет Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова. Специалист в области маркетинга, рекламы и PR. Политический консультант. Издатель.
Последние публикации
Рыбинский «перекрёсток»: кто станет новым главой города?
Неожиданная и добровольная отставка мэра Рыбинска Дениса Добрякова ещё больше усложнила и запутала внутриполитическую ситуацию в Ярославской области. В администрации президента регион считается весьма проблематичным, с высоким уровнем протестных настроений. Назначенный в октябре 2021 года врио...
3 февраля 2022
Хроника бюрократии затопленного Ярославля
8 февраля уровень воды в Волге в районе Ярославля пошёл на спад. Отступающая вода оставляет за собой пласты льда, разрушающие не только деревянные постройки в садоводческих товариществах, но и капитальные сооружения. Оценить масштаб ущерба пока невозможно. Но очевидно, что он велик. Кто виноват...
10 февраля 2020
Как ярославский депутат решил поучить учителей уму-разуму
Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов предложил ярославским школам научиться зарабатывать самостоятельно. Как сообщает портал 76.ru, это предложение он сделал во время работы группы экспертов по подготовке новой стратегии социально-экономического развития города. По словам Таганова, с...
25 сентября 2019
У ярославцев накопились вопросы к «Хартии»
С 1 сентября 2018 года ООО «Хартия» выполняет обязанности регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ярославской области. Опыт работы областного правительства и «Хартии» был представлен президенту в качестве «лучших практик», существующих в этой сфере...
18 марта 2019
Мэр Ярославля не стал «своим» среди «чужих» во главе региона
Длительное ожидание отставки мэра Ярославля Владимира Слепцова напоминало классический парадокс теории вероятности, когда вероятность события равна 100%, но время до события стремится к бесконечности. Эта бесконечность оказалась не такой уж долгой, и, вероятно, отставка будет официально принята уже...
28 сентября 2018
Кто запустил в Ярославле «Парнас замедленного действия»?
Выборы депутатов Ярославской областной думы 9 сентября 2018 года должны были превратиться в скучный спектакль одного актёра — «Единой России», в котором всем остальным участникам избирательного процесса были уготовлены роли массовки и технического персонала. Но неожиданно оставшееся до дня...
18 июля 2018
Имитация праймериз в Ярославскую областную думу
О том, какой будет избирательная кампания по выборам депутатов Ярославской областной думы 7 созыва, во многом можно судить по начавшейся процедуре предварительного голосования «Единой России». Скорее всего, нас ждут самые скучные и предсказуемы выборы за последнее время. Сама идея праймериз...
10 мая 2018
Бюджет Ярославской области: спасение утопающих — дело рук самих утопающих
Программа реструктуризации бюджетных кредитов регионов, о запуске которой заявил президент РФ Владимир Путин 22 сентября, способна лишь облегчить бремя обслуживания госдолга Ярославской области и не решает главной проблемы — повышение собственных доходов регионального бюджета. Согласно планам...
18 октября 2017
«Бессмертный полк» в Ярославле: «Пока мы помним это не повторится»
Более десяти тысяч ярославцев прошли в колонне «Бессмертного полка». Так примерно оценивает количество участников памятной акции корреспондент ИА REGNUM. Массовостью шествия впечатлены даже его организаторы. Дело в том, что утром 9 мая Ярославль накрыло непогодой — мокрый снег с дождём сопровождал...
9 мая 2017
Политический «пасьянс» ярославского губернатора
Шесть месяцев остается до выборов губернатора Ярославской области. Вероятнее всего, результат их предрешен — реальных претендентов на эту должность, кроме врио губернатора Дмитрия Миронова, нет. Между тем отсутствие такой конкуренции не отменяет необходимости самой процедуры, и даже не гарантируют...
9 марта 2017
Процесс смены власти в Ярославской области завершён
По итогам состоявшейся 14 января региональной партийной конференции «Единой России» можно говорить, что процесс смены власти в Ярославской области завершён. За кадровой «зачисткой» в региональном правительстве и мэрии Ярославля последовали не менее важные кадровые перестановки в политическом...
18 января 2017
Ярославская область: на что надеется «Единая Россия»
«Единую Россию» в Ярославле не жалуют. На прошлых парламентских выборах в декабре 2011-го «партия власти» в Ярославской области получила наименьшую поддержку среди всех субъектов федерации — 29%, а в самом Ярославле и того меньше — 25%. Чуть позже, весной 2012-го ярославцы подтвердили свою...
13 сентября 2016
Кто возглавит Ярославль?
Обвинительный приговор мэру Ярославля Евгению Урлашову открывает вопрос о том, кто возглавит город. После вступления приговора в законную силу Урлашов будет отстранен. Это произойдет, если областной суд отклонит апелляцию защиты Урлашова, а вряд ли кто-то сомневается в том, что будет именно так...
4 августа 2016
Выборы мэра Рыбинска: политические итоги
Главным итогом состоявшихся 20 марта выборов мэра Рыбинска является тот факт, что после длительного периода безвластия второй по величине город Ярославской области получил легитимную власть. И это особенно примечательно в отсутствии такового статуса у власти областного центра — города Ярославля...
21 марта 2016
Власть в Ярославле не может организовать уборку города
Исполняющий обязанности мэра города Ярославля Алексей Малютин заявил о возможном расторжении муниципального контракта по содержанию объектов улично-дорожной сети (УДС) и искусственных сооружений города Ярославля в 2015—2017 годах с компанией «Ярдормост». Поводом для этого, по словам Малютина, стали...
24 февраля 2016
Ярославская область: не единая «Единая Россия»
Реформа местного самоуправления, проводимая в России, была призвана усилить вертикаль существующей региональной власти. Возврат прямых выборов губернаторов в совокупности с введением института сити-менеджеров муниципальных образований предполагал повысить эффективность исполнительной власти. При...
15 января 2016
Публичные слушания в мэрии Ярославля закончились скандалом
Публичные слушания об изменениях в Устав города, связанных с отменой прямых выборов мэра, состоялись 21 мая в мэрии Ярославля, передает корреспондент ИА REGNUM По сути, предложенные поправки носили процедурный характер так как соответствующий закон уже принят региональным законодательным...
22 мая 2015