«Единую Россию» в Ярославле не жалуют. На прошлых парламентских выборах в декабре 2011-го «партия власти» в Ярославской области получила наименьшую поддержку среди всех субъектов федерации — 29%, а в самом Ярославле и того меньше — 25%. Чуть позже, весной 2012-го ярославцы подтвердили свою «нелюбовь», отдав свои голоса на выборах мэра не столько «за» Евгения Урлашова, сколько «против» навязываемого «единоросса» Якова Якушева. Последствиями того политического позора стали не только поиск виновных, что есть обычное дело в России, и череда отставок, но и попытка региональной политической элиты найти ответ на второй извечный вопрос: «что делать?»

Кадр из мультипликационного фильма «Сказка о рыбаке и рыбке», реж. Михаил Цехановский, «Союзмультфильм», 1950 г

С неимоверным внутренним скрипом областное партийное руководство всё же начало выдавливать из себя слова о «допущенных ошибках» и о «необходимости изменений». У аксакалов региональной политики вера в незыблемость позиций «Единой России», в её политическую мощь была столь сильна, что с ломкой внутренних стереотипов многие из них просто не справились — им пришлось уступить место более молодым, активным и амбициозным. Без особого шума, как-то почти незаметно поменялось почти всё политическое и партийное руководство: в исполком «Единой России» пришла Ирина Воробьёва, впоследствии покинувшая свой пост лишь по причине болезни, принципиально помолодевший муниципалитет и фракцию единороссов возглавили Алексей Малютин и Павел Зарубин, главным региональным партийным боссом стал Илья Осипов, а курировать процесс под названием «внутренняя политика» было доверено сперва Александру Грибову и затем Юрию Бойко.

Пришедшие к власти молодые политики, безусловно, талантливы. В короткий срок они смогли предложить и новую политическую дискуссию, и новую технологию, политтехнологию. На выборах в муниципалитет Ярославля при оппозиционном мэре Урлашове, менее чем через год после провального декабря 2011 года эта команда смогла не просто победить, а обеспечить фактические единороссовский состав представительного органа власти.

Однако, как это часто бывает, получив желаемое — власть, люди теряют мотивацию. Поддержать её ещё какое-то время помогал Борис Немцов. Его активности в сочетании с опытом публичной политики ярославским единороссам мало было что противопоставить. Образно, политический диалог выглядел так: на обвинения в коррупции региональная власть отвечала обвинениями в предательстве Родины. При всей неоднозначности политической деятельности Немцова, подобное противостояние было явно не на руку «Единой России». Кривая регионального рейтинга «партии власти» поползла вниз.

Дальше — больше. Тоже как-то незаметно стало понятно, что новые люди вместе с новой политтехнологией не принесли новых смыслов. «Региональная идентичность» не завладела умами масс, развитие фарм-кластера растворилось в масштабе бюджетных проблем, а призывы губернатора Ястребова к повышению рождаемости лишь породили анекдоты. Дороги остались разбитыми, чиновников арестовывают за взятки, бюджет затянул пояс до позвоночника, а по программе капремонта доделывают прошлогодние объёмы.

Избирательный период 2016 года начался в регионе на выборах мэра Рыбинска. От этой кампании ожидалось многое, она должна была показать, на что способна «Единая Россия». Оказалось, что она не готова даже к внутренней конкуренции. Выборы превратились в борьбу компроматов двух её представителей. В итоге победа Дениса Добрякова не стала однозначной, его оппонент, Владимир Денисов, демонстративно перешёл в «Родину», а сама «Единая Россия» накануне федеральной кампании не добавила себе авторитета и фактически лишилась голосов жителей Рыбинска, поддержавших Денисова.

На старте избирательной кампании по выборам в Государственную думу «Единая Россия» придавала огромное значение предварительному голосованию (праймериз). Идея, безусловно, прекрасная: публичная дискуссия, внутрипартийная конкуренция, голосование рейтинговое и всенародное. С учётом того, что в летний период избиратель малодоступен для кандидатов, майские праймериз должны были стать для «Единой России» базовой агитационной кампанией с не менее важной технической возможностью сформировать агитационные сети. Но получилось лишь наполовину. Опасаясь повторения «рыбинской истории», реальную конкуренцию на праймериз в Ярославской области «гасили» уже на этапе возможности её возникновения. Одобренный состав участников праймериз посетил все районы области, озвучил всем известные проблемы, заявил, что их необходимо решать, а по результатам предварительного голосования стало известно, кто из кандидатов смог лучше организовать работу агитаторов. Электоральный эффект от столь масштабного мероприятия был ничтожен.

Дальнейшие события, уже на федеральном уровне, показали всю «гениальность» стратегического плана «Единой России». Партия решила «договориться на берегу» и попросту не выдвинула на части одномандатных округов своих кандидатов, тем самым решив для себя две основных проблемы. Во-первых, было снято жёсткое противостояние на выборах с кандидатами от «системной оппозиции», которое, как правило, сопровождается потоками нелицеприятной критики. Во-вторых, обеспечивается присутствие в парламенте необходимого для «плюрализма» представителей других партий, причем эти представители персонально согласованы. Как точно подметил ярославский политолог Сергей Киселёв, «Единая Россия» теперь — это 5−6 различных партий, реализующих различные идеологические течения, ранее «бродившие» в самой «Единой России», реализующих одну и ту же провластную повестку». Однако никакие договорённости не снимают задачи «безоговорочной» победы «партии власти», которая перед ЕР стояла и стоит.

Победить безоговорочно в Ярославской области будет сложно. Партия скорее близка к повторению своего фиаско пятилетней давности. К озвученным проблемам на старте кампании надо добавить ещё целый ряд. Во-первых, общий тренд снижения рейтинга «Единой России», который обусловлен и реальным снижением уровня жизни в стране, и просачивающимися в СМИ скандалами, и «откровениями» от председателя российского правительства Дмитрия Медведева, являющегося (как некстати) главным единороссом. Во-вторых, ярославской области достался один «договорной» округ, где справедливоросс Анатолий Грешневиков, хочет он этого или не хочет, автоматически за собой подтянет результат по партийным спискам, и часть голосов уйдёт именно от «Единой России». В-третьих, к общефедеральной агитационной кампании «Единой России», откровенно слабой (чего только стоят баннеры с цитатами Путина), местные единороссы не смоли добавить яркой региональной составляющей. Предвыборный проект «обустроим область к юбилею» не достиг цели из-за избирательности его реализации и недостаточного качества выполненных работ. В-четвёртых, партия не смогла выставить на выборы ярких лидеров. Единственный кандидат-одномандатник Александр Грибов, который, надо отдать ему должное, «перепахал поле от и до», всё же не способен самостоятельно поднять результат всей партии. В-пятых, региональные единороссы разобщены. Смена руководителя региона не привела к объединению лиц, ответственных за результат выборов. Скорее наоборот, сложилась ситуация, при которой каждый сам обеспечивает себе максимальную страховку в случае провала.

Так на что же надеется «Единая Россия» в Ярославской области?

Единственное её спасение — базовый электорат, традиционно голосующий за «Единую Россию», низкая явка и чёткая мобилизация «сеток». А что им ещё остаётся? Разве что молиться, например, на нашу великую ярославну, на нашу «Чайку», на «наше всё» — Валентину Терешкову.