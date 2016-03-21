Ярославль, 21 марта, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Главным итогом состоявшихся 20 марта выборов мэра Рыбинска является тот факт, что после длительного периода безвластия второй по величине город Ярославской области получил легитимную власть. И это особенно примечательно в отсутствии такового статуса у власти областного центра — города Ярославля.

«Мать Волга». Рыбинск

Учитывая существующие противоречия внутри городского Совета, ещё рано говорить о восстановлении в Рыбинске единовластия, сравнимого с периодом Ласточкина. Вполне возможно, что оно в такой форме и не наступит, а противостояние городских элит продолжится. Но акценты расставлены, примеры судьбы несогласных наглядны. Вопрос лишь в степени оппортунизма, присущем рыбинским депутатам, и в способности и желании Дениса Добрякова идти на компромисс.

Итоги прошедших выборов интересно оценить и с точки зрения перспективы сентября 2016 года.

«Единая Россия» показала свою возможность достигать результата. Само по себе это не удивительно, и более примечательным тут является качество процесса. Кампания по выборам мэра Рыбинска лишь навредила партии накануне выборов депутатов Государственной Думы РФ. Грязный и скандальный праймериз на способствовал популярности партии. Переход Владимира Денисова из «Единой России» в «Родину» не позволяет «единороссам» в будущем рассчитывать на электорат депутата-перебежчика. Фактически результат Добрякова (48,00%) — максимальный потолок «Единой России» в Рыбинске при условии личностно ориентированной предвыборной кампании. Понятно, что при чисто партийном голосовании «Единая Россия» в Рыбинске может надеяться лишь на 25−30%. Примечательно, что, скорее всего, за результат «Единой России» на сентябрьских выборах будет отвечать именно мэр Добряков. Незавидная роль.

С другой стороны, результат Владимира Денисова (33,35%) ни в коем случае не равен рейтингу партии «Родина». Реанимированная патриотическая партия, несомненно, имеет потенциал в регионе в целом и в Рыбинске в частности, но, «подхватив» Денисова, она лишь громко заявила о себе. Реальной электоральной поддержкой она пока не пользуется.

Результатом своего кандидата может быть довольна КПРФ. Партия грамотно использовала возможность напомнить о себе на фоне борьбы основных претендентов. И скромные почти 11% Шакиру Абдуллаеву принесли те избиратели, которые понимали реальную невозможность его победы. Обычно такая ситуация резко снижает активность избирателей, чего не будет при чисто партийном голосовании. КПРФ несомненно может надеяться на результат за 20% в сентябре при наличии сильного кандидата.

Вызывает большое удивление малая активность на выборах «Справедливой России». Даже согласно официальным данным избирательной комиссии кандидат от эсеров Евгений Диков не потратил и 10 000 рублей на свою предвыборную кампанию. Его результат плачевен — 2,87%. Учитывая, что по одномандатному округу, включающему в себя Рыбинск, на выборах в Государственную Думу РФ планирует пойти действующий депутат Анатолий Грешневиков, подобная пассивность может выйти боком не только лично Грешневикову, но и партии в целом. Такой подход эсеров отчасти даёт основания верить наличию договорённости о «разделе» одномандатных округов между парламентскими партиями. Однако, никакие договорённости не могут заменить реальную электоральную поддержку. К тому же, чего стоят подобные обещания «Единой России» давно известно не только оппозиции, но и самим членам партии.

Алексей Яковлев, шеф-редактор ИА REGNUM в Ярославле.