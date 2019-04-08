С 1 сентября 2018 года ООО «Хартия» выполняет обязанности регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ярославской области. Опыт работы областного правительства и «Хартии» был представлен президенту в качестве «лучших практик», существующих в этой сфере. Однако всё ли обстоит так хорошо на деле?

Алексей Яковлев ИА REGNUM Контейнер для сбора мусора из пластика

Сразу можно сказать, что за бравыми рапортами чиновников и оптимистичными сюжетами в СМИ скрывается растущее недовольство простых ярославцев, у которых как минимум есть вопросы к «Хартии» и региональному правительству.

Yarregion.ru Игорь Чайка и губернатор Дмитрий Миронов на подписании инвестиционного соглашения

Во-первых, не совсем понятно, как «Хартия» вообще смогла получить статус регионального оператора. Ярославское интернет-издание «Клуб социологов», ссылаясь на презентацию правительства области, обращает внимание на тот факт, что даже в настоящий момент «Хартия» обладает лишь 30% используемых мусоровозов: всего на территории области задействована 251 единица техники, но 177 из них привлечены от других организаций. Притом не исключено, что некоторые из них куплены уже во время исполнения компанией обязанностей регионального оператора. То есть «Хартия» стала победителем конкурса, не имея ресурсов для выполнения обязанностей оператора? Это тем более странно, если учесть, что на конкурсе «Хартия» заявила более высокую цену — 15,87 млрд против 15,48 млрд рублей, предложенных ООО «Спецтехуборка».

Во-вторых, вызывает вопрос определение стоимости услуг регионального оператора. Депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев сделал весьма условный расчёт на примере части Заволжского района города Ярославля. По его данным, на выбранной территории, ограниченной улицами Ляпидевского, Машиностроителей, Папанина и Красноборская, установлены 75 мусорных баков, проживает 18 340 человек, расположены один торговый центр, гаражный кооператив, детская поликлиника, 6 муниципальных учреждений и пара десятков магазинов. Рассчитав объём вывозимого мусора и сопоставив его с количеством проживающих, депутат пришёл к выводу, что «Хартия» вывозит лишь 0,12 куб. м в месяц с человека, при том, что расчётный норматив составляет 0,18 куб. метра. То есть, по мнению депутата, норматив завышен почти в 1,5 раза.

Yarregion.ru Работа сотрудников «Хартии»

Стоимость услуг и завышенные нормативы стали основным препятствием при заключении договоров между «Хартией» и юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в регионе. По данным самого регионального оператора, лишь 6500 организаций обратилось к «Хартии» для заключения договоров, а порядка 11 000 уклоняются от оформления отношений. Сопротивление руководителей юридических лиц вполне понятно, если вспомнить, как, например, «Хартия» в пятнадцать раз увеличила плату за вывоз мусора ярославскому отделению «Всероссийского общества слепых».

В-третьих, методика расчёта тарифа для населения, которую использовало правительство Ярославской области, подразумевает оплату каждым жителем региона вывоза и утилизации производимого им бытового мусора. Исходя из этой логики была изменена единица измерения тарифа — плата взимается не с квадратного метра, а с человека. Однако на практике ООО «Хартия», используя положения «Правил предоставления коммунальных услуг», стала начислять плату за вывоз мусора собственникам жилых помещений, что привело к двойному, а то и многократному начислению платы на одного человека.

Надо отметить, что разобраться в этом вопросе должна помочь проверка прокуратуры, о необходимости которой заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Вот только среди ярославцев есть сомнения в объективности этой проверки, учитывая родственные связи генерального прокурора и владельца «Хартии» Игоря Чайки.

Yarregion.ru Мусорный полигон «Скоково»

В-четвёртых. С началом работы регионального оператора на территории Ярославской области начала действовать новая схема обращения с ТБО, которая должна принципиально изменить не только ситуацию с организацией вывоза мусора и взимания платы за него, но и решить проблему утилизации отходов, как следствие — улучшить экологию региона. Финансовыми источниками для этого должны стать средства «Хартии» и областного бюджета. За прошедшие полгода особых практических изменений в этом вопросе не отмечено. «Масштабной реконструкцией» мусорного полигона «Скоково» на областном телеканале «Первый Ярославский» названа закупка трёх самосвалов и одного грейдера. С учётом того, что плата за мусор с населения взимается уже полгода, а реальных вложений «Хартия» не делает, возникает подозрение, что региональный оператор намерен «инвестировать» средства ярославцев и бюджета, но отнюдь не свои собственные.

Митинг в Ярославле

Ответы на эти и другие вопросы о деятельности регионального оператора руководству «Хартии» и чиновникам областного правительства необходимо найти и озвучить в самое ближайшее время. Поскольку, несмотря на достаточно невысокий уровень публичного протеста в регионе, «мусорная тема» является самой потенциально опасной для политической стабильности не только в регионе, но и стране.