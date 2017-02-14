Шесть месяцев остается до выборов губернатора Ярославской области. Вероятнее всего, результат их предрешен — реальных претендентов на эту должность, кроме врио губернатора Дмитрия Миронова, нет. Между тем отсутствие такой конкуренции не отменяет необходимости самой процедуры, и даже не гарантируют результата Миронову в первом туре. Ярославская область отличается непредсказуемостью политических предпочтений и уже не раз демонстрировала способность голосовать не «за», а «против». Кроме того, в регионе есть целый ряд активных политических сил, которые способны оказать поддержку или противодействие «внешнему управленцу», имеющему безусловную поддержку федеральной власти, но пока «чужому» для региона. На кого сможет опереться Миронов, и чем обернется такая поддержка или противодействие для самих региональных политиков?

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«Единая Россия». Казалось бы, партия власти должна быть самой надежной опорой врио губернатора. Однако фактически этого пока не происходит. Вероятно, «Единой России» предстоит выдвинуть Дмитрия Миронова на выборы. Закон предполагает участие только партийных кандидатов. Однако в самой партии не знают, произойдет ли это (реальный рейтинг ЕР может негативно сказаться на кампании губернатора), не знают, будет ли Дмитрий Миронов участвовать в процедуре партийных праймериз.

Похоже, что сам Миронов и его окружение не видит «Единую Россию» реальной силой, с которой необходимо считаться и советоваться. Во многом это обусловлено объективной причиной: долгое время партия была средством влияния среднего, крупного и отчасти малого ярославского бизнеса на местную и региональную политику. Сегодня интересы этого бизнеса во многом пришли в противоречие с командой Дмитрия Миронова по ряду направлений: ЖКХ, розничная торговля, маршрутки, где новая власть пытается установить новые правила. В новых условиях партийные мандаты оказались недостаточной защитой для бизнеса, а в самой партии произошли перестановки, в результате которых часть представителей бизнеса оказалась устранена от реального влияния на важные решения. Пока это выражено недостаточно явно, но в итоге такой политики партия может превратиться в Ярославской области в более формальную организацию, необходимую лишь для поддержки спускаемых сверху решений. Это удобно для исполнительной власти, но ослабит саму партию.

Очевидно, что и внутри самой «Единой России» в регионе есть скрытая оппозиция Дмитрию Миронову. Очевидно и то, что эта оппозиция ощущает угрозу со стороны новой администрации. Стоит ожидать, что депутатский корпус единороссов серьезно обновится на выборах в муниципалитет Ярославля 2017 года и выборах в Ярославскую областную думу. Многие из депутатов хотели бы стать реальной опорой команде Дмитрия Миронова, чтобы политически сохраниться, однако пока исполнительная власть не показывает, что ей эта поддержка нужна. Даже в областную думу Дмитрий Миронов почти не приходит, редким гостем там является и председатель правительства Дмитрий Степаненко. При этом депутаты облдумы (среди которых подавляющее большинство — ЕР) уже позволили себе ряд вольностей, отложив на год объединение водоканалов региона и снизив штрафы за административные правонарушения в сфере ЖКХ, которые врио губернатора предлагал увеличить до 7 раз.

Скорее всего, «Единая Россия» в целом будет оказывать на выборах пассивную поддержку Дмитрию Миронову. В целом стоит ожидать продолжения изменений внутри партии в ближайшие два-три года.

«Справедливая Россия». Ярославские эсеры как будто почувствовали ослабление влияния «Единой России» на исполнительную власть и отчасти пытаются занять это место. О своей поддержке Дмитрия Миронова и его протеже мэра Ярославля Владимира Слепцова заявил председатель фракции СР в муниципалитете Анатолий Каширин, а депутат Госдумы Анатолий Грешневиков готов идти на выборы губернатора только по согласованию с Администрацией президента.

В отличие от многих единороссов, такая поддержка выглядит более чем искренней. Эсеры долгое время противостояли региональной власти и власти областного центра, были реальной оппозицией. Во многом Анатолий Грешневиков повлиял на решение об отставке Сергея Ястребова, а, значит, и на назначение в регион Дмитрия Миронова. Депутат всех созывов Госдумы Грешневиков хорошо понимает, что значит прямая поддержка главы государства. Добившись смены власти, логично эту власть и поддерживать.

От такого сотрудничества партия может получить гарантии прохождения в облдуму и муниципалитет методом соглашения о разделе округов, как это было на выборах в Госдуму, и доступу к региональным СМИ. В качестве минусов можно предсказать потерю части избирателей, которым с трудом можно будет объяснить, чем теперь «справедливая» отличается от «единой». Не исключено, что и ряд эсеров-бизнесменов, которых затронут нововведения московской команды, несколько разочаруются в своих партийных лидерах.

Для самого Дмитрия Миронова поддержка СР, а особенно ее регионального лидера Анатолия Грешневикова, будет хорошим подспорьем. Позиции Грешневикова очень сильны в сельских территориях, а именно село меньше всего потеряет (и больше всего выиграет) от смены власти. Грешневиков сможет помочь убедить жителей районов, что Миронов — это то, что нужно, что он не только «присланный», но «свой».

КПРФ. Пока что это единственная партия, заявившая о своей оппозиционности врио губернатора и всей его команде, включая мэра Ярославля. Дело тут не только в том, что КПРФ — это «Баба Яга, которая всегда против». После выборов мэра Урлашова в 2012 году партия утратила статус главной протестной силы. Сначала его присвоил себе сам Урлашов с «Гражданской платформой», потом перехватил Борис Немцов с ПАРНАСом, а после гибели Немцова на эту роль стал активно претендовать депутат облдумы Сергей Балабаев. Как итог — невысокий результат на выборах в Госдуму в 2016 году. После назначения Дмитрия Миронова знамя протеста оказалось вакантным, и коммунисты логично решили его подхватить.

Для Дмитрия Миронова протестная позиция КПРФ вряд ли представляет собой реальную опасность — у коммунистов нет доступа к СМИ. Более того, региональная власть может заблокировать кандидату от партии участие в выборах губернатора посредством муниципального фильтра, а также организовать давление на КПРФ традиционными методами. Однако это все скорее пойдет в плюс партии на муниципальных выборах осенью 2017 года, где она сможет собрать протестные голоса воедино.

Пока неясно, сможет ли и захочет ли партия выставить своего кандидата на губернаторские выборы. И каким будет этот кандидат — мотивированным и готовым к борьбе, или же отрабатывающим стандартную партийную повестку.

ЛДПР. ЛДПР пока никак не заявила свое отношение к врио губернатора. Можно предположить лишь, что если на губернаторских выборах появится кандидат от этой партии, и он пройдет муниципальный фильтр, то этот кандидат будет техническим.

ПАРНАС. От ПАРНАСа на выборы планирует выдвинуться депутат областной думы Сергей Балабаев. Его прохождение через муниципальный фильтр возможно также лишь с одобрения регионального правительства. Но, если это произойдет, Балабаев вряд ли удовлетворится позицией «технического» кандидата, его амбиции значительно выше. Он попытается заработать на выборах дополнительные политические очки с прицелом на Ярославскую облдуму или Госдуму в перспективе. Впрочем, без Бориса Немцова партия вряд ли сможет выжить в Ярославской области в следующем электоральном цикле. В отличие от Сергея Балабаева.

Попытка использовать Балабаева в качестве технического кандидата может сыграть с командой Дмитрия Миронова злую шутку. Если что-то пойдет не так, Балабаев сможет консолидировать протестные голоса, как это сделал Урлашов в 2012 году. Если, конечно, захочет это сделать и найдет для этого необходимые ресурсы.

Яблоко. Ярославское отделение Яблока находится сегодня в состоянии политического выживания, и вряд ли способно хотя бы немного повлиять на региональный расклад. Вероятно, партия формально поддержит Дмитрия Миронова, как поддержала Владимира Слепцова на выборах мэра Ярославля.

Муниципальные образования. Система муниципальной власти полностью подконтрольна региональной, однако степень ее влияния на избирателей различна в крупных городах и сельских территориях. На селе она выше, более того, именно сельские жители и главы районов связывают с Дмитрием Мироновым надежды на улучшения. Это касается и программы газификации, и так называемого инициативного бюджетирования. Напротив, спорные изменения (единый расчетный центр, борьба с ларьками, унификация маршруток, объединение водоканалов) села практически не коснутся.

Из этого следует, что на выборах команда Дмитрия Миронова будет делать ставку скорее на сельские территории, поднимая там явку и «засушивая» ее в больших городах, где жители менее зависимы от местных администраций и более связаны с местным бизнесом.

Главы районов и городских округов будут стараться помочь врио губернатора избавиться от лишних 4 букв в названии должности. Проблема заключается в том, что многие районные начальники не пользуются популярностью: многие из них были не избраны, а назначены. И публичная поддержка в ряде случаев сможет скорее сыграть в минус. И если на селе настоятельная рекомендация поддержать главу региона вряд ли вызовет противоречия, то в Ярославле и Рыбинске с этим могут возникнуть сложности.

Бизнес. Реальной опорой в крупных городах для Дмитрия Миронова может стать крупный бизнес — промышленные предприятия, интегрированные в холдинги. Прежде всего, это Ростех (рыбинский «Сатурн», Тутаевский моторный завод»), ГАЗ («Автодизель»), «РТИ Системы» (Ярославский радиозавод). Эти предприятия во многом зависят от государственного заказа и бюджетного финансирования, для них Дмитрий Миронов — естественный союзник в лоббировании интересов на федеральном уровне.

Против Дмитрия Миронова могут сыграть представители коммунального бизнеса, местных торговых сетей, малые предприниматели в связи с усилением административного пресса, формального и неформального госрегулирования в экономике.

Федеральная поддержка. Главным ресурсом Дмитрия Миронова остается федеральная поддержка, а главным его сторонником — Владимир Путин, который уже не раз заявлял о том, что помогает Дмитрию Миронову. Ярославская область уже получила серьезные авансы в виде выделенных средств на ремонт дорог в Ярославле, строительство биатлонного центра в Рыбинске, благоустройство зоны ЮНЕСКО в Ярославле, завершение строительства школы в Туношне, бюджетный кредит для замещения коммерческих кредитов. Однако это не решает всех проблем — новые школы нужны Ярославлю и Рыбинску, ремонтировать дороги нужно не только в областном центре, региональные трассы находятся в ужасающем состоянии. Большие проблемы есть в сфере ЖКХ в сельских районах. Сумеет ли новая власть грамотно распорядиться федеральными трансфертами, зависит уже не от Владимира Путина, а от Дмитрия Миронова и его команды.

СМИ. Подавляющее большинство региональных СМИ находится под контролем областного правительства. При этом серьезную поддержку оказывают и федеральные телеканалы — имя Дмитрия Миронова звучало в выпусках новостей и во время последней прямой линии с президентом, и во время празднования юбилея Валентины Терешковой.

Фактически бороться на выборах врио губернатора Ярославской области придется не со своими конкурентами, а с самим собой. Что перевесит в глазах избирателей — позитивные перемены от внешних вливаний в регион или отдельные спорные инициативы новых чиновников — будет зависеть от административных способности последних.