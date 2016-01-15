Реформа местного самоуправления, проводимая в России, была призвана усилить вертикаль существующей региональной власти. Возврат прямых выборов губернаторов в совокупности с введением института сити-менеджеров муниципальных образований предполагал повысить эффективность исполнительной власти. При этом возможность волеизъявления у народа оставалась на выборах в законодательные собрания и представительные органы власти. Логично, понятно, имеет место быть.

www.torange.ru Песочница на детской площадке

Уже уместно говорить в прошедшем времени, ибо на примере Ярославской области доказано — реформа не привела к ожидаемому результату, система региональной власти трещит по швам. И, как ни парадоксально, виноваты в этом не либерал-предатели или объединившиеся в борьбе за свой кусок пирога системные оппозиционеры, виновата сама власть.

С отставкой Сергея Вахрукова, который руководил Ярославской областью весьма авторитарно, разрушилась привычная вертикаль. При Вахрукове каждый знал, кто в области хозяин — инвесторы или политики, общественники или меценаты, да и аферисты в том числе искали выход «наверх», на главу региона — он решал. Ныне в Ярославле всё иначе. В «горизонтали» власти сформировались многочисленные группы «по интересам», которые самостоятельно действуют, используя имеющийся в их распоряжении административный ресурс. При этом члены одних таких «группировок» порой объединяются в другие при возникновении новых «интересов».

Кто станет депутатом, кто будет распоряжаться деньгами Фонда капремонта, кто сядет в кресло чиновника или руководителя МУПа, кто получит муниципальный контракт или земельный участок под застройку, как распределят ту или иную статью бюджета или субсидию — всё это порождает борьбу, борьбу внутри власти, внутри её главной политической составляющей — «Единой России».

Да и ладно бы, пусть борются в коридорах и кабинетах. Но современным ярославским политикам этого недостаточно. Им нужен зритель, они хотят оваций толпы, её одобрения себя любимого и порицания противника. В итоге таких «публичных» противостояний далеко не всегда определяется победитель, зато всегда есть проигравший — сама власть и «Единая Россия», их имидж и доверие к ним. О ярославцах тут говорить не буду.

Эпопея под названием «выборы мэра Рыбинска» — наглядный пример вышесказанного.

Начнём с того, что городской Совет Рыбинска состоит не из случайных людей, большинство из депутатов — члены «Единой России». Они заслужили, согласовали, купили (ненужное зачеркнуть) свой мандат у региональной политической (политтехнологической) власти. Естественно, что после выборов они захотели самостоятельно решать городские вопросы и были категорически не согласны с попыткой навязать им кандидатуру сити-менеджера. Через череду скандалов ситуация зашла в тупик, из которого «Единая Россия» нашла безумный выход — вернув выборы мэра Рыбинска, перенесла конфликт интересов из кулуаров в публичное пространство.

Кстати, сама чехарда с изначальным сохранением выборов, потом отменой и наконец возвратом их, мягко говоря, не добавила популярности власти. Ярославцы не идиоты, скорее сами единороссы выглядели ненормальными, меняя своё мнение по три раза за полгода и каждый раз вещая с экранов телевизоров о верности такого решения. «Детский сад, группа Василёк», — правильно подметил один из ярославских политологов.

Ныне ситуация развивается предсказуемо. Избирательная кампания по выборам мэра Рыбинска ещё не успела начаться, как кандидаты-единороссы уже пустились во все тяжкие, выбрасывая в публичное пространство потоки компромата.

Например, «РЫБИНСКonLinе» публикует слова главы Севастополя Сергея Меняйло о якобы неудовлетворительной работе кандидата предварительного голосования «Единой России» Дениса Добрякова на посту севастопольского вице-губернатора. В частности, приводятся слова Меняйло о том, что Денис Добряков является непорядочным человеком.

И наоборот, на интернет-портале «Рыбинская правда» вышла целая серия «чёрных» публикаций о другом кандидате — депутате Ярославской областной думы Владимире Денисове. Мол, политик после смерти отца вступил в наследство, оставив без всего и выгнав на улицу свою фактическую мачеху — гражданскую жену Владимира Денисова — старшего Любовь Перекидайлову.

Это лишь часть того нижнего белья, которое увидело свет. При этом оба кандидата громогласно взывают к партии и к руководству региона, обвиняя друг друга в скупке голосов на праймериз.

Напомню, всё происходит в рамках праймериз «Единой России»!

Фактически «народное голосование» партии власти превращается не в конкуренцию программ развития второго по величине города Ярославской области, а в вульгарную борьбу компроматов.

Всё это не делает «Единой России» чести и уж точно не добавляет ей популярности. Власть в регионе разрушает сама себя, подрывая и без того ничтожное доверие к себе. Пресловутое «окно Овертона» ей неведомо ни в теории, ни на практике.

Или цель такая у ярославских единороссов — подставить руководство своей партии, да и президента, фактического донора её электорального рейтинга и доверия?

Алексей Яковлев, шеф-редактор ИА REGNUM в Ярославле