Выборы депутатов Ярославской областной думы 9 сентября 2018 года должны были превратиться в скучный спектакль одного актёра — «Единой России», в котором всем остальным участникам избирательного процесса были уготовлены роли массовки и технического персонала. Но неожиданно оставшееся до дня голосования время может оказаться самым интересным за прошедшие без малого два года со смены власти в регионе.

Ulisa.ru Бомба с часовым механизмом

Лишь из уважения к непосвящённому читателю напомню, что после назначения Дмитрия Миронова губернатором Ярославской области тотальной зачистке были подвергнуты все ветви региональной власти. Ключевые посты в правительстве региона занимают не ярославцы, люди, так или иначе связанные в прошлом с новым губернатором или его «правой рукой» председателем правительства области Дмитрием Степаненко. Из публичной политики удалены и лишены возможности хоть как-то влиять на неё все инакомыслящие и несогласные, невзирая на статус и былые заслуги. Зачистке был подвергнут и облизбирком.

Последнее особенно важно, поскольку единственное, что тяжело поддаётся административному давлению, это мнение ярославских избирателей. Жители области и Ярославля уже не раз доказывали это: в 2011 году на выборах в Госдуму РФ, установив антирейтинг «Единой России», и в 2012 году, избрав мэром Ярославля Евгения Урлашова.

Способность обеспечить необходимый результат выборов новая власть в регионе продемонстрировала в сентябре 2017 года. Вместе с губернатором Дмитрием Мироновым ярославцы получили и новый состав муниципалитета, в котором не осталось ни одного «возмутителя спокойствия», а партии «Яблоко» и «Патриоты России» вообще лишились мандатов и, соответственно, публичной площадки.

С учётом традиционной политической аморфности ЛДПР и лояльности к власти «Справедливой России» можно считать, что в тот момент в Ярославле фактически осталась лишь одна действительно оппозиционная партия, имеющая представительство в выборных органах — КПРФ. Уникальность ситуации привела к парадоксальным проявлениям, когда поддержку действий коммунистов стали выражать их идеологические антагонисты — либералы. Наглядным примером этого является объединение сторонников Навального с КПРФ во время проведения протестных акций против ввоза на территорию Ярославской области московского мусора.

Всё вышенаписанное никак не объясняет возникшей вдруг активности в коридорах ярославской власти, где, кроме принятия решений, например, об отставке Юхвидина, Чугуевского или Муллагулова ведутся активные консультации с одиозными политтехнологами. В анонимных телеграм-каналах и СМИ появляются «сливы» компромата на участников политического процесса.

При этом речь не только о коридорах ярославского Белого дома, поскольку уже всем понятно, что мэр Ярославля Владимир Слепцов не склонен торопиться паковать чемоданы.

Главной причиной необычной активности за кулисами ярославской политики является ожидание возможных перестановок в высшем руководстве области после выборов. Об уходе Дмитрия Миронова «на повышение» или об отставке мэра Ярославля Владимира Слепцова слухов ходило много. Об этом говорили под Новый 2018 год и накануне выборов президента России. Однако, по сведениям источников, в администрации президента тогда этот вопрос не обсуждался, а полномочия высших должностных лиц в Ярославской области были согласованы именно до сентября 2018 года. Возможно, что сейчас речь идёт об изменении статуса Дмитрия Миронова. Отставка Слепцова сама по себе не способна вызвать столь существенной активности политтехнологических групп.

Если это предположение верно, то мы наблюдаем разгорающуюся борьбу за пост главы региона. Не раз говорилось, что заменить Дмитрия Миронова может Дмитрий Степаненко. Это соответствует и амбициям председателя ярославского правительства и было бы логично с точки зрения преемственности власти. Мечтает войти в Белый дом и Владимир Слепцов. Почему бы и нет? Когда-то он мечтал стать мэром Ярославля, и мечта сбылась.

Есть и другое предположение, что покинуть Ярославль может и сам Дмитрий Степаненко. Но суть от этого не меняется: ситуация даёт большой простор для реализации политтехнологических фантазий, основой которых по традиции является «широкий ярославский компромисс», когда все друг против друга «дружат».

Простым ярославцам интриги в коридорах власти не видны. За одним исключением. Оно называется ПАРНАС. Очевидно, что «Партия народной свободы» получила «разрешение» от региональной власти на ведение масштабной агитационной кампании. Сейчас партия абсолютный лидер в этом плане. Редкие билборды кандидатов от «Единой России» почти незаметны на фоне растиражированных фотографий Сергея Балабаева. ПАРНАС активно проводит согласованные митинги, имеет широкий доступ к радио и телеэфиру.

Известно, что неформальный лидер партии в регионе Сергей Балабаев сотрудничает с региональным правительством, несмотря на свой «оппозиционный» статус. Есть мнение, что в 2016 году он консультировал представителей новой ярославской власти о степени аффилированности депутатов Ярославской областной думы. В 2017 году ему удалось преодолеть муниципальный фильтр и принять участие в выборах губернатора, по сути, исполнив роль технического кандидата. Этим можно было бы объяснить существующую лояльность к кандидату-одномандатнику, но дело не только в Балабаеве лично.

Размах именно партийной агитации ПАРНАСа на территории всей Ярославской области таков, что кроме мандата Балабаева по одномандатному округу речь идёт о прохождении партией 5%-го барьера. В этом случае партия получит ещё одно место в Ярославской думе и избавит своих кандидатов от процедуры сбора подписей на региональных и местных выборах по всей России.

Возникает вопрос: на каком уровне власти принято такое решение? Сложно представить, что в администрации президента, даже если и предполагают возможность использования карты ПАРНАСа, в политической колоде на следующий избирательный цикл, решили дать такие преференции партии Михаила Касьянова.

Возможно, это решение региональное, поскольку, кроме свободы агитации, ПАРНАС в Ярославле получила неожиданный (?) подарок в виде снятия с выборов списка «Яблока». Эти партии фактически работают на одном электоральном поле — подарок сказочный! Комментируя решение суда о снятии списка «Яблока» региональный руководитель партии Олег Виноградов даже не скрывал, что это позволит ПАРНАСу преодолеть 5%-й барьер.

Вообще ситуация, при которой «Яблоко», понимая последствия, не заявила кандидатов по двум избирательным округам, заставляет задуматься об осознанности этих действий, а, значит, о возможном сговоре. Но с кем? С представителями региональной власти? Или были другие «советчики»?

Обращает на себя внимание ещё один момент: в начавшейся предвыборной борьбе ПАРНАС используется как оружие против КПРФ. На последних заседаниях областной думы представители ПАРНАСа выступали не против исполнительной власти, как свойственно оппозиции, а против коммунистов. Можно предположить, что ярославский ПАРНАС участвует в «перехвате антимусорного протеста» без реальных радикальных мер.

Такая логика — «разделяй и властвуй» — на первый взгляд, выглядит вполне закономерно. Однако по сути это ни что иное, как стрельба из пушек по воробьям. КПРФ в Ярославской области не представляет такой серьёзной опасности для власти, чтобы ради борьбы с ней давать зеленый свет ПАРНАСу по всей стране. Митинговую активность 70-летнего лидера коммунистов Александра Воробьёва нейтрализовали, поставив его перед фактом уголовной ответственности за организацию несанкционированных акций. Да и сами ярославские коммунисты не мыслят в организации своих действий дальше традиционного, почти условного рефлекса: власть что-то решила — мы против и проведём митинг.

Стоит ли говорить, что в самой областной думе фракция из 2−4 человек не может влиять ни на одно решение. Между тем в самой региональной власти партию кто-то «сделал» красной тряпкой, искусно переведя политический конфликт в личную плоскость с якобы имевшим место оскорблением Дмитрия Миронова лидером коммунистов Воробьевым.

Несоответствие цели и средств её достижения заставляет задуматься о том, что «операция ПАРНАС» — ещё одна афера политтехнологов. Аналогичная схема была использована в Ярославле в 2012 году, когда избрание «неправильного» мэра Евгения Урлашова стало причиной отставки губернатора Сергея Вахрукова. Роль Урлашова на этот раз может сыграть ПАРНАС, неожиданно высокий результат которого на выборах в Ярославскую областную думу может быть преподнесен в Москве как большая политическая ошибка региональных властей. Поскольку Дмитрий Миронов от наказания за такие «ошибки» защищен, поиск виноватых может привести к председателю правительства области Дмитрию Степаненко: мол, будучи хозяйственником, «заигрался в политику». Что естественным образом может отразиться на его политической карьере.

Стоит отметить, что ярославские политтехнологические группы не раз демонстрировали свои возможности в переигрывании присланных из Москвы и других городов коллег, работая в основном чужими руками и умело используя в своих многоходовых комбинациях реальные цели и амбиции самых разных людей. Удастся ли операция на выборах осени 2018-го — увидим очень скоро.