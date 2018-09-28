Длительное ожидание отставки мэра Ярославля Владимира Слепцова напоминало классический парадокс теории вероятности, когда вероятность события равна 100%, но время до события стремится к бесконечности. Эта бесконечность оказалась не такой уж долгой, и, вероятно, отставка будет официально принята уже в начале октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Мэр Ярославля Владимир Слепцов

При этом вся политическая элита региона понимает, что истинной причиной отставки Владимира Слепцова является отнюдь не его личное желание покинуть свой пост и не состояние городского хозяйства столицы Золотого кольца.

Да, по сути, за время работы Владимиру Слепцову не удалось решить ни одной серьёзной городской проблемы. Но можно ли ставить ему в вину безобразную работу на улицах Ярославля навязанного ему региональным правительством «Северного потока», текущие крыши домов после подмосковной «Дельта Констракшн», бардак с коммунальными платежами через ЯрОблЕИРЦ или горы мусора вокруг контейнеров «Хартии»? Как исполнитель чужой воли и своих собственных идей по благоустройству Ярославля, если не обсуждать вкус градоначальника, Владимир Слепцов работал весьма удовлетворительно. По крайней мере лишь однажды он был подвергнут критике со стороны губернатора за качество работ по благоустройству парка Мира.

Быть может, Слепцов стал слишком «токсичен» для Дмитрия Миронова из-за скандальных историй с загородным домом мэра в Твердино или его дружеских отношений с некоторыми подрядчиками? Однако надо признать, что в этом случае были бы логичны, мягко говоря, несколько иные действия со стороны бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

На мой взгляд, главной причиной отставки Владимира Слепцова является то, что он не смог стать «своим» в команде «чужих», возглавивших Ярославскую область.

Цитата из м/ф «Гадкий утенок». реж Владимир Дегтярев. 1955. СССР Не такой

Чуть больше двух лет назад Слепцов приступил к исполнению своих обязанностей, как говорится, с места в карьер. Масштабные предвыборные инициативы губернатора Дмитрия Миронова и областного правительства в большинстве своём реализовывались в Ярославле, и мэр стал главным их исполнителем. При этом и сам Владимир Слепцов генерировал достаточно много, порой скандальных, информационных поводов — от бессмысленных «рекордов», достойных Книги Гиннесса, до смачных фраз на пятничных «планёрках» в мэрии, с удовольствием тиражируемых затем СМИ. За достаточно короткий срок Владимир Слепцов превратился в известную медийную персону, популярностью которой было сложно делиться при помощи фраз типа «сделано по поручению губернатора». В результате у испытывающего проблемы с коммуникациями губернатора и у разумно держащихся в тени его доверенных лиц возникло недовольство.

Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что кроме медийной активности мэр Ярославля имеет ещё и политические амбиции. С одной стороны, желание Слепцова контролировать процессы внутри «Единой России» и формирование муниципалитета Ярославля в 2017 году было логично. С другой — это совсем не входило в планы кураторов внутренней политики в регионе.

И, наконец, самое важное, у мэра Ярославля совсем не сложились отношения с председателем правительства Ярославской области Дмитрием Степаненко. Не секрет, что губернатор Дмитрий Миронов не очень любит самостоятельно погружаться в детали текущих дел. Он предпочитает делегировать полномочия узкому кругу своих ближайших подчинённых или принимать решения на основании их докладов. Известно, что, находясь в дружеских отношения с губернатором, Дмитрий Степаненко стремится сократить этот круг до одного человека — себя. У председателя регионального правительства есть свои амбиции и свои планы на будущее. В этой ситуации самостоятельность Слепцова Дмитрия Степаненко явно раздражала, даже с учётом того, что правительство области уже забрало у муниципальной власти большинство полномочий и собственности.

Yarregion.ru Дмитрий Степаненко

Объективности ради надо сказать, что винить в случившемся Владимиру Слепцову стоит прежде всего себя. Он неправильно оценил и своих «противников» в подковёрных играх, и свои возможности. Эти возможности за время пребывания в Ярославле не только не росли, а, напротив, таяли. Слепцов за два года растерял почти всю свою команду. Многие его иногородние соратники ретировались по разным причинам. А использовать ярославский ресурс, найдя здесь достаточное количество профессионалов, способных работать «на шефа», он не смог. И вряд ли кто-то скажет, что таких профессионалов не было.

Думаю, не одного меня печалит весть об отставке Владимира Слепцова. Несмотря на то, что во власти он оказался чужим среди своих, для ярославцев он был все же своим. Среди чужих.