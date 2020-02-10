8 февраля уровень воды в Волге в районе Ярославля пошёл на спад. Отступающая вода оставляет за собой пласты льда, разрушающие не только деревянные постройки в садоводческих товариществах, но и капитальные сооружения. Оценить масштаб ущерба пока невозможно. Но очевидно, что он велик. Кто виноват? Стихия? Возможно ли было этого избежать? Все ли ответственные и уполномоченные лица должным образом исполнили свои обязанности? Не претендуя на истину, я попытался разобраться в ситуации, анализируя информацию из открытых источников, синхронизировав её по времени.

Последствия наводнения на Волжской набережной в Ярославле

Прежде всего, интерес представляют публичные данные о работе Рыбинского и Нижегородского гидроузлов, публикуемые на сайте Русгидро.

Я буду приводить их в формате «дата — объём сбросов в Рыбинске (дельта) / объём сбросов в Нижнем Новгороде (дельта)». Эти данные сопоставлены в хронологическом порядке с событиями, публикациями СМИ и официальными комментариями руководства Ярославской области и регионального управления МЧС.

Итак, согласно данным Русгидро, за 28 и 29 января Рыбинская ГЭС увеличила сбросы через свои турбины более чем на 1100 кубических метров в секунду — за этот же период сбросы Нижегородской ГЭС суммарно даже уменьшились на 74 м3/c.

29.01 — 1964 м3/c (+535) / 2732 м3/c (+164)

30.01 — 2544 м3/c (+580) / 2494 м3/c (-238)

Очевидно, что именно это стало причиной первой волны наводнения. 31 января в Ярославле затопило Волжскую набережную, подтоплены оказались берега реки Которосль в местах расположения водных баз, в Рыбинске затоплен причал.

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Затопленная набережная Волги в Ярославле

Об осложнении ситуации предупреждало управление МЧС по Ярославской области в ежедневном прогнозе на 31 января, размещённом на сайте ведомства:

«В связи с повышенной водностью Горьковского водохранилища возможны подтопления пониженных участков местности территории населенных пунктов и переливы дорог в Рыбинском, Тутаевском, Ярославском и Некрасовском МР и г.о.г Ярославль, Рыбинск. Социально-значимые объекты и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают».

Однако далее эта информация не пошла, органы государственной власти региона 30 января хранили молчание. Никакого массового оповещения населения не было.

31 января Нижегородская ГЭС немного увеличила сбросы (на 117 м3/с), но паводковая ситуация продолжала ухудшаться.

31.01 — 2627 м3/c (+83) / 2611 м3/c (+117)

В СМИ появились сообщения о продолжающемся затоплении. Управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о поднятии уровня воды в реке Волга, но массового оповещения жителей региона опять же не было.

Напротив, официальный сайт органов государственной власти Ярославской области опубликовал информацию о снижении уровня воды. Причём причиной наводнения были названы аномально высокие температуры:

«Паводковая ситуация в регионе находится под постоянным контролем со стороны органов власти и МЧС… В этом году паводковые явления из-за аномально высоких для зимнего периода температур начались рано… Необходимо проанализировать обстановку на территории региона и выработать комплекс мер для предотвращения ЧС… в последние несколько дней уровень воды в Волге поднялся, но ситуацию нельзя назвать критической. Ситуация связана с общим подъемом воды в Горьковском водохранилище. При норме 86 метров по Балтийской системе вчера уровень был 86,06 метра БС — чуть выше допустимых значений, и уже сегодня отмечено снижение».

Информацию, опубликованную правительством Ярославской области, сложно назвать достоверной. Во-первых, согласно «дневнику погоды» сервиса Gismeteo, в Ярославской области отрицательные температуры и днём и ночью держались с 22 января. Во-вторых, уровень воды на отметках Рыбинской и Нижегородских ГЭС находился и находится до сих пор ниже нормального подпорного уровня. 31 января этот показатель в Нижнем Новгороде составлял 82,88 метра (НПУ 84 метра) и не менялся. То есть, по моим предположениям, именно в этот период в русле Волги ниже Ярославля по течению стали образовываться критические заторы льда, что проявилось в локальном повышении уровня воды.

Уровень воды в Волге приблизился к критическому

В течение последующей недели гидроэнергетики держали стабильными сбросы воды через турбины Рыбинской ГЭС, хотя они оставались достаточно большими (около 2,5 тысяч м3/с), и чередовали повышение и понижение сбросов на Нижегородской ГЭС вплоть до 8 февраля. В отсутствие официальных комментариев предположу, что такой режим работы был выбран в качестве способа ликвидировать ледяные заторы. В противном случае можно говорить о некомпетентности ответственных лиц.

1.02 — 2564 м3/c (-63) / 2883 м3/c (+272)

2.02 — 2538 м3/c (-26) / 2578 м3/c (-305)

3.02 — 2448 м3/c (-90) / 2393 м3/c (-185)

4.02 — 2457 м3/c (+9) / 2616 м3/c (+223)

5.02 — 2504 м3/c (+47) / 2316 м3/c (-300)

6.02 — 2587 м3/c (+83) / 2515 м3/c (+199)

7.02 — 2592 м3/c (+5) / 2403 м3/c (-112)

8.02 — 2293 м3/c (-299) / 2708 м3/c (+305)

В любом случае в лучшую сторону ситуация не изменилась. До 3 февраля региональное МЧС стабильно сообщало о «возможных подтоплениях», но опубликовало очередное экстренное предупреждение на 4 февраля, которое, впрочем, опять же не нашло широкой аудитории.

В этот же день 3 февраля Ярославские СМИ со ссылкой на начальника отдела гражданской обороны мэрии сообщили о подтоплении коммерческих помещений, подвальных помещений, гаражей, садоводческих кооперативов. Генерирующая компания ТГК-2 сообщила о подтоплении тепловой камеры в районе реки Которосли. В Ярославле затопленным оказался Второй Смоленский переулок. Ещё хуже ситуация сложилась в населенных пунктах ниже Ярославля. По сообщениям жителей, вода приблизилась к селу Сопелки, были затоплены некоторые улицы садоводческих товариществ в районе села Туношна.

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Затопленный дачный посёлок

Органы государственной власти Ярославской области хранили в тот день молчание. А представитель МЧС на общегородском совещании в мэрии Ярославля, несмотря на экстренное предупреждение, выпущенное ведомством, заявил о благоприятном прогнозе.

«Мы прогнозируем, что вода будет уходить на спад. Но также есть у нас и отрицательные прогнозы о том, что заторные явления в Некрасовском районе остаются ввиду рельефа местности, поворота Волги и ряда островов, которые там находятся. Мы надеемся, что такого не произойдет. Стабилизация достигнута, уровень сбросов уменьшен».

Сложно сказать, что заставило так говорит представителя службы, отвечающей за безопасность жителей, ведь, как следует из данных Русгидро, уменьшение сбросов на Рыбинской ГЭС составило всего 90 м3/с.

Лишь 5 февраля сайт правительства Ярославской области сообщил о прошедшем внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. При этом опять сообщалось о «стабилизации ситуации».

«Паводковая ситуация в регионе стабилизировалась… Ситуация находится под постоянным контролем органов власти и МЧС.»

Присутствовавший на КСЧ начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров заявил о намерении обратиться к гидроэнергетикам.

«Завтра в Москве пройдет заседание межрегиональной рабочей группы по регулированию режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада. Предлагаю обратиться к ней с предложением об остановке одного из гидрогенераторов на Рыбинской ГЭС, что позволит уменьшить мощности работы гидроузла и поможет стабилизировать обстановку».

Здесь надо прервать хронологию событий для пояснений.

Согласно данным сайта Русгидро, управление работой ГЭС осуществляется на основании рекомендаций, вырабатываемых межведомственными группами, в которые, в частности, входят региональные власти и МЧС. Главными приоритетами при принятии решений о работе гидроузлов являются безопасность ГЭС и защита от наводнений. То есть реальные рычаги управления ситуацией у региональных властей были и есть, но заговорили они об этом лишь 5 февраля.

Между тем 6 и 7 февраля, несмотря на заверения властей о «стабилизации», ситуация в Ярославле и пригороде резко ухудшилась. По официальной информации МЧС, за сутки уровень воды в Волге в районе Ярославля поднялся ещё на 76 см. Социальные сети заполнились фото‑ и видеоматериалами затопленных жилых домов, дач, дорог, мостов, земельных участков. СМИ не успевали сообщать о новых фактах затоплений. Возмущённые и отчаявшиеся ярославцы записывали обращения в прокуратуру и президенту.

Позиция МЧС в это момент фактически заключалась в констатации фактов. Лишь 7 февраля на сайте регионального управления впервые появилась информация о мощном ледяном заторе под Ярославлем: перепад уровня воды в Волге между Ярославлем и посёлком Красный Профинтерн составляет 3,33 м, а между Красным Профинтерном и городом Кострома — всего 0,75 м.

Губернатор Дмитрий Миронов проводит вертолётную разведку

Сайт правительства Ярославской области 6 февраля сообщил о принятом решении перевести Рыбинскую и Нижегородскую ГЭС на особый режим работы. Однако уменьшение сброса воды в Рыбинске (-299 м3/с) и увеличение сброса в Нижнем Новгороде (+305 м3/с) произошло лишь 7 февраля. Именно в этот день в Ярославскую область вернулся губернатор Дмитрий Миронов, который больше 10 дней посвятил работе в интересах региона в Москве. Информационные ресурсы правительства области сообщили о личном участии губернатора в вертолетной разведке проблемных участков Волги под Ярославлем.

8 февраля уровень воды в Волге понизился.

Последствия наводнения

Как человек, имеющий высшее техническое образование и изучив несколько методических пособий о формирования ледяных заторов и принципам борьбы с ними, я не могу утверждать о недостаточной компетенции и ошибочных действиях гидротехнических специалистов. Хотя не исключаю этого. Но, на мой взгляд, очевидно, что пассивные действия региональных властей, особенно в части информирования населения, в очередной раз привели к масштабным последствиям разгула стихии. Я сомневаюсь, что кто-нибудь из представителей правительства Ярославской области и управления МЧС признает хоть какую-то степень своей вины. А это значит, что тысячи ярославцев, всплакнув и матерясь, опять за свой счёт будут восстанавливать уничтоженное и разрушенное водой и льдом.

В заключении хочу отметить, что, исходя из данных Русгидро о динамике заполняемости Горьковского и Угличского водохранилищ и учитывая наличие серьёзного затора льда ниже Ярославля по течению Волги, риск повторного наводнения сохраняется. На мой взгляд, оптимальным решением в условиях отрицательных температур было бы эмпирическое определение пропускной способности русла Волги в месте сформировавшегося затора льда и вывод работы Горьковского и Нижегородского гидроузлов в режим сброса в пределах этого объёма.