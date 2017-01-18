Ярославль, 18 января, 2017, 16:33 — ИА Регнум. По итогам состоявшейся 14 января региональной партийной конференции «Единой России» можно говорить, что процесс смены власти в Ярославской области завершён. За кадровой «зачисткой» в региональном правительстве и мэрии Ярославля последовали не менее важные кадровые перестановки в политическом руководстве «партии власти». К примеру, президиум регионального политсовета «Единой России» покинули председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин, заместитель председателя Ярославской областной Думы Павел Исаев, курировавший до недавнего времени вопросы внутренней политики в регионе Юрий Бойко и экс-глава Ярославля Алексей Малютин. Бойко и Зарубин не попали даже в основной состав политсовета.

Здание Правительства области

Само по себе это ожидаемо. После отставки Сергея Ястребова и назначения временно исполняющим обязанности губернатора Дмитрия Миронова перемены во власти были неизбежны. Однако масштабы и качество кадровых перестановок в регионе вызывают множество вопросов и могут привести к непредсказуемым последствиям.

Начнём с того, что по большинству кадровых решений отсутствует аргументация. Если отставку «ярославских» чиновников ещё можно было как-то объяснить, хотя бы тем, что их профессиональные качества новому руководству региона просто не известны, то обоснованием выбора «новоявленных» в правительстве региона как-то не озаботились, ограничившись стандартными фразами о большом опыте и уверенности в перспективах плодотворной работы. Это может оказаться существенным просчётом. В отсутствии внятных комментариев по кадровой политике велик риск формирования мнения среди ярославцев о том что одну «мафию» меняют на «мафию» другую и лишь вопрос времени, когда слово «мафия» в глазах ярославцев избавится от кавычек. Это тем более вероятно, поскольку имидж правительства, в целом и персонально, не сформирован, а в условиях бюджетного кризиса региональное руководство будет вынуждено принимать и уже принимает непопулярные решения.

Ряд назначений в региональном правительстве и кадровая чехарда в мэрии Ярославля вообще не поддаются объяснению. Как можно объяснить попытку назначить директором департамента транспорта регионального правительства Максима Семиохина обвиняемого в педофилии? Как можно объяснить трёх директоров департамента городского хозяйства мэрии Ярославля за три месяца и ещё нескольких высокопоставленных чиновников, пришедших в мэрию Ярославля и покинувших её за это время? Понимают ли принимающие такие решения, как подставляют они главу региона, которому необходимо будет пройти через процедуру выборов в сентябре этого года?

Масштабы кадровых перестановок и категоричность решений свидетельствуют либо о нежелании, либо о неспособности нахождения компромисса в отношениях с местными элитами. Процесс формирования контрэлит в Ярославской области происходит необычайно быстро и выраженно. При этом перемены во власти затрагивают напрямую все основные группы влияния: политическую, экономическую и общественную. Нет, сейчас нельзя говорить о наличии организованного, скрытого протеста. Но надо понимать, что главный сдерживающий фактор — заявленная близость Дмитрия Миронова к Владимиру Путину — не может быть безграничной индульгенцией, тем более за все грехи и просчёты каждого ярославского чиновника.

Отдельно стоит отметить перемены, ставшие информационным поводом для этого текста. Формально о необходимости ротации в региональных отделениях «Единой России» заявили в федеральном руководстве партии. К тому же смена регионального руководителя «Единой России» в Ярославской области была неизбежна в виду избрания Ильи Осипова в Государственную Думу РФ и его назначения куратором нескольких региональных отделений партии. Однако качество перестановок позволяет говорить о полной смене команды, определяющей стратегию и тактику действий «партии власти» в регионе. Политтехнологов в руководстве регионального отделения партии заменили проверенные функционеры. Их лояльность власти несомненна, но будут ли они способны обеспечить партии результат на выборах?

Процесс смены власти в регионе можно считать завершённым. Но период политической стабильности может оказаться недолгим. Главной причиной этого является предстоящий избирательный цикл. В сентябре 2017 года Дмитрию Миронову необходимо будет пройти процедуру легитимации на выборах губернатора. Главе региона надо будет подтвердить выданные ему авансы со стороны Владимира Путина не только собственным результатом, но показать способность «подставить плечо» во время президентской избирательной кампании. Маловероятно, что кто-то решится составить серьёзную конкуренцию Дмитрию Миронову в регионе, хотя и это возможно. Губернаторская избирательная кампания будет проходить на фоне выборов в муниципалитет Ярославля, которые обещают быть бурными, так как на них неизбежно столкнутся интересы новых и старых элит.

Сомнительно, что глава региона будет заинтересован в скандальном фоне. Вполне возможно, что перед ним встанет дилемма: рисковать своим результатом на выборах и своим будущим или попытаться стать «губернатором всех ярославцев», признав какие-то ошибки своей команды.