Обвинительный приговор мэру Ярославля Евгению Урлашову открывает вопрос о том, кто возглавит город. После вступления приговора в законную силу Урлашов будет отстранен. Это произойдет, если областной суд отклонит апелляцию защиты Урлашова, а вряд ли кто-то сомневается в том, что будет именно так. После задержания и ареста в 2013 году Евгений Урлашов был временно отстранен от должности мэра, однако формально продолжает возглавлять город. Его кабинет никем не занят, на нем висит табличка «Урлашов Евгений Робертович, мэр города Ярославля».

Алексей Яковлев ИА REGNUM

Обязанности Урлашова сначала исполнял бывший член его команды, а ныне и.о. заместителя председателя правительства Ярославской области Александр Нечаев, а затем назначенный на должность первого заместителя мэра председатель муниципалитета Ярославля Алексей Малютин. Оба они имели приставку и.о.

Во время нахождения Урлашова в СИЗО федеральное законодательство изменилось, прямые выборы мэров фактически были отменены. Если быть точнее, право определять форму избрания глав городов и сельских районов было отдано региональным заксобраниям, и Ярославская областная дума решила отменить прямые выборы и ввести систему с главой администрации по контракту. Интересно, что во втором по величине городе области — Рыбинске — впоследствии выборы вернули. Оппозиционные депутаты Яроблдумы неоднократно вносили законопроекты о возврате прямых выборов, но инициатива не была поддержана большинством «Единой России». Однако пока срок полномочий избранного мэра не истечет, система «сити-мендежера» не заработает.

Согласно действующему областному закону и уставу Ярославля после вступления в силу приговора суда в отношении Евгения Урлашова его полномочия прекратятся и начнут действовать нормы, по которым администрацией города управляет «сити-менеджер». Будет объявлен конкурс на эту должность, а оценивать претендентов будет конкурсная комиссия, половина членов которой назначаются губернатором, а половина — муниципалитетом Ярославля. По результатам конкурса комиссия предложит свои кандидатуры муниципалитету и будет избран новый глава городской администрации. Главой города будет считаться председатель муниципалитета Ярославля. Такова формальная сторона вопроса.

С политической точки зрения обвинительный приговор ставит вопрос перед врио губернатора Дмитрием Мироновым — кому поручить руководить областным центром. Именно политическая воля главы региона будет решающей в этом вопросе. Здесь возможны различные сценарии. Наиболее очевидный претендент на этот пост — нынешний и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин, который работает на этом посту больше года. Однако за это время мэрию Ярославля сотрясали многочисленные скандалы: конфликт с Яроблдумой по вопросу введения платных парковок, оптимизация общеобразовательных и спортивных школ, срыв строительства трех детских садов. Алексея Малютина его оппоненты называют связанным с влиятельным бизнесменом, депутатом областной думы Ильей Кругловым, кроме того, временно возглавить город ему помог председатель муниципалитета Ярославля, в прошлом известный политтехнолог Павел Зарубин. Такая связь с местной элитой, зависимость от неё, в глазах назначенного Владимиром Путиным врио губернатора может оказаться скорее минусом, чем плюсом для Малютина.

Не исключено, что Дмитрий Миронов поставит «на Ярославль» нового человека, который будет обязан своим постом только ему. Теоретически это может быть кто-то из нынешних чиновников регионального правительства — от бывшего и.о. мэра Александра Нечаева до замгубернатора Александра Краснова. Компромиссной фигурой может стать и председатель правительства области Александр Князьков, которого ранее прочили на пост главы Ярославля. В этом случае будет востребован хозяйственный опыт Князькова и одновременно освобождено место в руководстве области, куда могут прийти «варяги» из других регионов. Однако для самого Александра Князькова это будет несомненное понижение. Не забудем и про управленческий опыт заместителя губернатора Юрия Бойко, который в своё время возглавлял Ростов.

Впрочем, возможно, хотя и маловероятно, назначение на пост главы администрации Ярославля «варяга». В таком случае чиновник будет представлен депутатам и горожанам как своего рода внешний управленец, «двойник» самого Дмитрия Миронова. Должность сити-менеджера как раз подразумевает профессионала-контрактника, а не публичного политика. Равноудаленность от местных элит тоже будет трактоваться как плюс. В этом случае заработает связка «губернатор — мэр», которой долгое время не было в Ярославле.

В Ярославской области также есть претенденты, способные принять эстафету управления городом. Это главы муниципальных образований. На хорошем счету Анатолий Курицын — глава Мышкинского района, глава Некрасовского района Николай Золотников. В Мышкине активно развивается туризм, которым ярославские власти долгое время не уделяли должного внимания, несмотря на огромный потенциал отрасли.

Маловероятно, что нового главу врио губернатора станет искать в мэрии или муниципалитете Ярославля. И чиновники, и депутаты в большинстве своем связаны с действующим руководством города и вряд ли такая рокировка будет целесообразной.

Возможен и совершенно новый поворот, правда, этот сценарий представляется скорее фантастическим. Систему избрания главы Ярославля можно вновь поменять, и вернуть прямые выборы мэра. С политической точки зрения это стало бы демонстрацией того, что федеральная власть не желает бороться с демократическими традициями Ярославля и признает возможность существования прямых выборов. То, что обеспечить победу «нужного» кандидата не так сложно, показали прямые выборы мэра Рыбинска в марте 2016 года, на которых выдвиженец «Единой России» Денис Добряков легко переиграл ушедшего (точно по сценарию Урлашова) в оппозицию Владимира Денисова.

Так или иначе, но для принятия решения у врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова еще есть время. На рассмотрение апелляции на приговор Урлашову может уйти от 1 до 3 месяцев.