О том, какой будет избирательная кампания по выборам депутатов Ярославской областной думы 7 созыва, во многом можно судить по начавшейся процедуре предварительного голосования «Единой России». Скорее всего, нас ждут самые скучные и предсказуемы выборы за последнее время.

Yaroslavl.er.ru

Сама идея праймериз, несомненно, хороша. В идеале она должна позволить партии власти определить наиболее достойных и популярных среди избирателей кандидатов, а в процессе публичной дискуссии между участниками праймериз — выработать оптимальную предвыборную программу всей партии. За счёт открытости предварительного голосования «Единая Россия» могла бы надеяться на качественное кадровое обновление — возможность заявить о себе в политике всегда привлекает молодых.

Duma.yar.ru Здание Ярославской областной думы

Однако за всё время, прошедшее с начала введения этой процедуры, даже близко к идеалу партия не приблизилась. Главная причина этого — боязнь партийных чиновников и кураторов внутренней политики потерять возможность определять конфигурацию на этапе выдвижения кандидатов. Демократический принцип отбора не совместим с практикой согласования и утверждения списков ещё до старта избирательной кампании.

Duma.yar.ru В Ярославской областной думе

Опыт предварительного голосования «Единой России» в Ярославской области печален. В 2012 году на выборах мэра Ярославля и выборах депутатов муниципалитета партия использовала «закрытую модель» праймериз, когда голосовать за кандидатов могли лишь «выборщики» из числа членов и сторонников. В этом варианте контролировать «победу» нужных кандидатов, естественно, проще, но говорить о народной поддержке выдвиженцев от партии не приходилось. Кроме того, партия оставляла за собой право выдвигать другого кандидата на выборы, а не обязательно победителя праймериз. Это сразу же вышло «Единой России» боком — именно выдвижение кандидатом в мэры Ярославля Якова Якушева, а не победителя праймериз Сергея Ястребова было поставлено в вину бывшему губернатору Ярославской области Сергею Вахрукову. И именно это назвали главной причиной поражения кандидата от «Единой России». Напомню, что мэром был избран ныне осуждённый за взятку Евгений Урлашов.

В 2016 году на выборах мэра Рыбинска «Единая Россия» отказалась от «закрытой модели» праймериз, в голосовании за кандидата от партии мог принять участие любой избиратель. Преимущества «открытой модели» очевидны: организационные, финансовые возможности и, наконец, электоральные перспективы кандидата можно определить ещё до начала избирательной кампании. Кроме того, кандидаты фактически начинают агитационную работу за несколько месяцев до дня голосования, что повышает их узнаваемость и шансы на итоговый высокий результат.

Однако что делать, если побеждает не тот, кто нужен? Первый же опыт использования «открытой модели» привёл к скандалу. Два основных претендента на победу, Денис Добряков и Владимир Денисов, устроили настоящую войну компроматов. Проигравший праймериз Денисов обвинил оппонента в нечистоплотности, а оргкомитет — в подтасовке результатов. Не менее скандально прошло предварительное голосование в 2017 году на выборах депутатов муниципалитета Ярославля 7-го созыва: опять «чёрный» пиар, обвинения в подкупе избирателей и фальсификации результатов голосования.

Rybinsk.ru Денис Добряков

Поскольку праймериз является внутрипартийным делом «Единой России», закон о выборах не регламентирует ни правила проведения процедуры, ни ответственность кандидатов за нарушения. Сочетание «открытой модели» предварительного голосования со стремлением партии «протащить» «нужных» кандидатов обернулось серьёзным электоральным провалом и расколом в её рядах — в несправедливость и лживость партии власти уверовали вчерашние её сторонники, сторонники кандидата-единоросса, которого, по их мнению, «кинули». В 2016 году в Рыбинске скандал на праймериз закончился выходом Денисова из партии и выдвижением его от «Родины». Вот такая вот не единая «Единая Россия».

С большой долей уверенности можно сказать, что в этот раз на праймериз в Ярославскую областную думу всё будет иначе — тихо и предсказуемо. Авторитарный стиль управления новой власти в регионе и Ярославле, непримиримость с инакомыслием и личным мнением, административный террор и отношение к депутатам как инструменту автоматического согласования любого желания и требования власти напрочь убили даже внутрипартийную конкуренцию. Желающих противопоставить себя партийно-административной системе просто нет. Нет и тех, кто, не желая конфронтации, хотел бы просто заявить о себе. Всё решено, всё расписано, всё согласовано, сопротивление бессмысленно, инициатива наказуема.

Доказательством этого является рекордно низкое число заявок на участие в праймериз. К концу апреля их было подано лишь чуть более 90. При том, что на кону 50 потенциальных мандатов. Дошло до того, что партия решила продлить срок подачи заявлений, объясняя это (ха-ха-ха) большим ажиотажем среди желающих.

В интернете уже появились предположительные пары кандидатов «Единой России» по избирательным округам. Эти предположения логичны и вряд ли будут сильно отличаться от действительности. При этом, обратите внимание, праймериз ещё только стартовали.

Пожалуй, единственный камень, потревоживший до настоящего момента тишину внутрипартийного болота — конфликт вокруг состава оргкомитета праймериз. Кураторам внутриполитического блока в правительстве Ярославской области не понравился подход руководителя регионального отделения партии Михаила Боровицкого. Но, как и следовало ожидать, административная дубина оказалась сильнее. Уже после голосования по составу оргкомитета два его члена (Ксения Коломазина и Ирина Коршунова) добровольно его покинули, а на их место пришли Сергей Фефилин и Екатерина Волончунас.

Yaroslavl.er.ru Михаил Боровицкий

Небольшая интрига сохраняется вокруг поста сенатора от законодательного собрания Ярославской области. Но будет ли это действующий сенатор Анатолий Лисицин, Михаил Боровицкий или даже бывший хоккеист Андрей Коваленко — к предварительному голосованию отношения имеет мало. Пожалуй, интересно лишь, сможет ли Анатолий Лисицын хоть в этот раз победить на праймериз по своему округу. Ранее ему не удавалось это сделать ни разу.

По внутрипартийному положению о проведении предварительного голосования, победитель праймериз в округе имеет право выбрать: выдвигаться ему по одномандатному округу или возглавить партийный список в территориальной группе. Но серьёзной борьбы именно за первое место, скорее всего, не будет, поскольку пары кандидатов и роль каждого уже сейчас практически определены. То есть право выбора у победителя праймериз является лишь своего рода страховкой на случай неожиданного результата.

Конечно, если сравнивать с предыдущим опытом партии по проведению праймериз, можно сказать, что «Единая Россия» в этот раз небезуспешно пытается избежать любого негатива, сопровождающего процедуру внутрипартийного отбора. Однако, исключив любую внутрипартийную конкуренцию, превратив дебаты в пустое перечисление проблем с одновременным восхвалением власти, партия превращает предварительное голосование в профанацию.