Ярославль, 25 сентября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов предложил ярославским школам научиться зарабатывать самостоятельно. Как сообщает портал 76.ru, это предложение он сделал во время работы группы экспертов по подготовке новой стратегии социально-экономического развития города.

Алексей Таганов

По словам Таганова, с этой идеей он уже не раз выступал в муниципалитете Ярославля. Начать депутат предлагает со сдачи в аренду «простаивающих» помещений образовательных учреждений, например, спортивных залов. Полученные деньги руководство школ могло бы потратить на текущие нужды. Ну, а там, глядишь, депутат ещё чего-нибудь подскажет, ведь, по его словам, нужно переделать всю систему.

Вот так вот, не моргнув глазом, депутат-политтехнолог решил поучить уму-разуму учителей и объяснить им современные методы работы образовательных учреждений.

Удивительно, но выпускник Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского по специальности «социальная педагогика» Алексей Владимирович Таганов не видит к чему уже пришла российская система образования в результате её реформирования. Когда главным становится не педагогика, а бюрократический процесс, тотальное снижение качества образования неизбежно. Российские школы уже превратились из образовательных и воспитательных центров в машины, штампующие текущую и выпускную статистику. Статус учителя низвержен до уровня уличного попрошайки. Теперь им предлагают стать мелкими торговцами.

Удивительно, но депутат Алексей Владимирович Таганов не видит, например, во что уже превратилось российское здравоохранение в результате его коммерциализации — бесплатная качественная медицина, по сути, стала недоступна. Такого же будущего он хочет для российских школ? Ведь должен же он помнить своё детство. Ведь должен же он думать и о своих детях.

Сложно судить об истинных причинах столь сильной трансформации сознания ярославского депутата. Вполне возможно, что виной тому является период взросления 40-летнего Алексея Таганова, который совпал с эпохой становления вульгарных рыночных отношений в России в 90-е годы. Именно тогда устоявшиеся общественные ценности в миг превратились не просто в ничто, а стали пороком, атавизмом, причиной и свидетельством отсталости и «неуспешности». Одни научились зарабатывать, не важно на чём, и стали «успешны». Другие — нет, и превратились в «лохов». Как можно судить по Алексею Таганову, он, скорее всего, принадлежит к первым.

Возможно, что мировоззрение председателя постоянной комиссии по социальной политике в муниципалитете Ярославля, депутата от «Единой России» Таганова претерпело изменения уже позже под воздействием мнения старших товарищей. Мы все прекрасно помним, как в августе 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с участниками форума «Территория смыслов», отвечая на вопрос о мизерных зарплатах учителей, предложил им искать другую профессию и уйти, например, в бизнес. Действительно, «успешным» — хорошие доходы, а «лохам» — работать в школах.

Хотя, может быть, всё объясняется иначе. Депутат Алексей Таганов всё понимает, но исполняет поставленную перед ним задачу — через дискуссию внедрить принципы коммерциализации образования с целю снизить финансовое бремя для муниципального бюджета. По крайней мере, это предположение логично, глядя на инициативы мэра Ярославля Владимира Волкова, последней из которых стало повышение стоимости проезда в общественном транспорте сразу на 22% дабы уменьшить размер дотаций перевозчикам из городской казны.

В заключении хочется посоветовать Алексею Таганову вместо того, чтобы пытаться превратить учителей в бизнесменов, обратить внимание на то, как мэрия Ярославля передаёт под коммерческий проект за десяток троллейбусов единственный пригодный для строительства школы земельный участок в задыхающемся от нехватки учебных мест Кировском районе Ярославля. Быть может Алексею Владимировичу сперва надо поучить зарабатывать мэрию Ярославля?

Шеф-редактор ИА REGNUM, Алексей Яковлев.