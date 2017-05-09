Ярославль, 9 мая, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Более десяти тысяч ярославцев прошли в колонне «Бессмертного полка». Так примерно оценивает количество участников памятной акции корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Яковлев ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ярославле, 9 мая 2017 года

Алексей Яковлев ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ярославле, 9 мая 2017 года

Массовостью шествия впечатлены даже его организаторы. Дело в том, что утром 9 мая Ярославль накрыло непогодой — мокрый снег с дождём сопровождал порывистый северный ветер. Необычно мало ярославцев пришло к 11 часам на Советскую площадь посмотреть на традиционный парад частей Ярославского территориального гарнизона. К началу праздничной концертной программы «Победный май» на стадионе «Спартаковец» не было ни одного зрителя.

Алексей Яковлев ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ярославле, 9 мая 2017 года

Тем не менее, в колонне «Бессмертного полка» собралось столько ярославцев, что она растянулась почти на 2 километра, а её прохождение длилось более часа.

Алексей Яковлев ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ярославле, 9 мая 2017 года

Участники шествия возложили цветы к Вечному огню.

Алексей Яковлев ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ярославле, 9 мая 2017 года

«Как можно было не придти?! У нас в семье все мужчины погибли… все… Забыть — значит предать. Пока мы помним, это не повторится», — сдерживая слёзы рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из участниц памятного шествия Зинаида Михайловна.