Алексей Мальгавко
Автор
Документальный фотограф в Сибири. Основная тема в творчестве: социальная жизнь провинциальной России.
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«G-Drive Арена» в Омске: история строительства спортивного комплекса — фото
1 октября в Омске открылась новая ледовая арена. 12 тыс. зрителей, 12 млрд рублей — «G-Drive Арену» считают одной из самых современных в России. Её построили на месте спортивного комплекса «Арена Омск», который снесли через 11 лет после запуска в 2019 году из-за возможности разрушения. Площадь...
16 октября 2022
Золотая осень в Сибири — фоторепортаж
В этом году октябрь в Омске выдался теплым и комфортным. Приятное время для прогулок по желтеющим улочкам. Золотая осень в Сибири непродолжительна, и во многом благодаря этому — это очень яркое и заметное природное явление
16 октября 2022
«Опалённая Сталинградом»: заводские руины, погибшие солдаты, пленные жители
Заводские руины, погибшие солдаты, пленные жители… Диорама «Опалённая Сталинградом» — это 22 исторических эпизода, которые рассказывают нам о сформированной в Омске 308-й стрелковой дивизии из Омска во времена Великой Отечественной войны. В воссозданных декорациях Сталинградской битвы застыли...
5 октября 2022
Омск отпраздновал 306-летие — фоторепортаж
В эти входные Омск отпраздновал своё 306-летие. Два года из-за ковида мероприятия не проводились, но в этом году наконец-то всё по-настоящему: традиционная выставка цветоводства «Флора», звездный концерт и салют. Улица Ленина в этот день традиционно пешеходная. На День города она превращается в...
7 августа 2022
Чуйский тракт: путешествие по самой живописной дороге России — фоторепортаж
Чуйский тракт — одна из десяти самых красивых дорог в мире по мнению National Geographic и самая живописная трасса в России, которую мы видели. Здесь мохнатые горы сменяют заснеженные хребты, зелёные поля резко превращаются в лысеющие холмы, а каждая новая завихрень дорожной полосы удивляет с...
24 июля 2022
Сила и дух Алтая: праздник Эл Ойын — фоторепортаж
Алтай — край высоких гор, заливных лугов, ледяных рек, густых лесов и, конечно, этнических особенностей. И отличная возможность познакомиться с регионом поближе — это посетить местный национальный праздник. Увидеть, как шаман проводит обряд освящения, чтобы договориться с духами; встретить...
12 июля 2022
Необычная деревня: Окунево — фоторепортаж
Необычная деревня Среди густого хвойного леса стройными улочками вытянулись разноцветные деревянные домики. Это Окунево — маленькая таежная деревушка на крутом берегу реки Тара. Крепкие постройки, ладные дворики с расписными воротами и необычные кафе в форме шатра. Рядом по густой траве неспешно...
3 июля 2022
Омск накрыло тополиным «снегопадом» — фоторепортаж
Каждое лето в Омске начинается с тополиного «снегопада». С наступлением жары в воздухе начинают кружить пушинки, а под ногами собираются целые сугробы из мягкого семени тополя. Откуда берётся тополиный пух? Бывают тополи мальчики, а бывают — девочки. Во время цветения на тех и других появляются...
10 июня 2022
Закат таёжной жизни: село Пихтовое — фоторепортаж
По болотам, в густой тайге… Огромные колёса ныряют в глубокие лужи. Месят вязкую жижу, но тянут. Лобовое стекло забрызгала глина. За рулем самодельного болотохода крепкий темноволосый мужчина. На потолке висит вентилятор, отгоняет насекомых. Кузов кулибин из соседнего села сварил из плотного...
10 апреля 2022
Жизнь сибирских лесников — фоторепортаж
В тайге полно лесных сокровищ. Кедр, сосна, лиственница — древесина этих сибирских растений очень ценится в строительстве и мебельной промышленности. Север Омской области сплошь усеян густой тайгой, поэтому мужчины, проживающие в местных селах, чаще всего занимаются заготовкой леса. В деревнях...
6 марта 2022
Каток из детства — фоторепортаж
В последнее время желающих провести выходные дни активно и на свежем воздухе становится с каждым годом всё больше. Зимой горожане образуют очереди на горках и в парках. Особую популярность набирают и уличные катки. В этом году в Омске работало много открытых новогодних катков, также теперь их...
20 февраля 2022
На том берегу: Копай
Переправа «Вон, весло вчера о льдину сломала». Стразы на нарощенных ресницах, большеватая фуфайка, протертая в нескольких местах, шапка с помпоном. Ане за 30. Худощавая, улыбчивая, ругается матом. Нас познакомила переправа в начале ноября. После сильных морозов по реке пошли льдины. Снег сыпал с...
6 февраля 2022
Омские «моржи» открыли юбилейный сезон — фоторепортаж
Клуб закаливания и зимнего плавания «Омские моржи» открыл юбилейный 55-й сезон. На празднике собралось около 100 поклонников здорового образа жизни: от юных начинающих пловцов до бывалых «старожилов» клуба. Евгению Михайловичу Житнову 83 года — сегодня главный «морж» Омской области командовал...
6 декабря 2021
Забытая в СССР: 34 года в «бочке» — фоторепортаж
Со Светланой Васильевной Черновой, жительницей «бочки», мы познакомились около года назад. Наступила промозглая осень, выпал первый снег. В тот неуютный холодный день мы отправились на окраину Омска искать обжитые металлические цистерны, о которых время от времени писали в прессе. И вот мы обошли...
6 ноября 2021
Путешествие из Омска в Крым — фоторепортаж
«Взрослые очень любят цифры» — Маленький принц 11 тыс. км, 13 регионов, 31 день, 75 тыс. руб Всё это о нашем недавнем путешествии в Крым из Омска. А теперь, когда самое интересное подано на блюдечке, можно и познакомиться. Итак, начнем с главного человека на борту. Алексей (папа) крутит «баранку»...
17 октября 2021
Романтика на колёсах, или Как семья с двумя детьми переехала жить в автобус
«Уютно, как дома», — с такими мыслями мы покидали урочище реки Бельбек в одноименной Крымской долине. Здесь мы провели несколько дней в гостях у ребят, которые променяли комфорт Подмосковной многоэтажки на романтику звёздного неба над головой и не жалеют об этом. Ведь когда семейное тепло и любимые...
18 сентября 2021
70 лет с пчёлами: как добывают мёд в Сибири
«100 пчёл трудятся целые сутки, чтобы собрать ложечку мёда», — говорил дедушка, собирая пролитые капли драгоценного снадобья. Пчеловод с 70-летним стажем хорошо знаком с тяжелой работой своих подопечных. Облететь поля в поисках цветочного сока, собрать нектар, доставить к улью, передать приемщице...
7 августа 2021