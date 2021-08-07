70 лет с пчёлами: как добывают мёд в Сибири
«100 пчёл трудятся целые сутки, чтобы собрать ложечку мёда», — говорил дедушка, собирая пролитые капли драгоценного снадобья.
Пчеловод с 70-летним стажем хорошо знаком с тяжелой работой своих подопечных. Облететь поля в поисках цветочного сока, собрать нектар, доставить к улью, передать приемщице, та — следующей. И так пока в «медовом зобике» не созреет мед. Затем он укладывается в соты — аккуратные шестигранные ёмкости, которые строят рабочие пчелы, — где под взмахами пчелиных крылышек из мёда выпаривается ненужная влага, чтобы он стал еще ценнее и полезнее.
В тот день мы гостили у дедушки на пасеке, куда он каждое лето вывозит улья для сбора нектара. То был конец июля, стояла жара, вокруг цвел кипрей, белоголовник, зверобой, ромашка, клевер. Над пчелиными домиками стоял гул и сладкий медовый аромат — в такие дни работа здесь кипит нешуточная. И пчеловод, главный дирижер «медового» оркестра, приступает к обходу утром и трудится до закатного солнышка. Отсматривает каждую семью, вынимает заполненные рамки, откачивает мёд и ставит на место. И так с конца апреля и до сентября. А проглядишь, и пчелы застроят так, что потом уже «не выберешь для откачки».
Дедушка, Синицкий Алексей Михайлович, с пчеловодным ремеслом познакомился ещё в юности, в 13 лет. Знания и первые семьи передал ему дед, Гончаренко Ефим Иванович: «Ну всё, Лёнька, будешь мне помогать, больше некому». Жили они в селе Тутаево, под деревней Кольтюгино, Тарского района. Сегодня Алексею Михайловичу уже 83 года, а этот сезон, возможно, станет последним в его огромной пчеловодной карьере.
Когда-то у дедушки была большая пасека, семей насчитывалось около ста. Да и точков было несколько. Чтобы вывести пчел на цветущее поле, груженный в два ряда «Трумэн» приходилось по два раза гонять. «Мог и сто килОметров проехать с пчёлами на липняк и там выходные дни проработать. А сейчас бочок мёда откачать — и то проблема. Потому что уже не видишь, и энергия уж не та, работоспособность…» — в свои 83 года дедушка все также трудится во благо мёда, обслуживает почти 20 ульев и ездит за рулем «буханки» в поля каждый день по 25 км туда и обратно.
За 70 лет «пчелиного» стажа чего только не было. «В 90-е годы затор с мёдом был, пришлось на машину менять. Тогда из Омска Газ-66 пригнали», — рассказывает дедушка. Это не единственная машина, которую отдали ему за лакомое сокровище. Но случаются в жизни пчеловода и неприятности. Чаще всего улья стоят в лесу, где в поисках вкусненького то и дело шныряет царь сибирского леса, бурый медведь. Однажды и дедушкину пасеку разграбил этот сладкоежка. Растащил улья, съел мед, только деревянные рамки остались. И пчёлы, конечно, улетели.
Все лето в лесу. А на хозяйстве растит детей, окружает дом уютом, прибирает огород, нянчит внуков и правнуков — все благодаря надежному и крепкому тылу, Синицкой Людмиле Степановне. По утрам бабушка заботливо собирает деду сумку: термос, сало, хлеб, печенье «Мария», мед, ягодки. И провожает. А вечерами открывает ворота и встречает вкусным ужином. Вот уже 55 лет. 2-го августа мы встретились за большим столом, который накрыла бабушка вкуснейшими угощениями, и поздравили юбиляров с годовщиной.
Трое детей, семеро внуков и шестеро правнуков — богатые, однако, бабуля с дедулей. И все мы, так или иначе, прошли курс «молодого пчеловода»: натягивали рамки, грузили улья, ездили на пасеку, вскрывали запечатанные соты, крутили медогонку. Хочется верить, что любовь к сладкому «золоту» приведет-таки кого-то из нас в медовый промысел и искусство пчеловедения будет и дальше передаваться в нашей семье из поколения в поколение.