«100 пчёл трудятся целые сутки, чтобы собрать ложечку мёда», — говорил дедушка, собирая пролитые капли драгоценного снадобья.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович вскрывает запечатанные соты перед откачкой мёда у себя дома

Пчеловод с 70-летним стажем хорошо знаком с тяжелой работой своих подопечных. Облететь поля в поисках цветочного сока, собрать нектар, доставить к улью, передать приемщице, та — следующей. И так пока в «медовом зобике» не созреет мед. Затем он укладывается в соты — аккуратные шестигранные ёмкости, которые строят рабочие пчелы, — где под взмахами пчелиных крылышек из мёда выпаривается ненужная влага, чтобы он стал еще ценнее и полезнее.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович достаёт ящик с медовыми рамками, которые привёз с пасеки для откачки домой

В тот день мы гостили у дедушки на пасеке, куда он каждое лето вывозит улья для сбора нектара. То был конец июля, стояла жара, вокруг цвел кипрей, белоголовник, зверобой, ромашка, клевер. Над пчелиными домиками стоял гул и сладкий медовый аромат — в такие дни работа здесь кипит нешуточная. И пчеловод, главный дирижер «медового» оркестра, приступает к обходу утром и трудится до закатного солнышка. Отсматривает каждую семью, вынимает заполненные рамки, откачивает мёд и ставит на место. И так с конца апреля и до сентября. А проглядишь, и пчелы застроят так, что потом уже «не выберешь для откачки».

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович в пчеловодной сетке

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович вынимает рамку из улья во время ежедневного обхода пасеки

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович во время ежедневного обхода ульев, где он выбирает полные рамки для откачки мёда

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Щеточкой он смахивает пчёл, чтобы осмотреть рамку

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Щеточкой он смахивает пчёл, чтобы осмотреть рамку

Дедушка, Синицкий Алексей Михайлович, с пчеловодным ремеслом познакомился ещё в юности, в 13 лет. Знания и первые семьи передал ему дед, Гончаренко Ефим Иванович: «Ну всё, Лёнька, будешь мне помогать, больше некому». Жили они в селе Тутаево, под деревней Кольтюгино, Тарского района. Сегодня Алексею Михайловичу уже 83 года, а этот сезон, возможно, станет последним в его огромной пчеловодной карьере.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович у себя дома

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович готовит новые рамки, чтобы добавить их в улей

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович в пчеловодной сетке

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович во время осмотра улья

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович сливает откачанный мед в бочок через сито

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович сливает свежий мед из медогонки, которую он привозит с собой на пасеку в самые активные дни медосбора

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Фляга со свежеоткачанным мёдом

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Наиболее активно пчёлы работают в знойные дни, а значит, и пчеловод проводит целый день под палящим солнцем. Алексей Михайлович отдыхает в тени и умывается прохладной водой

Когда-то у дедушки была большая пасека, семей насчитывалось около ста. Да и точков было несколько. Чтобы вывести пчел на цветущее поле, груженный в два ряда «Трумэн» приходилось по два раза гонять. «Мог и сто килОметров проехать с пчёлами на липняк и там выходные дни проработать. А сейчас бочок мёда откачать — и то проблема. Потому что уже не видишь, и энергия уж не та, работоспособность…» — в свои 83 года дедушка все также трудится во благо мёда, обслуживает почти 20 ульев и ездит за рулем «буханки» в поля каждый день по 25 км туда и обратно.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович несёт полные меда рамки на откачку у себя дома

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович несёт полные меда рамки на откачку у себя дома

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович вскрывает запечатанные соты перед откачкой мёда у себя дома

За 70 лет «пчелиного» стажа чего только не было. «В 90-е годы затор с мёдом был, пришлось на машину менять. Тогда из Омска Газ-66 пригнали», — рассказывает дедушка. Это не единственная машина, которую отдали ему за лакомое сокровище. Но случаются в жизни пчеловода и неприятности. Чаще всего улья стоят в лесу, где в поисках вкусненького то и дело шныряет царь сибирского леса, бурый медведь. Однажды и дедушкину пасеку разграбил этот сладкоежка. Растащил улья, съел мед, только деревянные рамки остались. И пчёлы, конечно, улетели.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Свежий мед из медогонки

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Правнучка возле медогонки в гостях у прадедушки

Все лето в лесу. А на хозяйстве растит детей, окружает дом уютом, прибирает огород, нянчит внуков и правнуков — все благодаря надежному и крепкому тылу, Синицкой Людмиле Степановне. По утрам бабушка заботливо собирает деду сумку: термос, сало, хлеб, печенье «Мария», мед, ягодки. И провожает. А вечерами открывает ворота и встречает вкусным ужином. Вот уже 55 лет. 2-го августа мы встретились за большим столом, который накрыла бабушка вкуснейшими угощениями, и поздравили юбиляров с годовщиной.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Дедушка во дворе своего дома

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Огород, в котором Людмила Степановна выращивает свежие овощи, ягоды, зелень

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Алексей Михайлович и Людмила Степановна у себя дома во время празднования 55-летней годовщины совместной жизни

Трое детей, семеро внуков и шестеро правнуков — богатые, однако, бабуля с дедулей. И все мы, так или иначе, прошли курс «молодого пчеловода»: натягивали рамки, грузили улья, ездили на пасеку, вскрывали запечатанные соты, крутили медогонку. Хочется верить, что любовь к сладкому «золоту» приведет-таки кого-то из нас в медовый промысел и искусство пчеловедения будет и дальше передаваться в нашей семье из поколения в поколение.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Празднование 55-летней годовщины совместной жизни. Дома у Алексея Михайловича