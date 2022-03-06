Жизнь сибирских лесников — фоторепортаж
В тайге полно лесных сокровищ. Кедр, сосна, лиственница — древесина этих сибирских растений очень ценится в строительстве и мебельной промышленности. Север Омской области сплошь усеян густой тайгой, поэтому мужчины, проживающие в местных селах, чаще всего занимаются заготовкой леса. В деревнях платят мало, или работу и вовсе не найти, а на лесном промысле можно неплохо заработать.
Для вырубки драгоценных пород леса, как правило, отводят труднодоступные места глубоко в тайге, среди болот. Поэтому вывезти древесину можно только в зимний период, когда грязь на морозе твердеет и покрывается снегом. Как правило, делянки находятся на другой стороне полноводной сибирской реки, так что вывозят лес по ледовой переправе через Иртыш. Груженая машина весит 20 тонн, поэтому ходит только по толстому льду.
Зима — «горячее» время у сибирских лесников, так что они живут прямо в тайге, вахтами. На делянке, которую я посетил, постоянно находится пять человек. В будние дни они живут в лесу, а на выходные уезжают домой. Спят заготовщики в деревянных балках (срубленные вагончики), которые переезжают от делянки к делянке. В одном таком перевозном домики живут два-три человека, топят печь, готовят еду и смотрят телевизор в свободное от работы время. Что было для меня удивительно, так это цифровые каналы в глухом лесу, где не ловит сотовая связь.