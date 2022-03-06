В тайге полно лесных сокровищ. Кедр, сосна, лиственница — древесина этих сибирских растений очень ценится в строительстве и мебельной промышленности. Север Омской области сплошь усеян густой тайгой, поэтому мужчины, проживающие в местных селах, чаще всего занимаются заготовкой леса. В деревнях платят мало, или работу и вовсе не найти, а на лесном промысле можно неплохо заработать.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM 20-тонная машина вывозит лес по зимнику

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Лесоруб в жилом вагончике

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Вальщик деревьев работает в лесу

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Сучкорез во время работы

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Сучкорез во время работы

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Сваленный лес

Для вырубки драгоценных пород леса, как правило, отводят труднодоступные места глубоко в тайге, среди болот. Поэтому вывезти древесину можно только в зимний период, когда грязь на морозе твердеет и покрывается снегом. Как правило, делянки находятся на другой стороне полноводной сибирской реки, так что вывозят лес по ледовой переправе через Иртыш. Груженая машина весит 20 тонн, поэтому ходит только по толстому льду.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Балки (срубленные вагончики), где живут лесорубы

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Работа по заготовке леса идет, пока светло. Вечером лесники отдыхают

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Для того, чтобы позвонить родственникам, лесники уходят примерно за километр от делянки, где иногда ловит связь

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Работник лесозаготовки возвращается к деляне после звонка домой

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Жилой вагончик лесников

Зима — «горячее» время у сибирских лесников, так что они живут прямо в тайге, вахтами. На делянке, которую я посетил, постоянно находится пять человек. В будние дни они живут в лесу, а на выходные уезжают домой. Спят заготовщики в деревянных балках (срубленные вагончики), которые переезжают от делянки к делянке. В одном таком перевозном домики живут два-три человека, топят печь, готовят еду и смотрят телевизор в свободное от работы время. Что было для меня удивительно, так это цифровые каналы в глухом лесу, где не ловит сотовая связь.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Жилой вагончик, телевизор показывает 20 каналов

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Работник лесозаготовки рубит дрова для печки

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Лесоруб прибирается в балке (жилом вагончике)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Жилой вагончик, телевизор показывает 20 каналов