«Опалённая Сталинградом»: заводские руины, погибшие солдаты, пленные жители
5 октября 2022
/
Время чтения 1 мин
Заводские руины, погибшие солдаты, пленные жители…
Диорама «Опалённая Сталинградом» — это 22 исторических эпизода, которые рассказывают нам о сформированной в Омске 308-й стрелковой дивизии из Омска во времена Великой Отечественной войны. В воссозданных декорациях Сталинградской битвы застыли солдаты с автоматами в руках, замерли и танки, пушки, минометы.
Юрий Тетерин — автор диорамы — задумал воссоздать эту историю чуть больше года назад. 9 месяцев трудился над макетом мастер: придумывал сюжеты, изучал исторические фотографии, собирал макеты, рассыпал ломаный кирпич вокруг руин и корпел над фигурками персонажей. Всего на макете 2×2 метра около 100 солдат, и каждый из них — прообраз реального бойца 308-й дивизии полковника Гуртьева.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Юрий Евгеньевич Тетерин работает над созданием диорамы в своей мастерской
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
При создании диорамы мастер изучал исторические фотографии времён Великой Отечественной войны
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Размер диорамы 2×2 метра
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
На диораме представлены руины территории завода «Баррикады»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
В воссозданных декорациях Сталинградской битвы застыли солдаты с автоматами в руках, замерли и танки, пушки, минометы
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама показывает подвиги советских солдат
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама состоит из четырех модулей. Каждый — это место, где был совершён подвиг
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Юрий Евгеньевич Тетерин работает над созданием диорамы в своей мастерской
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
На рабочем столе Юрия Тетерина миниатюрная армия. Больше 100 солдат, каждый ростом всего в 5 сантиметров
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Заготовки мастер делает из пластика. После высыхания фигуры грунтует её, а затем раскрашивает.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Макет танка
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Фигура солдата
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Фигурки солдат
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Над созданием диорамы мастер трудился 9 месяцев
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
На диораме показан разрушенный цех, где совершает подвиг Семен Фугенфиров, прыгая с мостового крана с гранатой в руке.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Все здания Юрий Тетерин воссоздавал по историческим фотографиям. Они меньше оригиналов в 35 раз
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама посвящена тяжёлым боям 308-й дивизии, сформированной в Омске полковником Леонтием Николаевичем Гуртьевым, на самом важном участке обороны Сталинграда — на территории завода «Баррикады»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Для подлинности мастер рассыпает ломанный кирпич вокруг руин
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Юрий Евгеньевич Тетерин работает над созданием диорамы в своей мастерской
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Каждая фигура — прообраз реального героя
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Диорама мобильная. В течение года её будут показывать в школах Омска и области
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Готовая диорама на выставке в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» в Омске