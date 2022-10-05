Заводские руины, погибшие солдаты, пленные жители…

Диорама «Опалённая Сталинградом» — это 22 исторических эпизода, которые рассказывают нам о сформированной в Омске 308-й стрелковой дивизии из Омска во времена Великой Отечественной войны. В воссозданных декорациях Сталинградской битвы застыли солдаты с автоматами в руках, замерли и танки, пушки, минометы.

Юрий Тетерин — автор диорамы — задумал воссоздать эту историю чуть больше года назад. 9 месяцев трудился над макетом мастер: придумывал сюжеты, изучал исторические фотографии, собирал макеты, рассыпал ломаный кирпич вокруг руин и корпел над фигурками персонажей. Всего на макете 2×2 метра около 100 солдат, и каждый из них — прообраз реального бойца 308-й дивизии полковника Гуртьева.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Юрий Евгеньевич Тетерин работает над созданием диорамы в своей мастерской

Алексей Мальгавко ИА REGNUM При создании диорамы мастер изучал исторические фотографии времён Великой Отечественной войны

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Размер диорамы 2×2 метра

Алексей Мальгавко ИА REGNUM На диораме представлены руины территории завода «Баррикады»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В воссозданных декорациях Сталинградской битвы застыли солдаты с автоматами в руках, замерли и танки, пушки, минометы

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама показывает подвиги советских солдат

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама состоит из четырех модулей. Каждый — это место, где был совершён подвиг

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама «Опалённая Сталинградом»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама «Опалённая Сталинградом»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама «Опалённая Сталинградом»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама «Опалённая Сталинградом»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама «Опалённая Сталинградом»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Юрий Евгеньевич Тетерин работает над созданием диорамы в своей мастерской

Алексей Мальгавко ИА REGNUM На рабочем столе Юрия Тетерина миниатюрная армия. Больше 100 солдат, каждый ростом всего в 5 сантиметров

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Заготовки мастер делает из пластика. После высыхания фигуры грунтует её, а затем раскрашивает.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Макет танка

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Фигура солдата

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Фигурки солдат

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Над созданием диорамы мастер трудился 9 месяцев

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама «Опалённая Сталинградом»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама «Опалённая Сталинградом»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама «Опалённая Сталинградом»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM На диораме показан разрушенный цех, где совершает подвиг Семен Фугенфиров, прыгая с мостового крана с гранатой в руке.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама «Опалённая Сталинградом»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Все здания Юрий Тетерин воссоздавал по историческим фотографиям. Они меньше оригиналов в 35 раз

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама посвящена тяжёлым боям 308-й дивизии, сформированной в Омске полковником Леонтием Николаевичем Гуртьевым, на самом важном участке обороны Сталинграда — на территории завода «Баррикады»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Для подлинности мастер рассыпает ломанный кирпич вокруг руин

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Юрий Евгеньевич Тетерин работает над созданием диорамы в своей мастерской

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Каждая фигура — прообраз реального героя

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Диорама мобильная. В течение года её будут показывать в школах Омска и области