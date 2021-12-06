Омские «моржи» открыли юбилейный сезон — фоторепортаж
6 декабря 2021
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Клуб закаливания и зимнего плавания «Омские моржи» открыл юбилейный 55-й сезон.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Подготовка проруби
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Подготовка проруби
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка проводят разминку
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Традиционная разминка перед заплывом
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Традиционная разминка перед заплывом
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Традиционная разминка перед заплывом
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Традиционная разминка перед заплывом
На празднике собралось около 100 поклонников здорового образа жизни: от юных начинающих пловцов до бывалых «старожилов» клуба. Евгению Михайловичу Житнову 83 года — сегодня главный «морж» Омской области командовал парадом в костюме Деда Мороза.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Евгений Михайлович Житнов — главный «морж» Омской области
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
В этом году в заплыве приняли участие более 100 человек
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Ряды клуба постоянно пополняются
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
За временем заплыва внимательно следят
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
В холодную воду можно окунаться только после разминки
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Зимний заплыв
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Среди любителей зимнего плавания множество девушек
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Заплыв с флагами
Подготовка проруби, пробежка, упражнения для укрепления физической формы, разминка — так традиционно начинается каждая встреча клуба, ведь перед заплывом в ледяной воде нужно хорошенько согреться. Сегодня также добавились праздничные кричалки, весёлые старты, перетягивание каната, приём новичков в ряды моржей и заплыв на время.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
После заплыва
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
После заплыва
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
В этом году начало декабря в Омске выдалось тёплым
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Праздничный обед