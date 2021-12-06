Клуб закаливания и зимнего плавания «Омские моржи» открыл юбилейный 55-й сезон.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Подготовка проруби

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Подготовка проруби

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка проводят разминку

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Традиционная разминка перед заплывом

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Традиционная разминка перед заплывом

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Традиционная разминка перед заплывом

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Традиционная разминка перед заплывом

На празднике собралось около 100 поклонников здорового образа жизни: от юных начинающих пловцов до бывалых «старожилов» клуба. Евгению Михайловичу Житнову 83 года — сегодня главный «морж» Омской области командовал парадом в костюме Деда Мороза.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Евгений Михайлович Житнов — главный «морж» Омской области

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В этом году в заплыве приняли участие более 100 человек

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Ряды клуба постоянно пополняются

Алексей Мальгавко ИА REGNUM За временем заплыва внимательно следят

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В холодную воду можно окунаться только после разминки

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Зимний заплыв

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Среди любителей зимнего плавания множество девушек

Алексей Мальгавко ИА REGNUM

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Заплыв с флагами

Подготовка проруби, пробежка, упражнения для укрепления физической формы, разминка — так традиционно начинается каждая встреча клуба, ведь перед заплывом в ледяной воде нужно хорошенько согреться. Сегодня также добавились праздничные кричалки, весёлые старты, перетягивание каната, приём новичков в ряды моржей и заплыв на время.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM После заплыва

Алексей Мальгавко ИА REGNUM После заплыва

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В этом году начало декабря в Омске выдалось тёплым