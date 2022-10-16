В этом году октябрь в Омске выдался теплым и комфортным. Приятное время для прогулок по желтеющим улочкам. Золотая осень в Сибири непродолжительна, и во многом благодаря этому — это очень яркое и заметное природное явление.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Георгиевская часовня в парке им. 30-летия Победы

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В парке им. 30-летия Победы

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В парке им. 30-летия Победы

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Белка в одном из городских парков

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В парке им. 30-летия Победы

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В парке им. 30-летия Победы

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В парке «30 лет ВЛКСМ» в Омске

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В парке «Зеленый остров»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM «Горбатый» мост через реку Омь

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Дачный домик в черте города Омска

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Рыбак на реке Иртыш в Омске

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Омский район «Нефтяники»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Омский район «Нефтяники»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Уличная торговля свежим урожаем

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Уличная торговля свежим урожаем

Алексей Мальгавко ИА REGNUM На одной из остановок в Омске

Алексей Мальгавко ИА REGNUM На улице Омска

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Омский район «Нефтяники»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Цветочная композиция у одного из многоквартирных домов в Омске

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В одном из дворов Омска

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Осень на Левобережье Омска

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Осень на Левобережье Омска