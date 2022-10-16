Золотая осень в Сибири — фоторепортаж
16 октября 2022
В этом году октябрь в Омске выдался теплым и комфортным. Приятное время для прогулок по желтеющим улочкам. Золотая осень в Сибири непродолжительна, и во многом благодаря этому — это очень яркое и заметное природное явление.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Георгиевская часовня в парке им. 30-летия Победы
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
В парке им. 30-летия Победы
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
В парке им. 30-летия Победы
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Белка в одном из городских парков
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
В парке им. 30-летия Победы
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
В парке им. 30-летия Победы
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
В парке «30 лет ВЛКСМ» в Омске
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
В парке «Зеленый остров»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
«Горбатый» мост через реку Омь
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Дачный домик в черте города Омска
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Рыбак на реке Иртыш в Омске
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Омский район «Нефтяники»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Омский район «Нефтяники»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Уличная торговля свежим урожаем
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Уличная торговля свежим урожаем
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
На одной из остановок в Омске
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
На улице Омска
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Омский район «Нефтяники»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Цветочная композиция у одного из многоквартирных домов в Омске
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
В одном из дворов Омска
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Осень на Левобережье Омска
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Осень на Левобережье Омска
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Омский район «Нефтяники»