Со Светланой Васильевной Черновой, жительницей «бочки», мы познакомились около года назад. Наступила промозглая осень, выпал первый снег. В тот неуютный холодный день мы отправились на окраину Омска искать обжитые металлические цистерны, о которых время от времени писали в прессе. И вот мы обошли все 6 бочек. Первые пять выглядели заброшенными, но у последней мы заметили женскую фигуру.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна в своей бочке

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Бочка Светланы Васильевны зимой

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Бочка Светланы Васильевны зимой

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Бочка Светланы Васильевны зимой

Подошли ближе: над кучей старого деревянного забора трудилась пенсионерка. Она разбирала его по досочкам и пилила на маленькие кусочки. Слово за слово завязался разговор, и Светлана Васильевна поведала нам свою историю. Рассказала, что живет здесь уже 33 (на тот момент) года, и что с прошлой зимы стало совсем тяжело: перерезали электричество. Вот и приходится теперь целыми днями «готовить» дрова да подкидывать в печку «буржуйку».

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна колет дрова

Алексей Мальгавко ИА REGNUM За водой Светлана Васильевна ходила на колонку

Потом Светлана Васильевна разрешила нам войти и посмотреть внутреннее убранство «металлического дома». Там было темновато, но главное мы рассмотреть смогли. Небольшую кухоньку, которая годами обрастала всем необходимым, место для сна, а в самой большой комнатке мы увидели «буржуйку», швейную машинку, уголок с иконами, а на окне — проросший зеленый лук и засушенные семена на следующий год.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Даже тесную бочку Светлане Васильевне удалось превратить в уютное жильё

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна в мебельном цеху по соседству смотрит телевизор, пока заряжается ее телефон

Светлана Васильевна угостила нас чаем и познакомила со своими котами: Рыжим и Белым — верными друзьями одинокой пенсионерки. А на улице владения Светланы Васильевны охранял преданный пёс Черныш. Из рассказов Светланы Васильевны мы узнали, как она попала «в бочку».

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна греется у буржуйки

Алексей Мальгавко ИА REGNUM На буржуйке греется чай

Алексей Мальгавко ИА REGNUM

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Уголок с иконами

Алексей Мальгавко ИА REGNUM На окне Светлана Васильевна выращивала себе лук

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Газовая плита

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна готовит еду

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Бочка

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Окно в бочке

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна подзаряжает свои электронные устройства

В 80-е годы она устроилась на местный завод крановщицей и переехала во временное жилье ждать, когда выделят квартиру. Но вскоре страна развалилась, завод закрылся, а наша героиня с остальными жителями «бочек» так и остались «забытыми в СССР». Долгие годы во всех 6 цистернах бурлила жизнь, в нескольких росли семьи. Но с отключением электричества все разъехались, кто куда. Остались только Чернова и два выпивающих брата по соседству.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна показывает фотографии

Весь год мы время от времени навещали Светлану Васильевны и следили за переменами. В сильные морозы в соседней бочке произошла трагедия — заживо сгорели братья, наверное, пытались согреться. Потом пенсионерка заболела и попала в больницу, где и «перезимовала». На предложения социальной службы переехать в специальное заведение Светлана Васильевна не согласилась, ведь «бочка» хоть какой-то, а свой домик на земле.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна у бочки

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Соседи

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Ежедневное умывание

Алексей Мальгавко ИА REGNUM

Алексей Мальгавко ИА REGNUM

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна изучает документы для включение в список на жильё

Алексей Мальгавко ИА REGNUM 34 года бочка была для Светланы Васильевны домом

Неизвестно сколько бы ещё «мытарилась» Светлана Васильевна в холодном убежище, если бы не внимание со стороны СМИ. Всё началось с публикации в Instagram тех самых фотографий, которые снимались в течение года. Затем подключились местные издания, и к Светлане Васильевне стали наведываться журналисты из разных источников, газет, журналов, интернет-ресурсов.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна в магазине

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Переезд из бочки

На тот момент «жительница бочки» стала одной из главных новостей региона. О ней писали, ее приглашали на Первый канал, Александр Бастрыкин давал поручения разобраться с ситуацией «пенсионерки в бочке».

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна в прокуратуре

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна в прокуратуре

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна множество раз обращалась в прокуратуру

Поднявшийся шум активизировал и государственные структуры: Светлане Васильевне предлагали варианты переселения. И пока она раздумывала, случилась неожиданная радость.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна многие годы обивала пороги

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна в новой квартире

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В новую квартиру переехала и старая швейная машинка

Волшебниками для пенсионерки стали блогеры из Москвы и Новосибирска. На собранные среди подписчиков средства Светлане Васильевну купили квартиру в новостройке и мебель.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Светлана Васильевна в долгожданной квартире

Вот так, объединив силы, пресса и интернет за один месяц смогли изменить жизнь пенсионерки, которая 34 года ждала чуда.