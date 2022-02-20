В последнее время желающих провести выходные дни активно и на свежем воздухе становится с каждым годом всё больше. Зимой горожане образуют очереди на горках и в парках. Особую популярность набирают и уличные катки. В этом году в Омске работало много открытых новогодних катков, также теперь их заливают и во дворах, и у торговых комплексов, и на главных площадях города.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Каток на стадионе «Юность» в Омске

Особенно душевным и атмосферным мне показался каток на стадионе «Юность». Мне он напомнил детство и навеял ощущение добрых советских фильмов. Возможно, благодаря сохранившейся фактуре, которая стремительно уходит или меняется сегодня.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Пункт проката коньков

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Пункт проката коньков

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Пункт проката коньков

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Пункт проката коньков

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Заточка коньков

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Пункт проката коньков

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Пункт проката коньков

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Раздевалка

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Раздевалка

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Раздевалка

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Каток на стадионе «Юность»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Каток на стадионе «Юность» в Омске

Каток на стадионе «Юность» — один из самых крупных в нашем городе. Его площадь — 12 тыс кв. метров. Каток делится на две половины: на одной проходят массовые катания, а на второй играют хоккеисты-любители.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Каток на стадионе «Юность» в Омске

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Каток на стадионе «Юность» в Омске

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Каток на стадионе «Юность» в Омске

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Каток на стадионе «Юность» в Омске

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Каток на стадионе «Юность» в Омске