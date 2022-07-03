Необычная деревня

Среди густого хвойного леса стройными улочками вытянулись разноцветные деревянные домики. Это Окунево — маленькая таежная деревушка на крутом берегу реки Тара. Крепкие постройки, ладные дворики с расписными воротами и необычные кафе в форме шатра. Рядом по густой траве неспешно ходят умиротворенные жители в необычных одеяниях, пасутся коровы и барашки.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Магазин в деревне «Окунево», 2012

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Машина едет по деревне Окунево, 2013

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Ворота одного из жилых домов в Окунево, 2012

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Ворота одного из жилых домов в Окунево, 2016

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Бывший бизнесмен Геннадий Кноль, переехавший в Окунево (трагически погиб в 2020-м году)

Пока другие села в нашей стране пустеют и умирают, Окунево, напротив, растет и приумножается. Жилье здесь стоит приличных денег и, что самое главное, пользуется спросом. Нередко в Окунево приезжают целые семьи из шумных миллионников, чтобы начать новую, степенную и наполненную смыслом жизнь…

Окунево — место силы

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Тайга в деревне Окунево, 2015

До 90-х годов прошлого века Окунево было обычной деревушкой, спрятанной в тайге среди болот и лесов. Все изменилось, когда сюда наведалась Расма Розитис, ученица Индийского гуру. Она искала здесь землю, на которой стоял Храм Ханумана, бога обезьян. В храме этом должен был храниться кристалл, что спасет человечество от самых страшных напастей.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Шествие по деревне Окунево во время свадьбы кришнаитов, 2013

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Шествие по деревне Окунево во время свадьбы кришнаитов, 2013

За ней потянулись и другие. Окунево стало точкой притяжения для представителей разных конфессий. Бабаджисты, кришнаиты, индуисты, родноверы — все они и по сей день мирно сосуществуют на окуневской земле. Проводят обряды и жертвоприношения, посещают свои храмы и ашрамы, поклоняются богам и верят в особую магию этого места.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Посетитель фестиваля в палаточном лагере, 2012

Природа и палаточный городок

Кто-то приезжает в Окунево за особой энергетикой, другие ищут чудо, третьи мечтают омолодиться и излечиться от болезней. Нам же кажется, что вовсе не обязательно верить в легенды и предания, которыми окружены здешние места. Мы любим Окунево за красоту и чистота природы, за особую атмосферу тишины и спокойствия, за возможность отдохнуть от городского шума.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Мужчина идет по палаточному лагерю, 2022

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Берег реки Тары, 2022

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Палаточный городок на берегу реки Тары, 2021

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В палаточном лагере, 2022

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Палаточный городок на берегу реки Тары, 2022

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Крутой берег реки Тары, 2020

Здесь нет сотовой связи, сюда не долетают новости с большой земли, зато целыми днями поют птицы, с деревьев падают шишки, а в воздухе парит стойкий аромат прелой от жары хвои. На отвесном берегу Тары летом разрастается огромный палаточный городок, над которым то и дело звучит монотонный, успокаивающий стук барабанов.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Палаточный лагерь, 2022

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Мужчина купается в реке Таре во время дождя, 2017

Солнцестояние

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Участницы купальского обряда на фестивале «Солнцестояние», 2017

Живут в Окунево и родноверы. Они верят в память рода и чтут традиции ведического православия. В течение года они проводят множество языческих обрядов, но самым массовым можно считать день летнего Солнцестояния. Это древний славянский праздник, когда люди благодарят и славят Солнце за свет и тепло, которые даруют жизнь.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Палаточный городок на фестивале «Солнцестояние», берег реки Тары, 2016

Алексей Мальгавко ИА REGNUM В палаточном лагере, 2022

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Фестиваль «Солнцестояние», самая короткая ночь в году, купальский обряд, 2016

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Участница купальского обряда на фестивале «Солнцестояние», 2017

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Участницы купальского обряда на фестивале «Солнцестояние», 2013

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Создание скульптур из глины на фестивале «Солнцестояние», 2020

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Создание скульптур из глины на фестивале «Солнцестояние», 2020

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Посетители фестиваля, 2021

Большой Купальский праздник проходит в Окунево с 21 на 22 июня и притягивает в деревню сотни паломников и туристов из разных уголков страны. В самую короткую ночь в году здесь не принято спать. Женщины плетут венки и наряжаются в обрядовые платья, водят хороводы вокруг огромного костра вместе с мужчинами, прыгают через него, а под утро ходят по углям и запускают венки в воду.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM «Казачий вар» — одно из мероприятий во время фестиваля «Солнцестояние», 2022

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Фестиваль «Солнцестояние», самая короткая ночь в году, купальский обряд, 2021

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Запуск купальских венков по реке Таре, 2021

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Венки, запущенные участниками купальского обряда, плывут по реке Таре, 2016

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Запуск огненного колеса на фестивале, 2021

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Прыжки через костер на фестивале, 2022

Тайна пяти озёр

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Река Тара, на берегу которой проходит фестиваль «Солнцестояние», 2022

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Река Тара, на берегу которой проходит фестиваль «Солнцестояние», 2022

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Посетители фестиваля «Солнцестояние», 2017

Неподалеку от Окунево раскинуты пять загадочных озёр. По преданию, водоёмы эти обладают целебными свойствами. Ходят легенды, что они появились от упавших осколков метеорита — у всех озёр примерно одинаковая вытянутая форма и глубина. В деревне можно найти проводника, который проведет вас по особому целебному маршруту: если искупаться в озерах в правильном порядке, то можно обрести вечную молодость.