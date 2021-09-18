Романтика на колёсах, или Как семья с двумя детьми переехала жить в автобус
«Уютно, как дома», — с такими мыслями мы покидали урочище реки Бельбек в одноименной Крымской долине. Здесь мы провели несколько дней в гостях у ребят, которые променяли комфорт Подмосковной многоэтажки на романтику звёздного неба над головой и не жалеют об этом. Ведь когда семейное тепло и любимые вещи путешествуют с тобой по свету, то каждый новый приют, будь то берег моря или солнечная долина в горах, становится тебе домом.
Три месяца назад семья Фальдиных, Виталий и Александра с двумя дочками, перебрались из квартиры в Одинцово в необычное жилище. Погрузили самое необходимое в четырехколесный дом, попрощались с городской суетой и дружной компанией из четырех человек отправились в огромное путешествие.
А надежным другом в дальних странствиях для ребят стал ПАЗ 2004 года выпуска из Ростова. Полгода потребовалось Виталию, чтобы переоборудовать пассажирский автобус в настоящий дом на колёсах, устранить технические неполадки и подготовить транспорт для долгой автономной жизни в пути.
Ребята с радостью показали нам внутреннее убранство своего передвижного дома. И вот мы поднимаемся по автобусным ступенькам, проходим через двери-гармошку, готовясь рассчитываться за проезд, и-и-и-и… Попадаем в светлую уютную комнату, наполненную солнцем и доброй семейной аурой. Вся большая семья: мама, папа и две малышки, Вита и Саша, завтракают за большим деревянным столом ручной работы. За ними огромное окно, через которое кухня наполнятся тёплым светом. На подоконнике букетик цветов, а вокруг много резных полочек, шкафчиков и крючочков, выполненных из природных материалов.
Дощатые стены можно разглядывать долго: здесь и глиняные вазочки с засушенным растениями, и часики, обрамлённые мини-бусиками, и плетеная шляпка, и карта мира, выжженная по дереву. А рядом с диванчиком висит гитара, на которой прохладными вечерами глава семейства исполняет песни у костра. Чуть дальше, через шторочку, мы попадаем в спальню, где в полумраке маленькой гирляндочки прячутся три кровати: одна большая для мамы с папой, и двухъярусная с лесенкой на второй этаж для девчонок.
Возле БУСа, который сейчас базируется здесь, в Бельбекской долине, стоит его маленький брат, Toyota Town Ace. На нем ребята путешествуют по полуострову, знакомятся с городами, исследуют пляжи, лазают по горам и купаются в море.
Два автобуса отгораживают живописный тенистый дворик у бурлящей горной реки. Где на крепких ветвях ореховых деревьев расположились гамак, качели и тарзанка для детских развлечений на свежем воздухе. Здесь же натянута складная беседка, а рядом из камней сложено костровище, где можно приготовить мясо на углях или сварить настоящий походный суп на открытом огне.
Пока Виталий занимается хозяйством: утепляет автобус к зиме, заготавливает дрова или снабжает автодом необходимыми ресурсами, внутри ПАЗа повседневными хлопотами занимается Александра — хранительница очага, жена, мама и штурман дальних странствий. Она заботится о девочках, варит вкуснейшие обеды, готовит полезные сладости, варит компотики из собранных поблизости фруктов, украшает «Домик» по своему вкусу — создает вокруг семьи ощущение домашнего тепла и уюта.
Виталий, капитан дрейфующего по южным широтам ковчега, родом из маленького городка Тара на севере Омской области. И как истинный сибиряк добрую треть своего ПАЗа занял баней! Здесь и печка-буржуйка, которая топится дровами, и деревянные полкИ, и березовый веник, чтобы попариться хорошенько! А из горячей баньки хозяин любит прыгать в леденящую воду бурного Бельбека. И мы не отказались попариться в ПАЗике — ощущения незабываемые!
«Следуй за мечтой», — гласит надпись на эмблеме автобуса наших героев. Виталя и Саша переехали в «Дом на колёсах», кочуют по крымским широтам, принимают гостей в Бельбекской долине, помогают организовывать слёты автодомщиков — и все это маленькие шаги на пути к их главной мечте.
Ребята хотят открыть свой кемпинг — уютную базу на свежем воздухе, где каждый путник сможет найти пристанище или «тихую гавань». Будь то путешествующая семья, ванлайферы, странствующие по миру, или пешие туристы, шагающие по Земле в творческом поиске себя…