«Уютно, как дома», — с такими мыслями мы покидали урочище реки Бельбек в одноименной Крымской долине. Здесь мы провели несколько дней в гостях у ребят, которые променяли комфорт Подмосковной многоэтажки на романтику звёздного неба над головой и не жалеют об этом. Ведь когда семейное тепло и любимые вещи путешествуют с тобой по свету, то каждый новый приют, будь то берег моря или солнечная долина в горах, становится тебе домом.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Автодом на стоянке возле реки Бельбек

Три месяца назад семья Фальдиных, Виталий и Александра с двумя дочками, перебрались из квартиры в Одинцово в необычное жилище. Погрузили самое необходимое в четырехколесный дом, попрощались с городской суетой и дружной компанией из четырех человек отправились в огромное путешествие.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Семья Фальдиных у себя в автодоме

А надежным другом в дальних странствиях для ребят стал ПАЗ 2004 года выпуска из Ростова. Полгода потребовалось Виталию, чтобы переоборудовать пассажирский автобус в настоящий дом на колёсах, устранить технические неполадки и подготовить транспорт для долгой автономной жизни в пути.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Виталий проверяет работу солнечных батарей на приборах

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Девочки (Саша и Виталина) выходят из автодома утром, Виталий подсоединяет солнечные батареи к аккумулятору

Ребята с радостью показали нам внутреннее убранство своего передвижного дома. И вот мы поднимаемся по автобусным ступенькам, проходим через двери-гармошку, готовясь рассчитываться за проезд, и-и-и-и… Попадаем в светлую уютную комнату, наполненную солнцем и доброй семейной аурой. Вся большая семья: мама, папа и две малышки, Вита и Саша, завтракают за большим деревянным столом ручной работы. За ними огромное окно, через которое кухня наполнятся тёплым светом. На подоконнике букетик цветов, а вокруг много резных полочек, шкафчиков и крючочков, выполненных из природных материалов.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Завтрак в автодоме

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Виталий с дочкой Виталиной за столом, завтракают

Дощатые стены можно разглядывать долго: здесь и глиняные вазочки с засушенным растениями, и часики, обрамлённые мини-бусиками, и плетеная шляпка, и карта мира, выжженная по дереву. А рядом с диванчиком висит гитара, на которой прохладными вечерами глава семейства исполняет песни у костра. Чуть дальше, через шторочку, мы попадаем в спальню, где в полумраке маленькой гирляндочки прячутся три кровати: одна большая для мамы с папой, и двухъярусная с лесенкой на второй этаж для девчонок.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Саша в автодоме

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Элементы интерьера автодома

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Элементы интерьера автодома

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Гирлянда в автодоме

Возле БУСа, который сейчас базируется здесь, в Бельбекской долине, стоит его маленький брат, Toyota Town Ace. На нем ребята путешествуют по полуострову, знакомятся с городами, исследуют пляжи, лазают по горам и купаются в море.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Toyota Town Ace — вторая машина семьи, на которой они путешествуют по полуострову

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Виталина выходит из автодома

Два автобуса отгораживают живописный тенистый дворик у бурлящей горной реки. Где на крепких ветвях ореховых деревьев расположились гамак, качели и тарзанка для детских развлечений на свежем воздухе. Здесь же натянута складная беседка, а рядом из камней сложено костровище, где можно приготовить мясо на углях или сварить настоящий походный суп на открытом огне.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Виталина качается на тарзанке на поляне возле автодома

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Виталий умывается в реке Бельбек утром

Пока Виталий занимается хозяйством: утепляет автобус к зиме, заготавливает дрова или снабжает автодом необходимыми ресурсами, внутри ПАЗа повседневными хлопотами занимается Александра — хранительница очага, жена, мама и штурман дальних странствий. Она заботится о девочках, варит вкуснейшие обеды, готовит полезные сладости, варит компотики из собранных поблизости фруктов, украшает «Домик» по своему вкусу — создает вокруг семьи ощущение домашнего тепла и уюта.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Александра моет посуду в автодоме

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Александра и Виталина на еженедельной ярмарке в Бельбекской долине, куда приехали для участия и продажи товаров ручной работы

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Экоконфеты ручной работы, которые делает Александра, на ярмарке в Бельбекской долине

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Виталий наливает иван-чай, привезенный из Сибири, из самовара, Александра продает конфеты ручной работы

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Александра с дочерьми катаются на электросамокате на ярмарке

Виталий, капитан дрейфующего по южным широтам ковчега, родом из маленького городка Тара на севере Омской области. И как истинный сибиряк добрую треть своего ПАЗа занял баней! Здесь и печка-буржуйка, которая топится дровами, и деревянные полкИ, и березовый веник, чтобы попариться хорошенько! А из горячей баньки хозяин любит прыгать в леденящую воду бурного Бельбека. И мы не отказались попариться в ПАЗике — ощущения незабываемые!

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Виталий заготавливает дрова для самовара

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Виталий подкладывает дровишки в самовар на ярмарке

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Вечерние посиделки у костра возле дома на колёсах

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Виталий затопил баню, расположенную в задней части автобуса

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Печка топится в бане в задней части автобуса. Стаянка на реке Бельбек

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Виталий купается в ледяной воде горной реки Бельбек после бани

«Следуй за мечтой», — гласит надпись на эмблеме автобуса наших героев. Виталя и Саша переехали в «Дом на колёсах», кочуют по крымским широтам, принимают гостей в Бельбекской долине, помогают организовывать слёты автодомщиков — и все это маленькие шаги на пути к их главной мечте.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Виталина в Toyota Town Ace по дороге на еженедельную ярмарку в Бельбекской долине

Ребята хотят открыть свой кемпинг — уютную базу на свежем воздухе, где каждый путник сможет найти пристанище или «тихую гавань». Будь то путешествующая семья, ванлайферы, странствующие по миру, или пешие туристы, шагающие по Земле в творческом поиске себя…