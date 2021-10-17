«Взрослые очень любят цифры» — Маленький принц

Всё это о нашем недавнем путешествии в Крым из Омска. А теперь, когда самое интересное подано на блюдечке, можно и познакомиться.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Есения в машине по дороге в Крым

Итак, начнем с главного человека на борту. Алексей (папа) крутит «баранку», по дороге снимает новости и интересные истории. Анастасия (мама) отвечает за питание, разглядывает карту и ищет интересные события по пути. И маленькая девочка Яся, которая за свои 5 лет на машине проехала больше 200 тыс. км! 23 августа мы отправились в путешествие без точного плана, конечной точки и времени следования. Забегая вперед, скажу: легкость и спонтанность — верные приятели наших приключений, и нет лучшего маршрута, чем чистый лист, по которому нас ведут интересные истории из разных уголков страны.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Ночлег на мысе Меганом

Skoda Yeti — вот уже седьмой год мы бороздим на ней просторы родного края. Байкал, Крым, Золотое кольцо, ХМАО, Пермский край, зимнее путешествие на Урал. За время долгих переездов (335 тыс. км) по просторам нашей необъятной эта белая малышка превратилась в настоящий «дом на колёсах». Здесь мы готовим еду, спим, работаем, играем, читаем, переодеваемся… Если взглянуть на скромные габариты Yeti, возникает вопрос: как три человека могут жить в помещении 1,5 на 3? Мы убрали несколько сидений, пожертвовали запасным колесом, выпилили ровный пол из куска фанеры — и вот передвижной экипаж готов!

Почему машина?

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Дорога в Крым

Всё очень просто: время — тот самый элемент уравнения, которого у нас в достатке. Чаще же отпуск короткий, а хочется успеть всё, тогда самолёт — лучшее решение. У нас всё наоборот: чем дольше мы едем, тем меньше тратим, больше видим, узнаем и, скорее всего, зарабатываем. Так что мы никуда не спешим, наслаждаемся дорожной романтикой, делаем большие остановки в городах, с которыми хотим познакомиться, снимаем.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Утро в Бельбекской долине

Познакомились, вернемся к путешествию в Крым.

Вы смотрели фильм «Смерч»? Если нет, в двух словах расскажу: группа фанатичных ученых охотится за торнадо по американскому штату, чтобы изучить тайну его появления. Так вот, несколько первых дней нашего путешествия в голове постоянно мелькало: да мы похожи на героев этого фильма!

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Сероводородные («бесстыжие») ванны в Пятигорске

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Сероводородные («бесстыжие») ванны в Пятигорске

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Верхний рынок в Пятигорске

Эти дни мы колесили по Свердловской области в поисках задымлений в посёлках и горящего леса. Да, выслеживали мы очаги природных пожаров — не торнадо, конечно, но тоже разрушающая стихия. Да и исследовать мы ничего не планировали, лишь оставить в копилке истории. Но вот атмосфера некой гонки, настроение общего дела и градус авантюризма — наверное, все мы немножко искатели приключений, это нас и объединяет.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Волонтеры под Екатеринбургом тушат лесные пожары ночью

Так мы нарисовали жирную загогулю в северном направлении на карте летних странствий. Свежие новости и воля случая — путеводителем тогда нам стала будто сама удача. Сначала мы напоролись на приветливых пожарных, которые с радостью взяли нашего корреспондента в «пекло» к полыхающим дачным домикам. А уже в темноте, вдоль загруженной трассы, мы увидели группу волонтеров-тушителей. Чёрной ночью они бегали с водой по лесам — ну какова вероятность?..)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Волонтеры под Екатеринбургом тушат лесные пожары ночью

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Верхний рынок в Пятигорске

После пожаров мы отправились в Камышин — арбузную столицу России. Поедание огромной ягоды на скорость, «Арбузный боулинг», обкидывание арбузными дольками, гонки в «арбузных ботинках» — афиша и картинки с Фестиваля арбузов пестрили необычными задумками организаторов, так что мы, недолго думая, решили: «Едем!»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Туман в Башкирии

До начала фестиваля оставалось полтора дня и 1600 км — нужно было хорошенько поднажать, чтобы успеть к началу. Но у навигатора, видно, были другие планы, и из Первоуральска в Сим нас вела тихая, малонагруженная дорога местного значения.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Город Ишим, Тюменская область

Весь тот день мы плелись, как черепашки, по уральским деревням и всё больше влюблялись в Башкирию. Сказочной красоты край: бревенчатые домики и заборчики на лохматых бугорках с чистейшими озерцами в ложбинках.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Заправка «Роснефть» под Курганом

Да, федеральная трасса — это быстро, но вместе с большими пробегами она часто убивает и романтику. Плакаты, столбы, заборы, горы металла и выхлопа, но недостаток природы, «воздуха» и впечатлений.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Остановка у поселка Ростовановское, Ставропольский край

К слову, на Фестиваль арбузов мы все-таки успели. Правда, зря. В Камышине нас ждала лишь выставка причудливых нарезок и диковинных блюд из арбузов. Ах да, посмотрели и конкурс бахчеводов, где победил гигантский арбуз в 38 кг! Вся эта фруктовая феерия проходила в душном помещении Дома культуры, а вот на свежем воздухе все мероприятия из-за ковидных ограничений отменили — умом Россию не понять.

После Камышина мы погуляли по Волгограду, показали Родину-Мать дочери и посетили нашумевший парк Галицкого в Краснодаре.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Мемориал «Родина-Мать» в Волгограде, по дороге в Крым

3,5 тыс. км, 6 ночей в машине, 7 баков бензина…

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Раннее утро в дороге

И, наконец, прибыли в Крым — полуостров с удивительной природой, где на небольшом клочке земли — 300*200 км — можно встретить три климатические зоны и два моря. Он настолько разнообразный, что за один день можно и в море поплавать, и горные хребты покорить, и видами с этих вершин насладиться, а к вечеру свесить ножки с высоченного обрыва на Тарханкуте и проводить солнышко, утопающее в море.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Туристам предлагают сфотографироваться с животными за деньги

Алексей Мальгавко ИА REGNUM «Барахолка» в Евпатории

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Туристы на торговой улице в Судаке, пилинг рыбками

В Крыму прекрасно всё, куда ещё не добралась курортная индустрия. И наоборот. Навязчивый сервис, высокие цены, сложности со связью и безналичным расчетом — а тем временем дороги и гостиницы строят, и, конечно, народ всё едет и едет. Правда, как нам кажется, Крыму вся эта популярность не к лицу.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Чёрное море, мыс Меганом, Крым

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Массандровский пляж, Ялта

Всё меньше мест, где можно уединиться, а полуостров с богатейшей природой, к сожалению, обрастает заборами и плакатами…

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Есения на пляже

Но мы как крымчане со стажем парочку волшебных мест всё-таки раскопали, которыми обязательно поделимся с вами.

31 ночь без крыши над головой — и где мы за это время только ни просыпались: в палатке на берегу моря и в Бельбекской долине среди Крымских гор, на парковке у гипермаркета «Конфетти» в Ялте и у стелы «Севастополь» над Балаклавой. Открываешь палатку — Большая медведица, выйдешь ночью из машины в туалет — и снова она! Все крымские ночи нас сопровождало звёздное небо. Да такое усыпанное, словно рассыпанное ожерелье из бисера.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Ночлег в палатке, Джангульское оползневое побережье

А вот в дороге, вдоль больших трасс, найти уютное местечко не так-то просто. В кустах у дороги шумно, да и жутковато, а съезжать — далеко, да и времени жалко. И здесь мы советуем два варианта: стоянки для большегрузов и заправки! На первых за небольшую плату вам выделят местечко среди огромных фур. И подглядывать за жизнью водителей этих грузовых посудин — то ещё развлечение, здесь точно можно проникнуться особым настроением. И заправки — раньше охранники выгоняли желающих задержаться на ночь, а теперь, — пожалуйста. И бесплатно.

Список лучших стоянок в Крыму для путешественников от нашей семьи

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Джангульское оползневое побережье, Крым

Вечерами мы разглядывали звезды из открытой тряпичной дверцы и засыпали под убаюкивающие сказки прибоя. Здесь, на большом скалистом уступке, уходящем в море, разместилась наша палатка.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Джангульское оползневое побережье, Крым

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Джангульское оползневое побережье, Крым

Рядом кухонная зона на краю невысокого обрыва: хочешь — вари супчик, любуясь на играющие в догонялки волны, а хочешь — наслаждайся книгой, запивая соленый запах стихии стаканчиком свежесваренного кофе.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Джангульское оползневое побережье, Крым

Метров десять по живописной тропинке, и попадаем в безлюдную бухточку с белыми камушками и чистейшей водичкой, где, снарядившись водолазной маской и ластами, можно долго залипать на приключения морских обитателей… У нас ничего из этого не оказалось, поэтому мы плавали голышом, упивались одиночеством и каким-то глубинным естественным удовольствием от тесного, даже интимного общения с природой.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Судак

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Пляж в Судаке

Этот сказочный пентхаус на Чёрном море создала сама природа и ласково приютила нас, бездомных путников, в уютных берегах Джангульского оползневого побережья.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Мальчик запускает воздушного змея в районе поселка Дачное под Судаком, Крым

Этим прекрасным местом мы открываем список «Лучших стоянок для путешественников в Крыму», куда также войдут:

мыс Меганом

подножие горы Демерджи

скалы над пляжем Васили

Фиолент

Бельбекская долина («Приют кочевника»)



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Бытовые вопросы путешественников «на колесах»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM По дороге в Крым

За годы путешествий мы заметили, что перемещаться по нашей стране с каждым годом становиться всё удобнее. Сфера услуг для автолюбителей растет, и вдоль больших дорог рождаются целые комплексы: здесь и огромная парковка для ночлега в машинах, и мотель, и продуктовый магазин, и столовая, и туалеты. Здесь ты можешь помыться в чистеньком душе, постирать вещи, а также вкусно и недорого покушать.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Массандровский пляж, Ялта, Крым. Встреча с друзьями

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Есения задувает свечи на торте в свой пятый день рождения на берегу моря в районе поселка Сукко, Краснодарский край

И напоследок о том, из чего сложилась сумма затрат в 75 тыс. руб.: