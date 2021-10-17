Путешествие из Омска в Крым — фоторепортаж
«Взрослые очень любят цифры»
11 тыс. км, 13 регионов, 31 день, 75 тыс. руб
Всё это о нашем недавнем путешествии в Крым из Омска. А теперь, когда самое интересное подано на блюдечке, можно и познакомиться.
Итак, начнем с главного человека на борту. Алексей (папа) крутит «баранку», по дороге снимает новости и интересные истории. Анастасия (мама) отвечает за питание, разглядывает карту и ищет интересные события по пути. И маленькая девочка Яся, которая за свои 5 лет на машине проехала больше 200 тыс. км! 23 августа мы отправились в путешествие без точного плана, конечной точки и времени следования. Забегая вперед, скажу: легкость и спонтанность — верные приятели наших приключений, и нет лучшего маршрута, чем чистый лист, по которому нас ведут интересные истории из разных уголков страны.
Skoda Yeti — вот уже седьмой год мы бороздим на ней просторы родного края. Байкал, Крым, Золотое кольцо, ХМАО, Пермский край, зимнее путешествие на Урал. За время долгих переездов (335 тыс. км) по просторам нашей необъятной эта белая малышка превратилась в настоящий «дом на колёсах». Здесь мы готовим еду, спим, работаем, играем, читаем, переодеваемся… Если взглянуть на скромные габариты Yeti, возникает вопрос: как три человека могут жить в помещении 1,5 на 3? Мы убрали несколько сидений, пожертвовали запасным колесом, выпилили ровный пол из куска фанеры — и вот передвижной экипаж готов!
Всё очень просто: время — тот самый элемент уравнения, которого у нас в достатке. Чаще же отпуск короткий, а хочется успеть всё, тогда самолёт — лучшее решение. У нас всё наоборот: чем дольше мы едем, тем меньше тратим, больше видим, узнаем и, скорее всего, зарабатываем. Так что мы никуда не спешим, наслаждаемся дорожной романтикой, делаем большие остановки в городах, с которыми хотим познакомиться, снимаем.
Совет 1: «Не спешите, превратите дорогу в путешествие»
Познакомились, вернемся к путешествию в Крым.
Вы смотрели фильм «Смерч»? Если нет, в двух словах расскажу: группа фанатичных ученых охотится за торнадо по американскому штату, чтобы изучить тайну его появления. Так вот, несколько первых дней нашего путешествия в голове постоянно мелькало: да мы похожи на героев этого фильма!
Эти дни мы колесили по Свердловской области в поисках задымлений в посёлках и горящего леса. Да, выслеживали мы очаги природных пожаров — не торнадо, конечно, но тоже разрушающая стихия. Да и исследовать мы ничего не планировали, лишь оставить в копилке истории. Но вот атмосфера некой гонки, настроение общего дела и градус авантюризма — наверное, все мы немножко искатели приключений, это нас и объединяет.
Так мы нарисовали жирную загогулю в северном направлении на карте летних странствий. Свежие новости и воля случая — путеводителем тогда нам стала будто сама удача. Сначала мы напоролись на приветливых пожарных, которые с радостью взяли нашего корреспондента в «пекло» к полыхающим дачным домикам. А уже в темноте, вдоль загруженной трассы, мы увидели группу волонтеров-тушителей. Чёрной ночью они бегали с водой по лесам — ну какова вероятность?..)
Совет 2: «Выбирайте альтернативные дороги»
После пожаров мы отправились в Камышин — арбузную столицу России. Поедание огромной ягоды на скорость, «Арбузный боулинг», обкидывание арбузными дольками, гонки в «арбузных ботинках» — афиша и картинки с Фестиваля арбузов пестрили необычными задумками организаторов, так что мы, недолго думая, решили: «Едем!»
До начала фестиваля оставалось полтора дня и 1600 км — нужно было хорошенько поднажать, чтобы успеть к началу. Но у навигатора, видно, были другие планы, и из Первоуральска в Сим нас вела тихая, малонагруженная дорога местного значения.
Весь тот день мы плелись, как черепашки, по уральским деревням и всё больше влюблялись в Башкирию. Сказочной красоты край: бревенчатые домики и заборчики на лохматых бугорках с чистейшими озерцами в ложбинках.
Да, федеральная трасса — это быстро, но вместе с большими пробегами она часто убивает и романтику. Плакаты, столбы, заборы, горы металла и выхлопа, но недостаток природы, «воздуха» и впечатлений.
К слову, на Фестиваль арбузов мы все-таки успели. Правда, зря. В Камышине нас ждала лишь выставка причудливых нарезок и диковинных блюд из арбузов. Ах да, посмотрели и конкурс бахчеводов, где победил гигантский арбуз в 38 кг! Вся эта фруктовая феерия проходила в душном помещении Дома культуры, а вот на свежем воздухе все мероприятия из-за ковидных ограничений отменили — умом Россию не понять.
Совет 3: «Лучшее места для обеда там, где много большегрузов»
После Камышина мы погуляли по Волгограду, показали Родину-Мать дочери и посетили нашумевший парк Галицкого в Краснодаре.
3,5 тыс. км, 6 ночей в машине, 7 баков бензина…
И, наконец, прибыли в Крым — полуостров с удивительной природой, где на небольшом клочке земли — 300*200 км — можно встретить три климатические зоны и два моря. Он настолько разнообразный, что за один день можно и в море поплавать, и горные хребты покорить, и видами с этих вершин насладиться, а к вечеру свесить ножки с высоченного обрыва на Тарханкуте и проводить солнышко, утопающее в море.
В Крыму прекрасно всё, куда ещё не добралась курортная индустрия. И наоборот. Навязчивый сервис, высокие цены, сложности со связью и безналичным расчетом — а тем временем дороги и гостиницы строят, и, конечно, народ всё едет и едет. Правда, как нам кажется, Крыму вся эта популярность не к лицу.
Всё меньше мест, где можно уединиться, а полуостров с богатейшей природой, к сожалению, обрастает заборами и плакатами…
Но мы как крымчане со стажем парочку волшебных мест всё-таки раскопали, которыми обязательно поделимся с вами.
Совет 4: «В дороге ночевать на заправках»
31 ночь без крыши над головой — и где мы за это время только ни просыпались: в палатке на берегу моря и в Бельбекской долине среди Крымских гор, на парковке у гипермаркета «Конфетти» в Ялте и у стелы «Севастополь» над Балаклавой. Открываешь палатку — Большая медведица, выйдешь ночью из машины в туалет — и снова она! Все крымские ночи нас сопровождало звёздное небо. Да такое усыпанное, словно рассыпанное ожерелье из бисера.
А вот в дороге, вдоль больших трасс, найти уютное местечко не так-то просто. В кустах у дороги шумно, да и жутковато, а съезжать — далеко, да и времени жалко. И здесь мы советуем два варианта: стоянки для большегрузов и заправки! На первых за небольшую плату вам выделят местечко среди огромных фур. И подглядывать за жизнью водителей этих грузовых посудин — то ещё развлечение, здесь точно можно проникнуться особым настроением. И заправки — раньше охранники выгоняли желающих задержаться на ночь, а теперь, — пожалуйста. И бесплатно.
Список лучших стоянок в Крыму для путешественников от нашей семьи
Вечерами мы разглядывали звезды из открытой тряпичной дверцы и засыпали под убаюкивающие сказки прибоя. Здесь, на большом скалистом уступке, уходящем в море, разместилась наша палатка.
Рядом кухонная зона на краю невысокого обрыва: хочешь — вари супчик, любуясь на играющие в догонялки волны, а хочешь — наслаждайся книгой, запивая соленый запах стихии стаканчиком свежесваренного кофе.
Метров десять по живописной тропинке, и попадаем в безлюдную бухточку с белыми камушками и чистейшей водичкой, где, снарядившись водолазной маской и ластами, можно долго залипать на приключения морских обитателей… У нас ничего из этого не оказалось, поэтому мы плавали голышом, упивались одиночеством и каким-то глубинным естественным удовольствием от тесного, даже интимного общения с природой.
Этот сказочный пентхаус на Чёрном море создала сама природа и ласково приютила нас, бездомных путников, в уютных берегах Джангульского оползневого побережья.
Этим прекрасным местом мы открываем список «Лучших стоянок для путешественников в Крыму», куда также войдут:
- мыс Меганом
- подножие горы Демерджи
- скалы над пляжем Васили
- Фиолент
- Бельбекская долина («Приют кочевника»)
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Бытовые вопросы путешественников «на колесах»
За годы путешествий мы заметили, что перемещаться по нашей стране с каждым годом становиться всё удобнее. Сфера услуг для автолюбителей растет, и вдоль больших дорог рождаются целые комплексы: здесь и огромная парковка для ночлега в машинах, и мотель, и продуктовый магазин, и столовая, и туалеты. Здесь ты можешь помыться в чистеньком душе, постирать вещи, а также вкусно и недорого покушать.
И напоследок о том, из чего сложилась сумма затрат в 75 тыс. руб.:
- Еда — 27 тыс. руб.
- Бензин — 33 тыс. руб.
- Развлечения — 5500 руб.
- Дом — 1500 руб.
- Связь — 600 руб.
- Техника — 1100 руб. (шнурок AUX)
- Кофе — 1500 руб.
- Стирка — 545 руб.
- Разное — 3355 руб.
- Душ — 900 руб.