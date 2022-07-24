Чуйский тракт — одна из десяти самых красивых дорог в мире по мнению National Geographic и самая живописная трасса в России, которую мы видели. Здесь мохнатые горы сменяют заснеженные хребты, зелёные поля резко превращаются в лысеющие холмы, а каждая новая завихрень дорожной полосы удивляет с большей силой.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Цветущие поля вдоль Чуйского тракта недалеко от Барнаула

Чуйский тракт берет начало в Новосибирске и тянется через весь Алтай до границы с Монголией. Но наиболее интересная его часть, на наш взгляд, начинается после перевала Чике-Таман. Чем глубже в горы ты забираешься, тем виды за окном красивее, машин на дороге меньше, а движение спокойнее.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Верблюды пасутся вблизи Чуйского тракта

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Перевал Чике-Таман

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Перевал Чике-Таман

Вдоль Чуйского тракта много смотровых площадок и памятников природы. А вокруг поселка Акташ, который многие туристы используют в качестве перевалочной базы, сосредоточено множество визитных карточек Алтая. Перевал Кату-Ярык, долина Чулышмана, Гейзерное озеро и Марсианские горы. Да и сам посёлок заслуживает внимания, здесь ты однажды утром можешь вылезти из палатки и оказаться прямо в облаках.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Мотоциклисты собираются в дорогу после ночлега в посёлке Акташ

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Посёлок Акташ

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Гейзерное озеро в районе посёлка Акташ

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Посёлок Акташ

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Посёлок Акташ

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Посёлок Кош-Агач на Чуйском тракте

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Посёлок Курай

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Посёлок Курай

Горные реки, пробегающие то с одной, то с другой стороны тракта, всегда рады принять уставшего путника на ночлег. Вдоль дороги много платных туристических баз на любой вкус и кошелёк, а также аккуратных полянок на берегу, где можно покушать или разбить лагерь бесплатно.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Стоянка на реке Менке в посёлке Акташе

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Река Катунь вдоль Чуйского тракта

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Река Чуя вдоль Чуйского тракта

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Мост через Чую, дорога к водопаду Верхнему Карасу

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Туристы на месте слияния рек Катуни и Чуи. Одна из смотровых площадок вдоль Чуйского тракта

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Продажа сувениров на перевале Чике-Таман

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Продажа сувениров на перевале Чике-Таман

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Туристы фотографируются возле реки Катунь на одной из смотровых площадок вдоль Чуйского тракта

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Водопад Верхний Карасу

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Река Большой Ильгумень вдоль Чуйского тракта

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Река Большой Ильгумень вдоль Чуйского тракта

Чуйский тракт — это, пожалуй, мечта автопутешественника. Если обычно на федеральных трассах устаёшь от чехарды с большегрузами, запаха выхлопов и обилия металлоконструкций, то на Чуйском можно устать разве что удивляться и восторгаться окружающей красотой.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM На Чуйском тракте

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Ининский мост через Катунь, первый в России веревочный мост

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Ининский мост через Катунь, первый в России веревочный мост

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Чуйский тракт во время дождя