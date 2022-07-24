Чуйский тракт — одна из десяти самых красивых дорог в мире по мнению National Geographic и самая живописная трасса в России, которую мы видели. Здесь мохнатые горы сменяют заснеженные хребты, зелёные поля резко превращаются в лысеющие холмы, а каждая новая завихрень дорожной полосы удивляет с большей силой.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Цветущие поля вдоль Чуйского тракта недалеко от Барнаула
Чуйский тракт берет начало в Новосибирске и тянется через весь Алтай до границы с Монголией. Но наиболее интересная его часть, на наш взгляд, начинается после перевала Чике-Таман. Чем глубже в горы ты забираешься, тем виды за окном красивее, машин на дороге меньше, а движение спокойнее.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Верблюды пасутся вблизи Чуйского тракта
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Перевал Чике-Таман
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Перевал Чике-Таман
Вдоль Чуйского тракта много смотровых площадок и памятников природы. А вокруг поселка Акташ, который многие туристы используют в качестве перевалочной базы, сосредоточено множество визитных карточек Алтая. Перевал Кату-Ярык, долина Чулышмана, Гейзерное озеро и Марсианские горы. Да и сам посёлок заслуживает внимания, здесь ты однажды утром можешь вылезти из палатки и оказаться прямо в облаках.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Мотоциклисты собираются в дорогу после ночлега в посёлке Акташ
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Посёлок Акташ
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Гейзерное озеро в районе посёлка Акташ
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Посёлок Акташ
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Посёлок Акташ
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Посёлок Кош-Агач на Чуйском тракте
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Посёлок Курай
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Посёлок Курай
Горные реки, пробегающие то с одной, то с другой стороны тракта, всегда рады принять уставшего путника на ночлег. Вдоль дороги много платных туристических баз на любой вкус и кошелёк, а также аккуратных полянок на берегу, где можно покушать или разбить лагерь бесплатно.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Стоянка на реке Менке в посёлке Акташе
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Река Катунь вдоль Чуйского тракта
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Река Чуя вдоль Чуйского тракта
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Мост через Чую, дорога к водопаду Верхнему Карасу
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Туристы на месте слияния рек Катуни и Чуи. Одна из смотровых площадок вдоль Чуйского тракта
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Продажа сувениров на перевале Чике-Таман
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Продажа сувениров на перевале Чике-Таман
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Туристы фотографируются возле реки Катунь на одной из смотровых площадок вдоль Чуйского тракта
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Водопад Верхний Карасу
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Река Большой Ильгумень вдоль Чуйского тракта
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Река Большой Ильгумень вдоль Чуйского тракта
Чуйский тракт — это, пожалуй, мечта автопутешественника. Если обычно на федеральных трассах устаёшь от чехарды с большегрузами, запаха выхлопов и обилия металлоконструкций, то на Чуйском можно устать разве что удивляться и восторгаться окружающей красотой.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
На Чуйском тракте
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Ининский мост через Катунь, первый в России веревочный мост
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Ининский мост через Катунь, первый в России веревочный мост