Омск отпраздновал 306-летие — фоторепортаж
7 августа 2022
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В эти входные Омск отпраздновал своё 306-летие. Два года из-за ковида мероприятия не проводились, но в этом году наконец-то всё по-настоящему: традиционная выставка цветоводства «Флора», звездный концерт и салют.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» проводится в Омске в этом году в 70-й раз
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Впервые городская выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства «Флора» прошла в Омске в 1951
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Композиция выставки цветоводства и садоводства «Флора»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Композиция выставки цветоводства и садоводства «Флора»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
На территории Воскресенского и Выставочного скверов Омска разместилось 35 ландшафтных композиций
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Уже 70 лет выставка цветоводства и садоводства «Флора» — одна из визитных карточек Омска
Улица Ленина в этот день традиционно пешеходная. На День города она превращается в огромный прогулочный бульвар. Нарядные горожане гуляют по ней толпами, останавливаются, чтобы отведать вкусные лакомства, отдыхают возле фонтанов и на газонах, танцуют и наслаждаются тёплым выходным днём.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Горожане отдыхают на улицах города
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Ярмарка мастеров. Стеклодув Максим Орлов
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Открывшийся накануне Дня города скейт-парк
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Парк аттракционов «Вокруг света»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Арт-проект #МодновОмске
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Горожане отдыхают на улицах города
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Горожане отдыхают на улицах города
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Горожане отдыхают на улицах города
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Горожане отдыхают на улицах города
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Омичи отдыхают в парке аттракционов «Вокруг света»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Тир в парке аттракционов «Вокруг света»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Аттракционы парка «Вокруг света»
К вечеру весь народ стекается к Соборной площади, где вот-вот начнется концерт группы «Дискотека Авария». Послушать хиты 90-х и 2000-х пришли тысячи омичей, поэтому после салюта на остановках и в подземных переходах скопились огромные очереди.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Концерт группы «Дискотека Авария»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Концерт группы «Дискотека Авария» прошёл на Соборной площади Омска
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Концерт группы «Дискотека Авария»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Омичи во время концерта группы «Дискотека Авария»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Омичи во время празднования Дня города
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Концерт группы «Дискотека Авария»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Омичи разъезжаются по домам после празднования Дня города