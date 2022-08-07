В эти входные Омск отпраздновал своё 306-летие. Два года из-за ковида мероприятия не проводились, но в этом году наконец-то всё по-настоящему: традиционная выставка цветоводства «Флора», звездный концерт и салют.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» проводится в Омске в этом году в 70-й раз

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Впервые городская выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства «Флора» прошла в Омске в 1951

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Композиция выставки цветоводства и садоводства «Флора»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Композиция выставки цветоводства и садоводства «Флора»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM На территории Воскресенского и Выставочного скверов Омска разместилось 35 ландшафтных композиций

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Уже 70 лет выставка цветоводства и садоводства «Флора» — одна из визитных карточек Омска

Улица Ленина в этот день традиционно пешеходная. На День города она превращается в огромный прогулочный бульвар. Нарядные горожане гуляют по ней толпами, останавливаются, чтобы отведать вкусные лакомства, отдыхают возле фонтанов и на газонах, танцуют и наслаждаются тёплым выходным днём.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Горожане отдыхают на улицах города

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Ярмарка мастеров. Стеклодув Максим Орлов

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Открывшийся накануне Дня города скейт-парк

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Парк аттракционов «Вокруг света»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Арт-проект #МодновОмске

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Горожане отдыхают на улицах города

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Горожане отдыхают на улицах города

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Горожане отдыхают на улицах города

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Горожане отдыхают на улицах города

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Омичи отдыхают в парке аттракционов «Вокруг света»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Тир в парке аттракционов «Вокруг света»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Аттракционы парка «Вокруг света»

К вечеру весь народ стекается к Соборной площади, где вот-вот начнется концерт группы «Дискотека Авария». Послушать хиты 90-х и 2000-х пришли тысячи омичей, поэтому после салюта на остановках и в подземных переходах скопились огромные очереди.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Концерт группы «Дискотека Авария»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Концерт группы «Дискотека Авария» прошёл на Соборной площади Омска

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Концерт группы «Дискотека Авария»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Омичи во время концерта группы «Дискотека Авария»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Омичи во время празднования Дня города

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Концерт группы «Дискотека Авария»