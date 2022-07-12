Алтай — край высоких гор, заливных лугов, ледяных рек, густых лесов и, конечно, этнических особенностей. И отличная возможность познакомиться с регионом поближе — это посетить местный национальный праздник. Увидеть, как шаман проводит обряд освящения, чтобы договориться с духами; встретить полицейских, которые охраняют порядок на лошадях; или почувствовать дикий нрав коренных жителей, таскающих по полю козлиную тушку.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Церемония открытия национального праздника Алтайского народа Эл Ойын
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Флаг Республики Алтай на церемонии открытия праздника
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Зрители на церемонии открытия национального праздника Алтайского народа Эл Ойын
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Конная полиция следит за порядком на празднике
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Зрители на церемонии открытия национального праздника Алтайского народа Эл Ойын
Эл Ойын — кочующий праздник алтайского народа. Большие спортивные игры проводятся каждые два года в самых красивых уголках республики. В этом году гостей принимал Усть-Канский район в урочище Ойбок. В центре долины большой ипподром. Это основная сцена Эл Ойына, ведь лошадь — главный герой предстоящих состязаний.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Лошадь
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Скачки на ипподроме
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Представители скакунов с секундомерами
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Скачки на лошадях
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Болельщики во время скачек
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Скачки на ипподроме
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Скачки на ипподроме
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Скачки на ипподроме
На спортивных площадках алтайцы соревнуются в национальных видах спорта. Лазают на кедр, сбивают фишечки плеткой, поднимают огромные камни на бревно (таш), бегают парами и стреляют из лука. Самая любимая спортивная игра здесь — «Кӧк бӧрӱ». Это как регби, только участники скачут на лошадях, а вместо мяча — туша козла.
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Команды перед началом игры «Кӧк бӧрӱ»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Игроки одной из команд в «Кӧк бӧрӱ»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Игра «Кӧк бӧрӱ»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Болельщик во время игры «Кӧк бӧрӱ»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Болельщик во время игры «Кӧк бӧрӱ»
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Конная эстафета
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)
Алексей Мальгавко ИА REGNUM
Зрители во время соревнований Эмдик уредиш
Помимо спортивных соревнований, на Эл Ойын можно увидеть театрализованное представление в народных костюмах, послушать горловое пение, побывать на выставках и ярмарках и попробовать национальную кухню.