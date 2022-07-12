Алтай — край высоких гор, заливных лугов, ледяных рек, густых лесов и, конечно, этнических особенностей. И отличная возможность познакомиться с регионом поближе — это посетить местный национальный праздник. Увидеть, как шаман проводит обряд освящения, чтобы договориться с духами; встретить полицейских, которые охраняют порядок на лошадях; или почувствовать дикий нрав коренных жителей, таскающих по полю козлиную тушку.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Церемония открытия национального праздника Алтайского народа Эл Ойын

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Флаг Республики Алтай на церемонии открытия праздника

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Зрители на церемонии открытия национального праздника Алтайского народа Эл Ойын

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Конная полиция следит за порядком на празднике

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Зрители на церемонии открытия национального праздника Алтайского народа Эл Ойын

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Спортивное состязание «Кодурге таш» (поднятие камня)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Спортивное состязание «Камчи» (игра с плеткой)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Спортивное состязание «Камчи» (игра с плеткой)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Спортивное состязание «Камчи» (игра с плеткой)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM «Токпок чачары» (метание булавы)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Борьба куреш

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Борьба куреш

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Борьба куреш

Эл Ойын — кочующий праздник алтайского народа. Большие спортивные игры проводятся каждые два года в самых красивых уголках республики. В этом году гостей принимал Усть-Канский район в урочище Ойбок. В центре долины большой ипподром. Это основная сцена Эл Ойына, ведь лошадь — главный герой предстоящих состязаний.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Лошадь

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Скачки на ипподроме

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Представители скакунов с секундомерами

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Скачки на лошадях

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Болельщики во время скачек

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Скачки на ипподроме

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Скачки на ипподроме

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Скачки на ипподроме

На спортивных площадках алтайцы соревнуются в национальных видах спорта. Лазают на кедр, сбивают фишечки плеткой, поднимают огромные камни на бревно (таш), бегают парами и стреляют из лука. Самая любимая спортивная игра здесь — «Кӧк бӧрӱ». Это как регби, только участники скачут на лошадях, а вместо мяча — туша козла.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Команды перед началом игры «Кӧк бӧрӱ»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Игроки одной из команд в «Кӧк бӧрӱ»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Игра «Кӧк бӧрӱ»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Болельщик во время игры «Кӧк бӧрӱ»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Болельщик во время игры «Кӧк бӧрӱ»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Конная эстафета

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Эмдик уредиш (объездка необученной лошади)

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Зрители во время соревнований Эмдик уредиш

Помимо спортивных соревнований, на Эл Ойын можно увидеть театрализованное представление в народных костюмах, послушать горловое пение, побывать на выставках и ярмарках и попробовать национальную кухню.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Скачки, заезд на 12 км

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Один из зрителей на лошади

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Лошадей поливают после забега на 12 км

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Самогонный аппарат