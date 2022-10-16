1 октября в Омске открылась новая ледовая арена. 12 тыс. зрителей, 12 млрд рублей — «G-Drive Арену» считают одной из самых современных в России. Её построили на месте спортивного комплекса «Арена Омск», который снесли через 11 лет после запуска в 2019 году из-за возможности разрушения.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM «Арена Омск», которая была запущена в 2007 году и признана аварийной в 2018 году

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Снос «Арены Омск», на которой будет построена новая «G-Drive Арена»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Начало строительства «G-Drive Арены»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Строительство «G-Drive Арены»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Строительство «G-Drive Арены»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Строительство «G-Drive Арены»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Строительство «G-Drive Арены»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Строительство «G-Drive Арены»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Строительство «G-Drive Арены»

Площадь новой арены — 64 000 кв. м, вместимость — 12 000 человек. Комплекс был возведён в рекордные сроки, при строительстве был учтён опыт современных спортивных сооружений мира. Проект стоимостью 12 млрд рублей финансировался «Газпром-нефтью» и федеральным бюджетом на паритетных началах на основе концессионного соглашения.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Болельщики перед первым матчем «Авангарда» на «G-Drive Арене»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM «G-Drive Арена» в Омске

Алексей Мальгавко ИА REGNUM «G-Drive Арена» в первый рабочий день

Алексей Мальгавко ИА REGNUM «G-Drive Арена» в день открытия

Алексей Мальгавко ИА REGNUM «G-Drive Арена» в день открытия

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Первый матч «Авангарда» на новой домашней «G-Drive Арене»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Ледовое шоу на «G-Drive Арене»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Зрители во время ледового шоу на «G-Drive Арене»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Ледовое шоу на «G-Drive Арене»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Ледовое шоу на «G-Drive Арене»

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Первый матч «Авангарда» на новой домашней «G-Drive Арене»

«Мы строим новый дом для «Авангарда». Наша команда после четырех лет в Балашихе возвращается в родной город, на новую арену, которая станет одной из самых современных в России, точкой притяжения, новым спортивным и развлекательным центром города», — сказал председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Кубок Гагарина, который «Авангард» привез в родной город Омск

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Болельщики «Авангарда» радуются победе своей команды в Кубке Гагарина в 2021 году

Четыре года омская хоккейная команда «Авангард» тренировалась в Балашихе, выиграла за это время Кубок Гагарина и привезла его своим фанатам в родной город прошлым летом. 1 октября омские «ястребы» сыграли свою первую игру в новом, пятом за всю историю команды, доме.