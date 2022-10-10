Алексей Алексеевич Иванов
Автор
С 2014 года работает в ИА REGNUM. В 2015 году был назначен на должность шеф-редактора Дальневосточной редакции.
Последние публикации
За Луганск, за Донбасс, за детей — о высокоточных ударах по Киеву
Под новостями в соцсетях о ракетных ударах по территории бывш. УССР пользователи оставляют многочисленные комментарии в поддержку специальной операции в защиту Донбасса, президента Владимира Путина, военнослужащих и их активных действий, которые начались 10 октября. Подписчики телеграм-каналов...
10 октября 2022
Донбасс возвращается в родную гавань — Сеть о предстоящих референдумах
В соцсетях дальневосточники активно обсудили новость о предстоящих 23–27 сентября референдумах по воссоединению Луганской и Донецкой Народных Республик, освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей с Россией. Пользователи ответили паникёрам и тем, кто предрекает кризис. Читайте также...
21 сентября 2022
Чемодан, вокзал… — сети назвали заслуги Пугачёвой иллюзорными
Обычно скромные на комментарии всевозможных новостей шоу-бизнеса дальневосточники активно отреагировали в соцсетях на заявление Аллы Пугачевой с просьбой к Минюсту РФ зачислить её в реестр иностранных агентов, как и её супруга Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)...
19 сентября 2022
На дне техногенного чуда Хакасии — завораживающий Туимский провал
По миру ходит несколько почти фантастических версий образования Туимского провала. По одной из них, огромная впадина — дело рук инопланетян. Широкую популярность провал получил в 1996 году, так как попал в передачу «Клуб путешественников» с Юрием Сенкевичем. Сам посёлок Туим сейчас находится в...
23 августа 2022
Ленин и крестьяне в Сибири — как всё было на самом деле — фоторепортаж
Первым делом в историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское» бросается в глаза большое количество посетителей — что действительно удивительно для российской глубинки. Но здесь привыкли к такому ажиотажному наплыву гостей. Причем местом ссылки Ленина интересуется молодёжь — по музею гуляет...
1 августа 2022
Крупнейшая в России ГЭС, царская форель и природа Хакасии — фоторепортаж
Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс на Енисее является самым мощным в России. Первым гостей встречает контррегулирующий Майнский гидроузел. Его мощность составляет 321 тыс. кВт. В год здесь вырабатывается 1,7 млрд кВт · ч. Одна из главных задач Майнской ГЭС — регулировать уровень воды в...
1 августа 2022
Пусть гамбургеры жрут и спасают будущее России — о крабовых санкциях США
Запрет на импорт краба из России, который ввели США и Европа, не развернул добытчиков морепродуктов на российский рынок и заставил заявить их о возможной приостановке деятельности. Большинство читателей форума sakh.com считают, что подобные санкции должны были бы сделать мясо краба доступнее для...
31 мая 2022
Война: Приморский край 1941–1945 гг.
В годы Великой Отечественной войны Приморский край не являлся ареной боевых действий. Но жизнь в регионе была определена его пограничным расположением. В 125 км от Владивостока вдоль советско-китайской границы находились японские войска — миллионная Квантунская армия, выжидавшая удачного момента...
10 мая 2022
Россия своих не бросает — жители Сахалина поддержали признание ДНР и ЛНР
Жители Сахалина и Курил одними из первых в России утром 22 февраля оценили решение президента Владимира Путина о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. «Молодец», «Удачи», «Давно пора» — таких немногословных комментариев много под сообщениями о признании ДНР...
22 февраля 2022
В школах Камчатки стоматологические кабинеты есть, но стоматологов — нет
Состояние зубов жителей Камчатки в краевом минздраве оценили как удовлетворительное. При этом в регионе укомплектованность врачами-стоматологами составляет 75%. Ещё один интересный факт — в школах Камчатки с 2000 года не закрыли ни один стоматологический кабинет, все пять зарегистрированы, но не...
25 ноября 2021
Вакцинация детей против воли родителей — халатность или эксперимент?
На Сахалине в школе №30 в Луговом троим пятиклассникам сделали прививку от гриппа, несмотря на то, что родители заранее написали отказ от вакцинации своих детей. Жители островного региона очень бурно отреагировали на эту новость в соцсетях. Особенная актуальность вакцинации детей против воли...
27 октября 2021
Миллиарды нефтегазовых рублей оставить Москве или вернуть Сахалину?
Жители Сахалина активно обсудили новость об инициативе депутатов областной думы по перераспределению налоговых доходов от нефтегазового проекта «Сахалин-2». Все комментаторы не согласны с тем, что большая часть «налогового пирога» уходит в столицу РФ, но большинство считает, что доверить миллиарды...
13 октября 2021
Меньше контрольных, а ЕГЭ — отменить? — сеть приветствует поручение Путина
Родительское сообщество на Сахалине активно отреагировало на поручение президента РФ Владимира Путина о сокращении в школах количества контрольных работ. В большинстве своём пользователи соцсетей согласились с главой государства и привели множественные примеры чрезмерной загруженности проверочными...
28 сентября 2021
Антиколониальное движение против Франции стало причиной переворота в Гвинее
Гвинея стала частью общеафриканской тенденции, направленной против колониальной политики Франции в регионе. Париж до сих пор рассматривает страны Черного континента как свои колонии, над которыми он имеет безграничную власть. Французские компании эксплуатируют местное население в добыче природных...
9 сентября 2021
Дипломат из Японии заявил об оккупации Россией Курил — что ответит МИД РФ?
В День окончания Второй мировой войны, 3 сентября, на странице Адати Такааки, который, как заверяют в соцсетях, является японским дипломатом на Сахалине, в Instagram появилось сообщение о том, что в Южно-Сахалинске «движение из-за парада годовщины Победы». Он написал, что в этот день «Советская...
6 сентября 2021
Камчатка: «Если учителя уверены, что Гейтс нас чипирует, то всё пропало!»
На Камчатке группа педагогов выступила против обязательной вакцинации от коронавируса. Они выпустили видеоролик, который спустя некоторое время после размещения был заблокирован на YouTube из-за нарушений правил сервиса. Педагоги в ролике говорили о том, что вакцины от COVID-19 плохо изучены, их...
6 августа 2021
«Подросло поколение ЕГЭ. Дождались» — в Москве Сахалин считают полуостровом
На карте РФ для детей, издателем которой является группа «АСТ», Сахалин подписан как полуостров. При этом визуально видно, что единственный островной регион страны никак не соединён с материком. Карта была изготовлена в ноябре 2020 года, написало АСТВ. Очередной конфуз с географической ошибкой в...
16 июня 2021
«Дороже бриллиантов» — почему цены на красную икру такие фантастические?
На странице chp_sakhalin в Instagram разместили фото ценников на красную икру улова 2021 года на Камчатке. Икра нерки продаётся по цене 8,8 тыс. рублей за кг, а икра кеты — за 6,8 тыс. рублей. Пользователи соцсетей активно обсудили космические цены на красную икру. Читайте также: Цены на красную...
16 июня 2021
Наглые несовершеннолетние «зайцы» или дети, оказавшиеся в опасной ситуации?
На Сахалине активно обсуждается очередной случай, когда водитель автобуса отказался везти несовершеннолетнего ребёнка, который не смог оплатить проезд. Многие уверены, несмотря на закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников, что несовершеннолетним «зайцам» в летнее время нужно отказывать в...
10 июня 2021
«Средневековое мракобесие» — антипрививочники перешли в наступление
В Приамурье распространяются антипрививочные листовки, авторы которых предполагают, что после вакцинации от коронавируса возможно развитие онкологических заболеваний. «Вакцинация = онкология? Хотела защитить вакциной здоровье? Но тебе не говорят, что через 2 года у тебя может развиться онкология!»...
8 июня 2021