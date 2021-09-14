



Http://historyproject.ucdavis.edu Синтия Брэнтли. Европейский колониализм в Африке, 1896 год

Гвинея стала частью общеафриканской тенденции, направленной против колониальной политики Франции в регионе. Париж до сих пор рассматривает страны Черного континента как свои колонии, над которыми он имеет безграничную власть. Французские компании эксплуатируют местное население в добыче природных ресурсов, которые они выкачивают из недр и вывозят с континента. Кроме того, африканские государства используются для транзита наркотиков и запрещенных веществ в Европу.

Однако население больше не хочет терпеть неоколониальные амбиции Франции. Недовольство масс выливается в военные перевороты, как случилось, к примеру, в Мали и Гвинее. Бунт масс в последней возглавил полковник Мамади Думбуйя и отстранил президента Альфу Конде и его администрацию от власти.

Республика Гвинея долго была марионеткой французских властей и корпораций, а президент Альфа Конде был тесно знаком с Николя Саркози и Джорджем Соросом. Во время переворота бывший президент надеялся на поддержку из-за рубежа, а не на свой народ, однако бывшая метрополия не захотела поддержать своего сателлита. Нечто подобное произошло и в Чаде, где президент Идрис Деби был убит, по некоторым данным, также по причине того, что перестал удовлетворять запросам своих хозяев.

Аналитики отмечают, что сейчас наступает благоприятный момент, когда Россия в лице МИД и министерства обороны может наладить взаимовыгодное сотрудничество со странами Африки. Либо уступить более амбициозным Китаю и Турции. Остается только надеяться, что Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также Совбез РФ внимательно следят за тем, чтобы интересы России в регионе были соблюдены и не пострадали.