В День окончания Второй мировой войны, 3 сентября, на странице Адати Такааки, который, как заверяют в соцсетях, является японским дипломатом на Сахалине, в Instagram появилось сообщение о том, что в Южно-Сахалинске «движение из-за парада годовщины Победы». Он написал, что в этот день «Советская армия завершила оккупацию Южно-Сахалинских и северных территорий (так в Японии называют российские южные Курилы)».

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«И вот теперь официальное лицо на японской государственной службе решило в одностороннем порядке пересмотреть итоги Токийского трибунала (на котором японский режим был признан преступным) и вообще итоги Второй мировой войны. Очень интересно, как к этому отнесётся наш родной МИД? Выразит недоумение?» — написал пользователь Jus на форуме портала «Я плакалъ».

На форуме читатели крайне жестко осудили заявление дипломата Японии, и большинство потребовало выдворить его из России, но усомнилось, решится ли на это МИД РФ.

«Озабоченность выразит, как всегда», — предположил пользователь andremedaz.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Лишить аккредитации, объявить персоной нон грата и выслать на родину», — написал un9249.

«А слабо этому ниндзя что-нибудь про своих хозяев написать? Или зассыт гордый самурай? Сколько американских военных баз в Японии, кстати?» — спросил пользователь под ником Псевдоподий.

«Если бы он был в Сингапуре, его бы по суду наказали — 100 ударов ротанговыми (бамбуковыми) палками по спине. А он считает, что русские слабыми стали, поэтому ему ничего не сделают», — предположил AlexanderCR.

«А ничего, что после войны их янки оккупировали! Там до сих пор, по-моему, несколько десятков американских баз! И молчат, не трепыхаются! Ах да, это совсем другое!» — написал idler75.

«Надоело ему в Южно-Сахалинске, домой хочет. Заскучал самурай», — считает Riks.

«Глупости молвит сын самурая. Язык быстрее ума, что за бака! Стыдись, Такааки-сан!» — прокомментировал Псевдоподий.

«Оккупировали? Теперь так называется сдача островов без боя?» — спросил пользователь nomer37.

Курильская десантная операция (18 августа — 1 сентября 1945)

«Объявить персоной нон грата и потребовать удалиться в Японию в течение 24 часов. Но у наших [из] МИД яиц не хватит сделать такое», — считает Fimka81.

В последние дни это уже не первый скандал, связанный с российскими Курилами. Так, власти Японии сделали России представление после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о создании на островах зоны с особым налоговым режимом.