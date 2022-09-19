Обычно скромные на комментарии всевозможных новостей шоу-бизнеса дальневосточники активно отреагировали в соцсетях на заявление Аллы Пугачевой с просьбой к Минюсту РФ зачислить её в реестр иностранных агентов, как и её супруга Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Большинство комментаторов осудили певицу. Некоторые не стеснялись в выражениях.

Эдгар Дега. Певица с перчаткой. 1878

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«Настоящая хохлуха!» — прокомментировал новость пользователь Чистострой в телеграм-канале «Весьма».

«Не всегда со старостью приходит мудрость. Иногда старость приходит одна», — написал Странник.

«Скатертью дорога. От дворцов, наверное, придется отказаться», — написала Марина Шахрай.

«Навальнисты, Ходор, Собчак и прочие представители оппозиционной фауны рьяно поддержали старую хабалку. Очень наглядно, кстати. Сразу видно, интересы какой стороны отразила зарвавшаяся певица, приехавшая «вправлять мозги россиянам». Какой позор на старости лет…» — считает пользователь Арбитр.

В соцсетях люди сходятся во мнении, что Пугачёвой стоило просто промолчать в данной ситуации, сохранив тем самым своё лицо. Люди уверены, что те, кто по-настоящему любят Россию, должны поддержать позицию страны и её президента.

«Знаете, что бы ни было, во время войны правы мы, не правы, или кто-то прав, мы обязаны поддерживать свое государство и своего лидера! Нельзя так говорить, как сказала она!» — отметил Сергей.

«Обалдеть, вот это новость. Главный скоморох всея попсы у нас теперь будет иноагентом. А чего приехала? Масло с хлебом закончилось иль не вывозит Максимка жизни заграничной, ибо они там не нужны? Иль про Родину вспомнили?» — прокомментировал Алексей.

«Века летят, ничего не меняется. Шутов и кучеров устроит любая власть. Иллюзорная эта её заслуженность, а цели ясны», — написал Александр.

Ермолаев Алексей Алла Пугачёва

Пользователи удивляются, почему таких, как Пугачёва, которые во время спецоперации в защиту Донбасса не поддержали позицию России, стали называть «элитой».

«Высказалась — и пёс с ней. Уехала — пусть там и сидит. А приехать обратно, чтоб «мозги вправить», — так себе аргумент. Пусть поет, продюсирует, кодирует. Пусть занимается своим делом. С каких пор у нас скоморохи стали «элитой»?» — написал Алексей.

«Адекватные люди Россию изгоем не назовут. И у нашей страны сейчас тяжёлое время. А для вас — иллюзорные цели. Вы же взрослая женщина, а говорите, как ваш муж-недоумок. Стыдно за вас», — прокомментировала Людмила в телеграм-канале «Алла Пугачёва Фан».

«До свидания. Чемодан, вокзал, на… О россиянах они переживают. Неужели вы, наивные, так думаете? Назовите хоть одно благотворительное дело. За достаток свой переживают. Влияние Пугачёвой уже ничего не стоит», — написала Марина.

«Бред сумасшедшей», — кратко оценила заявление Пугачевой Наталья Попова.

«Стыдно, Алла Борисовна. Россия и Советский Союз все вам дали. Есть судья в этом мире», — считает Андрей.

«Чего ж они 8 лет молчали? Когда люди в Донбассе гибли и сейчас продолжают гибнуть! Да, жалко наших ребят молодых, погибают, но я думаю, не за иллюзорные цели!» — уверена Галина.

«А этих ангелов Пугачёва не видит. Перевела свои капиталы на помощь Донбасу?» — написала под фотографией «Аллеи ангелов» Tatjana Tatjanina.

«На передовую вам!» — прокомментировала Лилия.

«Ну прям жена декабриста…» — считает Екатерина Иванова.

«Была народной, была любимой… но всё в прошлом. Растеряла всё на жизненной дороге», — написала Ольга.

Некоторые пользователи не сдерживают эмоций и, не стесняясь в выражениях, провожают Пугачеву из России.