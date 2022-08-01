Первым делом в историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское» бросается в глаза большое количество посетителей — что действительно удивительно для российской глубинки. Но здесь привыкли к такому ажиотажному наплыву гостей. Причем местом ссылки Ленина интересуется молодёжь — по музею гуляет много молодых семей с детьми.

Алексей Иванов ИА REGNUM Главная улица музея-заповедника «Шушенское»

Алексей Иванов ИА REGNUM Вход в музей-заповедник «Шушенское»

Алексей Иванов ИА REGNUM Вход в музей «Шушенское» со стороны капитально ремонтируемой площади

Алексей Иванов ИА REGNUM Главная улица музея-заповедника «Шушенское»

Алексей Иванов ИА REGNUM Улица в музее-заповеднике Шушенское. Такая широкая, чтобы огонь не мог перекинуться с одного дома на другой при пожаре и чтобы могли разойтись повозки с тройками лошадей

Первый дом, в котором жил Ленин в Шушенском с 7 мая 1897 года по 10 июля 1898 года, принадлежал крестьянину А. Д. Зырянову.

Алексей Иванов ИА REGNUM Дом, в котором Ленин жил в Шушенском

Алексей Иванов ИА REGNUM Дом, в котором в Шушенском жил Ленин с 1897 по 1898 год

Алексей Иванов ИА REGNUM Табличка на доме в Шушенском

Комната Ленина была воссоздана в доме в 1939 году на основе рассказов Зырянова: «В комнату поставили деревянную кровать, стол, четыре простых стула. Впоследствии я ему сделал полки для книг».

Алексей Иванов ИА REGNUM Комната Ленина в доме Зырянова в Шушенском

Алексей Иванов ИА REGNUM Комната Ленина в доме Зырянова

В ссылке Владимиру Ильичу было запрещено заниматься профессиональной деятельностью, поэтому он получал казенное пособие в сумме 8 рублей, которые он отдавал хозяину дома за проживание и питание. Ульянов в ссылке занимался литературной деятельностью. Книги и журналы для него выписывали и пересылали в Шушенское родные. По окончанию срока ссылки Владимир Ильич вывез из Шушенского более 240 кг литературы.

Алексей Иванов ИА REGNUM Сервант в доме, в котором жил Ленин

В мае 1898 года к нему приехала невеста Надежда Константиновна Крупская со своей матерью Елизаветой Васильевной. Крупской разрешили отбывать ссылку в Шушенском вместе с Ульяновым, но обязательным условием было их венчание. 10 июля 1898 года они обвенчались в Шушенской Петропавловской церкви, на месте которой сейчас стоит Дворец культуры.

Алексей Иванов ИА REGNUM Раньше на месте Дворца культуры стояла православная церковь, изображенная на баннере

Алексей Иванов ИА REGNUM Площадь посёлка Шушенское капитально ремонтируют

Алексей Иванов ИА REGNUM Памятник Ленину в Шушенском открыт 13 июня 1954 года

Жить новой семье в доме Зырянова было неудобно, и тогда они переехали в другой дом — в усадьбу крестьянки П. О. Петровой. Ей они платили только за аренду дома и огород — 4 рубля.

Алексей Иванов ИА REGNUM Второй дом Ленина в Шушенском, в котором он жил с Крупской в ссылке с 1898 по 1900 годы

Алексей Иванов ИА REGNUM Табличка на втором доме Ленина в Шушенском

Алексей Иванов ИА REGNUM Крыльцо дома крестьянки Петровой

В доме им были отданы все комнаты. Хозяйка оставила за собой лишь одну. А Крупская с Лениным заняли кухню, горницу и ещё одну комнату, в которой спали и работали.

Алексей Иванов ИА REGNUM Комната Ленина и Крупской в доме Петровой в Шушенском

Алексей Иванов ИА REGNUM Комната Ленина и Крупской в доме Петровой в Шушенском

«Зажили семейно. И мы с мамой вдвоём воевали с русской печкой», — писала Крупская.

Алексей Иванов ИА REGNUM В доме крестьянки Петровой

С готовкой еды жена Ульянова не справилась, и они наняли помощницу Пашу Мезину, которой платили 2,5 рубля в месяц.

Алексей Иванов ИА REGNUM Комната помощницы по дому Паши Мезиной

Мама Крупской жила в горнице. Здесь же встречали гостей — шушенские ссыльные и ближайшие соратники Ленина, приезжавшие по праздникам.

Алексей Иванов ИА REGNUM В горнице второго дома Ленина в Шушенском

Алексей Иванов ИА REGNUM В горнице второго дома Ленина

Алексей Иванов ИА REGNUM Крестьянская баня в доме, в котором жил Ленин в усадьбе Петровой

Алексей Иванов ИА REGNUM Крестьянская баня в доме, в котором жил Ленин в усадьбе Петровой

Алексей Иванов ИА REGNUM Хоздвор в усадьбе Петровой

Дверной проём в избу крестьянина в Сибири был низким и этому есть несколько объяснений — чтобы всяк входящий кланялся и для сохранения тепла в суровые зимы. У домов было два входа — черный использовался ежедневно и парадный — только по праздникам.

Алексей Иванов ИА REGNUM Черный вход в избу крестьянина в Сибири был низким

Алексей Иванов ИА REGNUM Крестьянский дом

Алексей Иванов ИА REGNUM Парадный вход в дом крестьянина

Алексей Иванов ИА REGNUM Окна дома крестьянина в Шушенском

Алексей Иванов ИА REGNUM Дом крестьянина с забором характерным для прибывших из южных регионов

Алексей Иванов ИА REGNUM Дом крестьянина с забором характерным для прибывших из южных регионов

Алексей Иванов ИА REGNUM Забор в крестьянский дом в Шушенском

В горницу крестьяне заходили только по праздникам. Она считалась чистой комнатой, и находиться в ней могли только хорошо вымытые люди, а мылись хорошо в то время как раз к праздникам.

Алексей Иванов ИА REGNUM Крестьянская баня

Алексей Иванов ИА REGNUM Баня с флигелем

Алексей Иванов ИА REGNUM Крестьянская баня

Алексей Иванов ИА REGNUM Горница в доме, в котором жил Ленин в Шушенском

Ещё один интересный факт — кровать в доме крестьянина была вовсе не для сна, а для того, чтобы показать состоятельность семьи, стояла она в горнице и была очень короткой, чтобы не занимать много места в избе, в которой проживали 12-14 человек. Да и спать крестьянину было просто некогда — на сон отводилось 3-4 часа в сутки — «где упал, там и поспал».

Ни на одном дворе в музее-заповеднике не представлен крестьянский туалет — нужду справляли на черном дворе с домашним скотом.

Алексей Иванов ИА REGNUM Черный двор крестьянина

Рожали в то время много детей. Женщина рожала каждый год. Но при этом к детям было не такое трепетное отношение, как сейчас, — «выживет, значит, выживет», «Бог послал — Бог взял». Уже с 7-8 лет дети наравне со взрослыми трудились в основном в поле и на черном дворе, где велись все крестьянские работы, содержались животные.

Колодец был обязательно в каждом дворе — ходить за водой к соседу считалось дурным тоном. А любые свободные помещения старались сдавать в аренду, будь то флигель или амбар для хранения зерна.

Алексей Иванов ИА REGNUM Амбар с сусеками для хранения зерна

В каждом доме по диагонали от печи размещали красный угол с иконами, под которым стоял стол.

Алексей Иванов ИА REGNUM Красный угол в доме в Шушенском

Алексей Иванов ИА REGNUM Стол для приёма еды в крестьянском доме

Алексей Иванов ИА REGNUM Только зажиточные крестьяне в Сибири могли позволить себе самовар

Алексей Иванов ИА REGNUM Крестьянская тарелка с ложками. Ложки подбирали по размеру хлебала - от одного до другого уголка губ

Главное место в жилой комнате избы отводилось печи, а пространство возле неё называлось «бабий кут», куда мужчины входить не имели права — здесь хозяйки занимались своей женской работой.

Алексей Иванов ИА REGNUM Печь в доме в Шушенском

Алексей Иванов ИА REGNUM Печь в доме в Шушенском

Усадьба Никандра Андреевича Желтовского построена в 40-х годах XIX века. Стоит в музее на своём историческом месте. Дом — пятистенок с прирубом. Желтовский был крестьянином среднего достатка. Он содержал скот, занимался хлебопашеством и деревообработкой.

Алексей Иванов ИА REGNUM Усадьба Никандра Андреевича Желтовского

Алексей Иванов ИА REGNUM На территории усадьбы Желтовского рассказывают и показывают как изготавливаются деревянные ложки

Алексей Иванов ИА REGNUM Ложкарь за делом. В руках он держит баклушу — заготовку для ложки. Отсюда пошло выражение «бить баклуши»

На своём историческом месте продолжает стоять шушенское волостное правление с тюрьмой, в которой было три камеры для заключенных и одно помещение для надзирателя.

Алексей Иванов ИА REGNUM Шушенское волостное правление

Алексей Иванов ИА REGNUM Макет в волостном правлении

Алексей Иванов ИА REGNUM На территории тюрьмы в Шушенском баня, которую заключенные топили сами

Алексей Иванов ИА REGNUM Макет в тюрьме в Шушенском

Тюрьма огорожена частоколом высотой в 6,5 метра и 1,5 метра — вглубь земли. Здесь наказание отбывали крестьяне, осужденные за кражу, мошенничество, присвоение чужого имущества, мотовство и пьянство. Суд назначал наказания сроком от 7 до 15 дней. В исключительных случаях — до 30 дней.

Алексей Иванов ИА REGNUM Забаор шушенской тюрьмы

Также волостной суд рассматривал дела об оскорблении полицейских и других стражей, судебных и правительственных служителей, во время исполнения ими своих должностных обязанностей. За такие нарушения крестьян арестовывали на срок от 1 до 3 месяцев. За ссоры, драки в общественных местах, нарушение тишины можно было получить срок до 7 дней, а за прошение милостыни по лени и привычке к праздности — от 2 недель до 1 месяца. В 1897 году в тюрьме в Шушенском отбыли наказание 136 мужчин и 10 женщин.

Алексей Иванов ИА REGNUM Скамья для наказания крестьян розгами в Шушенском

В усадьбе торгующего крестьянина Э. Д. Урбана можно было приобрести привезённый в Шушенское товар — разнообразную посуду, керосин, масло, водку, сахар, ткани, утюги. Например, пуд соли (16,38 кг) стоил от 50 копеек до 1 рубля, пуд сахара — 9 рублей 12 копеек, ведро хлебного вина (водки) — 8 рублей 16 копеек, сапоги-бродни — 2 рубля 75 копеек, дюжина самоваров — 90 рублей, стоимость стеклянной и фарфоровой посуды колебалась от 1 рубля 70 копеек до 57 рублей 70 копеек, пуд пшеничной муки — от 70 копеек до 1 рубля 20 копеек.

Алексей Иванов ИА REGNUM Усадьба торгующего крестьянина Э. Д. Урбана

Алексей Иванов ИА REGNUM Торговая лавка в Шушенском

Алексей Иванов ИА REGNUM Торговая лавка в Шушенском

Рабочую лошадь в Шушенском можно было купить по цене от 13 до 36 рублей, корову — от 10 до 20 рублей, дом с постройками от 25 до 600 рублей. В среднем за земледельческие работы мужчинам в Шушенском в день платили 51 копейку, женщинам — 35 копеек.

Алексей Иванов ИА REGNUM Гречиха в огороде в Шушенском. За огородами следят работники музея. Они же собирают урожай, но обязаны соблюдать строгие крестьянские правила

Алексей Иванов ИА REGNUM Зимняя и летняя повозки

Алексей Иванов ИА REGNUM Крестьянский двор в музее-заповеднике

Алексей Иванов ИА REGNUM Огород в музее-заповеднике

Алексей Иванов ИА REGNUM Пасека на крестьянском дворе

Алексей Иванов ИА REGNUM Огород в музее-заповеднике

Алексей Иванов ИА REGNUM Сельскохозяйственная конная молотилка. Такую могли себе позволить только зажиточные крестьяне. Она стоила около 200 рублей

Было в Шушенском и своё общественное питейное заведение, которое в народе называлось кабак. Смотритель за ведением дел в кабаке избирался на сходе сельского общества. Все доходы от его деятельности направлялись на нужды села. Алкоголь в кабаке продавался ведрами, четвертями ведра или чарками. Ведро водки стоило 8 рублей 16 копеек, ведро вина — 6-8 рублей. Чистый доход заведения от продажи 1,5 тыс. ведер вина и водки в год составлял 1 тыс. рублей.

Алексей Иванов ИА REGNUM Бочки с алкоголем в кабаке в Шушинском

Алексей Иванов ИА REGNUM Кабак в Шушенском

Алексей Иванов ИА REGNUM Реклама водки в кабаке в Шушенском

Представлен на выставке под открытым небом и дом бедного крестьянина И. П. Твардовского.

Алексей Иванов ИА REGNUM Дом бедняка в Шушенском

Алексей Иванов ИА REGNUM Дом бедняка в Шушенском

Алексей Иванов ИА REGNUM Дом бедняка в Шушенском

Сотрудники музея-заповедника очень трепетно относятся к экспонатам, не разрешают практически ничего трогать руками и в каждом из 29 домов ежедневно дежурит свой смотритель. После 1993 года музей сместил акцент в экспозиции с Ленина на быт сибирских крестьян, но люди продолжают с интересом посещать его.

Алексей Иванов ИА REGNUM Дровенник

Алексей Иванов ИА REGNUM Крестьянское орудие для работы в поле