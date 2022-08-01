Ленин и крестьяне в Сибири — как всё было на самом деле — фоторепортаж
Первым делом в историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское» бросается в глаза большое количество посетителей — что действительно удивительно для российской глубинки. Но здесь привыкли к такому ажиотажному наплыву гостей. Причем местом ссылки Ленина интересуется молодёжь — по музею гуляет много молодых семей с детьми.
Первый дом, в котором жил Ленин в Шушенском с 7 мая 1897 года по 10 июля 1898 года, принадлежал крестьянину А. Д. Зырянову.
Комната Ленина была воссоздана в доме в 1939 году на основе рассказов Зырянова: «В комнату поставили деревянную кровать, стол, четыре простых стула. Впоследствии я ему сделал полки для книг».
В ссылке Владимиру Ильичу было запрещено заниматься профессиональной деятельностью, поэтому он получал казенное пособие в сумме 8 рублей, которые он отдавал хозяину дома за проживание и питание. Ульянов в ссылке занимался литературной деятельностью. Книги и журналы для него выписывали и пересылали в Шушенское родные. По окончанию срока ссылки Владимир Ильич вывез из Шушенского более 240 кг литературы.
В мае 1898 года к нему приехала невеста Надежда Константиновна Крупская со своей матерью Елизаветой Васильевной. Крупской разрешили отбывать ссылку в Шушенском вместе с Ульяновым, но обязательным условием было их венчание. 10 июля 1898 года они обвенчались в Шушенской Петропавловской церкви, на месте которой сейчас стоит Дворец культуры.
Жить новой семье в доме Зырянова было неудобно, и тогда они переехали в другой дом — в усадьбу крестьянки П. О. Петровой. Ей они платили только за аренду дома и огород — 4 рубля.
В доме им были отданы все комнаты. Хозяйка оставила за собой лишь одну. А Крупская с Лениным заняли кухню, горницу и ещё одну комнату, в которой спали и работали.
«Зажили семейно. И мы с мамой вдвоём воевали с русской печкой», — писала Крупская.
С готовкой еды жена Ульянова не справилась, и они наняли помощницу Пашу Мезину, которой платили 2,5 рубля в месяц.
Мама Крупской жила в горнице. Здесь же встречали гостей — шушенские ссыльные и ближайшие соратники Ленина, приезжавшие по праздникам.
Дверной проём в избу крестьянина в Сибири был низким и этому есть несколько объяснений — чтобы всяк входящий кланялся и для сохранения тепла в суровые зимы. У домов было два входа — черный использовался ежедневно и парадный — только по праздникам.
В горницу крестьяне заходили только по праздникам. Она считалась чистой комнатой, и находиться в ней могли только хорошо вымытые люди, а мылись хорошо в то время как раз к праздникам.
Ещё один интересный факт — кровать в доме крестьянина была вовсе не для сна, а для того, чтобы показать состоятельность семьи, стояла она в горнице и была очень короткой, чтобы не занимать много места в избе, в которой проживали 12-14 человек. Да и спать крестьянину было просто некогда — на сон отводилось 3-4 часа в сутки — «где упал, там и поспал».
Ни на одном дворе в музее-заповеднике не представлен крестьянский туалет — нужду справляли на черном дворе с домашним скотом.
Рожали в то время много детей. Женщина рожала каждый год. Но при этом к детям было не такое трепетное отношение, как сейчас, — «выживет, значит, выживет», «Бог послал — Бог взял». Уже с 7-8 лет дети наравне со взрослыми трудились в основном в поле и на черном дворе, где велись все крестьянские работы, содержались животные.
Колодец был обязательно в каждом дворе — ходить за водой к соседу считалось дурным тоном. А любые свободные помещения старались сдавать в аренду, будь то флигель или амбар для хранения зерна.
В каждом доме по диагонали от печи размещали красный угол с иконами, под которым стоял стол.
Главное место в жилой комнате избы отводилось печи, а пространство возле неё называлось «бабий кут», куда мужчины входить не имели права — здесь хозяйки занимались своей женской работой.
Усадьба Никандра Андреевича Желтовского построена в 40-х годах XIX века. Стоит в музее на своём историческом месте. Дом — пятистенок с прирубом. Желтовский был крестьянином среднего достатка. Он содержал скот, занимался хлебопашеством и деревообработкой.
На своём историческом месте продолжает стоять шушенское волостное правление с тюрьмой, в которой было три камеры для заключенных и одно помещение для надзирателя.
Тюрьма огорожена частоколом высотой в 6,5 метра и 1,5 метра — вглубь земли. Здесь наказание отбывали крестьяне, осужденные за кражу, мошенничество, присвоение чужого имущества, мотовство и пьянство. Суд назначал наказания сроком от 7 до 15 дней. В исключительных случаях — до 30 дней.
Также волостной суд рассматривал дела об оскорблении полицейских и других стражей, судебных и правительственных служителей, во время исполнения ими своих должностных обязанностей. За такие нарушения крестьян арестовывали на срок от 1 до 3 месяцев. За ссоры, драки в общественных местах, нарушение тишины можно было получить срок до 7 дней, а за прошение милостыни по лени и привычке к праздности — от 2 недель до 1 месяца. В 1897 году в тюрьме в Шушенском отбыли наказание 136 мужчин и 10 женщин.
В усадьбе торгующего крестьянина Э. Д. Урбана можно было приобрести привезённый в Шушенское товар — разнообразную посуду, керосин, масло, водку, сахар, ткани, утюги. Например, пуд соли (16,38 кг) стоил от 50 копеек до 1 рубля, пуд сахара — 9 рублей 12 копеек, ведро хлебного вина (водки) — 8 рублей 16 копеек, сапоги-бродни — 2 рубля 75 копеек, дюжина самоваров — 90 рублей, стоимость стеклянной и фарфоровой посуды колебалась от 1 рубля 70 копеек до 57 рублей 70 копеек, пуд пшеничной муки — от 70 копеек до 1 рубля 20 копеек.
Рабочую лошадь в Шушенском можно было купить по цене от 13 до 36 рублей, корову — от 10 до 20 рублей, дом с постройками от 25 до 600 рублей. В среднем за земледельческие работы мужчинам в Шушенском в день платили 51 копейку, женщинам — 35 копеек.
Было в Шушенском и своё общественное питейное заведение, которое в народе называлось кабак. Смотритель за ведением дел в кабаке избирался на сходе сельского общества. Все доходы от его деятельности направлялись на нужды села. Алкоголь в кабаке продавался ведрами, четвертями ведра или чарками. Ведро водки стоило 8 рублей 16 копеек, ведро вина — 6-8 рублей. Чистый доход заведения от продажи 1,5 тыс. ведер вина и водки в год составлял 1 тыс. рублей.
Представлен на выставке под открытым небом и дом бедного крестьянина И. П. Твардовского.
Сотрудники музея-заповедника очень трепетно относятся к экспонатам, не разрешают практически ничего трогать руками и в каждом из 29 домов ежедневно дежурит свой смотритель. После 1993 года музей сместил акцент в экспозиции с Ленина на быт сибирских крестьян, но люди продолжают с интересом посещать его.