«Дороже бриллиантов» — почему цены на красную икру такие фантастические?
На странице chp_sakhalin в Instagram разместили фото ценников на красную икру улова 2021 года на Камчатке. Икра нерки продаётся по цене 8,8 тыс. рублей за кг, а икра кеты — за 6,8 тыс. рублей. Пользователи соцсетей активно обсудили космические цены на красную икру.
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«Как будто рыба сама себя выловила и приготовила», — прокомментировал пользователь tosunyanalina.
«Она в роддоме рожала икру, потом солила и сама на рынок принесла», — шутит kuznetsovaleksandr7159.
«Живём на биоресурсах, а цены фантастические!!!» — прокомментировала tishchenko6430.
«Теперь будем есть икру заморскую — кабачковую, баклажанную», — написал mihailikmarina62.
«За границей дешевле!» — считает alekseipekarev.
Дальневосточники уверены, что за такие деньги позволить себе красную икру могут лишь немногие.
«Доступная рыбка! Всё для народа», — оставила комментарий под сообщением о ценах на красную икру 9149aleksandra.
«За такую стоимость пусть сами жрут», — написал malikov_vitaliy.
«Зато на рыбе живём», — прокомментировал пользователь vorobiov2088.
«Даже наши министры удавятся за такую цену купить лакомство», — считает svetlanamuskareva7.
«Они покупают за бюджетные деньги, а если и за свои, то у них зп позволяет», — ответил ostrov_sakhalin8.
«Не покупайте ее, пусть выкинут. Зато цены такие драть не будут», — предложила lerka17.03.
«Потому что законно выловленная рыба, уходит вся на импорт. На край ничего не идёт. Браконьерам всё перекрыли. Вот и цены», — считает shkodina_aleks.
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При обсуждении темы высоких цен на красную икру дальневосточники не смогли не затронуть политическую тему, а именно предстоящие выборы в единый день голосования 19 сентября. Люди обвинили в таких высоких ценах представителей «Единой России», но в основном комментаторы сошлись во мнении, что выборы ничего не решают.
«Вы искренне верите, что все голосуют за едро и выборы у нас честные?» — прокомментировал vorobiov2088.
«Каждый божий раз голосуем всей семьей за КПРФ, ничего не меняется. Уже всё предрешено», — считает пользователь vkusnota_sakh.
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Жители Сахалина приводят цену на икру на полуострове: 5200 рублей за 0,5 кг.
«Вообще, можно с дуба рухнуть от таких цен! Да и без икры жили и проживем, подумаешь, деликатес!» — написала tamaranikolaevna1950.7042_aleksei.
«Это всё искусственно созданный ценовой ажиотаж. Чем больше цена, тем больше желающих добыть и продать, причём не аконно. Больше штрафов в казну и возможности всю эту тему завязать в определённых руках», — предположил m.matvievskii.
«Она из золота, что ли, за такую цену», — прокомментировала nataliaponomareva44.
«Все материковцы думают, что мы на Сахалине её поварешками едим», — написала natalagabrisevic.
«Судя по ценам, очень дорогая соль», — пошутил maxakimov1994.
«Дороже бриллиантов уже», — nastasian83.