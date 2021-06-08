В Приамурье распространяются антипрививочные листовки, авторы которых предполагают, что после вакцинации от коронавируса возможно развитие онкологических заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Вакцинация = онкология? Хотела защитить вакциной здоровье? Но тебе не говорят, что через 2 года у тебя может развиться онкология!» — говорится в листовке.

«Антипрививочники перешли в наступление», — написали на странице kriminal. blg в Instagram.

Тема антипрививочной кампании, вреда и пользы вакцинации от коронавируса получила широкое обсуждение среди жителей Приамурья в соцсетях. Некоторые пользователи поддержали предположение, которое высказано в антипрививочной листовке, но не многие задались вопросом — а откуда такая информация и на основе каких медицинских, научных исследований сделаны такие выводы.

«Молодцы. Хоть какой-то ответ бесчеловечным, сомнительным медицинским экспериментам», — поддержал антипрививочную кампанию highlander 324 .

«Я не антипрививочник, но прививку от короны ставить как-то опасаюсь…» — прокомментировала katvonsixx666.

«А кто может опровергнуть, что это не так? Где гарантия, что в будущем вакцинация от ковида не даст побочный эффект?» — написала irina_vvv.2203.

«А как определили, что через 2 года онкология? Не хотите — не делайте! Только с отказом от прививки, пожалуйста, подпишите отказ от реанимационных действий на случай вашего заражения. Всё равно в вирус не верите, так хоть врачей разгрузите. Хотя, может, «противники» будут жить вечно», — написал __a._a._s.__.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

«Люди, к сожалению, онкологией болеют и без прививок! Связи явно нет!» — добавил позже пользователь __a._a._s.__.

«Ни одна вакцина мира не даёт 100%-ной гарантии того, что человек не заразится. Вакцина даёт возможность перенести в более лёгкой форме», — считает viktoriia.571.

«А с чего вы решили, что вакцинация — это панацея от всего? Кто из вакцинированных от коронавируса или какой другой болезни сдавал на антитела? Цель вакцинации защитить человека от того или иного вируса. Но вопрос в том, образуется ли эта защита в нашем организме в виде антител спустя время после вакцинации или нет! Этого ведь никто не проверяет! Главное, выполнить план! Ведь немалые деньги уплачены фармкомпаниям — и их надо отбить! Вакцинация дело добровольное! Ставить себе вакцину или нет, человек должен решать сам за себя!» — считает svoboda_love.

«Я не антипрививочник, и я не хочу болеть ковидом, так как имею хронические заболевания. Но я не хочу прививаться именно «Спутником», я за широкий доступ и выбор одной из большинства вакцин. Я бы привилась китайской вакциной, но, увы, у нас только «Спутник» и «КовиВак», — прокомментировала balba_saur.

«Год назад говорили, что вируса нет… А в итоге? Когда уже своей головой думать будете. Пропаганда рассчитана на внушаемых. Вакцина Российская признана всем миром как одна из лучших и безопасных», — написала makateraa.

«Друзья всей семьей переболели в тяжелой форме, сказали — будут ставить прививки, это не хуже, чем болеть так», — поделился мнением пользователь akulov2061.

«Этих расклейщиков необходимо найти и привлечь к ответственности за антипропаганду», — прокомментировал dmitriipetrov1072.

«Поставила ещё в феврале, всё нормально. Что за бред вообще», — написала zabiyako_vasilisa.

«Заняться нечем, вот и дурью маются! Уже не знают, как обстановку раскачать, нужно таких сразу привлекать к уголовной ответственности», — считает zhvakina_natali.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Пользователей больше всего, судя по переписке, смущает то, что вакцина от коронавируса делается всем в России бесплатно.

«Маски нам продавали за деньги — и никак иначе, а прививки заставляют делать — и ещё бесплатно. Это ли не повод задуматься, тут точно речь про здоровье?» — написал migulya.

«Да и еще так быстро вакцина появилась, как будто на полке лежала», — добавил korobko8651.

«А была бы прививка за деньги, вы бы возмущались, что она платная», — уверен sergeyelufimov.

«Ну если есть активная (агрессивно-пассивная) агитация за прививку, то почему не должно быть противников в такой форме», — считает mihail88_blg.

«Дык в чем проблема-то, собственно? Всегда есть «за» и «против». Кто против этой прививки — так и останется при своём мнении, так же как и те, кто за. Каждый имеет право на своё мнение. Каждый при нём и останется», — написала anika27.11.92.

«Вспомните, год назад никто в вирус не верил, все говорили, что никакого вируса не существует, а потом началось, у всех паника, когда скорая несколько дней не приезжает, больницы перегружены, и все вопросы сыпали мэру по прямой линии по вирусу, сейчас то же самое с вакциной: никто не верит, я сколько помню, всегда прививки бесплатные были, они разве платные когда-то были?» — написал пользователь roman_andreyvich.

«Пишут полные кретины, точнее, специальная акция. Кто не хочет болеть и хочет жить, тот привьется, я и мои многие родные и знакомые привиты, и всё норм. Это же прививка для нас с вами, и глупо это не осознавать! А вообще, это дело, конечно, добровольное», — прокомментировал solomkaanton5.

Mil.ru Вакцинация

Комментариев под сообщением об антипрививочной кампании набралось более 500. Авторы листовки добились общественного резонанса и, даже возможно, склонили сомневающихся в необходимости вакцинироваться от коронавируса на свою сторону. Но возникает вопрос: изготовление пусть и простых листовок, их распространение стоит денег — кому и для чего это необходимо?

«Какое-то средневековое мракобесие», — написала nata66amur.

«Вопрос прививок, конечно, крайне спорный, но… Антипрививочники говорят о том, что вакцинация — это геноцид собственного народа, вакцина — зло, вызывает онкологию, их ставят, чтобы уничтожить народ и т. д., а никто не задумывался, что эта антипрививочная пропаганда и направлена с целью всего выше перечисленного», — предположила viktoriia.571.